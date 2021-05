Kein rotes Bundesland mehr bei Corona-Ampel

Wien - Die positive Entwicklung des Infektionsgeschehens wird sich auch diese Woche wieder an der Corona-Ampel abbilden. Denn erstmals seit vielen Monaten befindet sich kein Bundesland mehr in der roten Zone, die bei 100 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner beginnt. Auch Vorarlberg ist mittlerweile mit einer Inzidenz von gut 75 deutlich unter diese Marke gefallen, geht aus dem der APA vorliegenden Arbeitspapier der zuständigen Kommission hervor, die am Nachmittag tagt.

Weitere Corona-Lockerungen ab Juni werden morgen fixiert

Wien - Die Regierung will schon mit 10. Juni weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen umsetzen. Dazu finden am morgigen Freitagvormittag im Kanzleramt Beratungen mit den Landeshauptleuten und dem Gemeindebund statt. Es ist damit zu rechnen, dass die Sperrstunde in der Gastronomie weiter in die Nacht rückt und die Maskenpflicht im Freien, etwa im Fußballstadion, fällt. Geredet wird auch über Hochzeiten und das Vereinsleben.

Israel-Fahne auf Bundeskanzleramt: Diplomaten protestieren

Wien - Das Hissen der israelischen Flagge auf den Dächern des Bundeskanzleramts und des Außenministeriums hat ein diplomatisches Nachspiel. In einem Brief an Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) beklagt sich die Gruppe arabischer Botschafter in Wien laut der "Presse" mit "tiefer Betroffenheit" über die Haltung der türkis-grünen Bundesregierung im jüngst eskalierten Nahost-Konflikt. Schallenberg zeigte sich für einen Dialog offen, bezog zugleich aber klar Position.

EU-Außenminister beraten über Sanktionen gegen Weißrussland

Minsk/Lissabon - Die EU-Außenminister sind am Donnerstag in Lissabon zusammengekommen, um über Wirtschaftssanktionen gegen Weißrussland (Belarus) zu beraten. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sagte vor Beginn der Sitzung, man werde darüber diskutieren, wie die vom EU-Gipfel beschlossenen ökonomischen und sektoriellen Sanktionen umgesetzt werden. "Wir wollen nicht die Menschen treffen", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP).

Seilbahn-Direktor wies Vorwürfe nach Unglück zurück

Rom/Stresa/Wien - Der wegen des Seilbahnunglücks am Lago Maggiore festgenommene Direktor der Seilbahn-Betreibergesellschaft "Ferrovie del Mottarone" bestreitet die Vorwürfe der Staatsanwälte. Er dementierte, über die absichtliche Abschaltung eines Sicherheitssystems informiert gewesen zu sein, die das Unglück mit 14 Todesopfern verursacht haben soll. Der Direktor sei "ein äußerst gewissenhafter Ingenieur", betonte sein Anwalt. Der überlebende Fünfjährige kommt unterdessen schrittweise zu sich.

Schulen sollen im Sommer für Sportvereine öffnen

Wien - Schulen sollen im Sommer für Vereine ihre Turnhallen und Außensportanlagen öffnen. Dazu rufen Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) sowie Städte- und Gemeindebund in Schreiben an die Bürgermeister bzw. Direktoren auf. Kinder und Jugendliche hätten in der Coronakrise besonders darunter zu leiden gehabt, dass der Zugang zu gemeinsamer Bewegung und gemeinsamem Sport in der Schule stark beeinträchtigt gewesen sei.

Sorge vor erneutem Vulkanausbruch in Goma

Goma - Aus Sorge vor einem bevorstehenden erneuten Ausbruch des Vulkans Nyiragongo haben die Behörden in der Demokratischen Republik Kongo eine Teil-Räumung der Millionenstadt Goma angeordnet. In der Nacht auf Donnerstag gab der Militärgouverneur der Nord-Kivu-Region über den offiziellen TV-Kanal RTNC die Räumung von zehn Bezirken bekannt. Nach der Eruption des Vulkans am Samstag waren die Einwohner teilweise über die Grenze ins benachbarte Ruanda geflohen.

Zwei Tote bei Unfall auf Westautobahn in OÖ

St. Georgen im Attergau - Bei einem Unfall auf der Westautobahn bei Sankt Georgen im Attergau sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein 38-jähriger Rumäne prallte mit einem Kleinbaus auf der rechten Fahrbahn Richtung Salzburg auf einen zur Absicherung einer Baustelle abgestellten Lkw mit Warnleit-Anhänger. Zwei der sechs Insassen, ein 17-Jähriger und eine 49-Jährige, überlebten die Kollision nicht, so die Polizei. Die anderen wurden ins Klinikum Vöcklabruck gebracht.

