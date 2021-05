Neue Corona-Lockerungen per 10. Juni und 1. Juli

Wien - Die Bundesregierung hat am Freitag nach Gesprächen mit den Ländern weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen bekannt gegeben. Dies erfolgt in zwei Schritten im 3-Wochen-Abstand, und zwar per 10. Juni und 1. Juli. Im ersten Schritt wird die Sperrstunde von derzeit 22.00 Uhr auf Mitternacht ausgeweitet. Die 20-Quadratmeter-Regel in Handel und Freizeit wird auf zehn reduziert. Kulturveranstaltungen dürfen zu 75 statt zu 50 Prozent ausgelastet werden und outdoor fällt die Maske.

Zahl der Corona-Patienten weiter rückläufig - 541 neue Fälle

Wien - Die Neuinfektionen in Österreich liegen mit 541 am Freitag leicht über dem Sieben-Tages-Schnitt von 488, in anderen kritischen Bereichen gehen die Zahlen weiter zurück: Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 38,4 Fälle pro 100.000, die R-Zahl lag weiter unter 0,8. Erstmals seit fast acht Monaten gab es weniger als 500 Covid-19-Patienten. Über 3,5 Millionen Österreicher wurden bereits geimpft. Jedoch wurden 15 weitere Todesfälle nach einer SARS-CoV-2-Infektion vermeldet.

Rendi-Wagner für Lockerungen mit Vorsicht

Wien - SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner mahnt nach den heute, Freitag, verkündeten weiteren Lockerungen zur Vorsicht. Es sei wichtig, das Infektionsgeschehen weiter genau im Blick zu haben und die Lockerungsschritte laufend zu bewerten, meinte sie in einer schriftlichen Stellungnahme. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl ist wenig überraschend auch mit den neuen umfassenden Lockerungsschritten der Regierung in der Corona-Pandemie nicht zufrieden.

Nachhilfe für Schüler in Corona-Pandemie stark gestiegen

Wien - In der Corona-Pandemie haben mehr Schüler Nachhilfe in Anspruch genommen - vor allem die Inanspruchnahme kostenloser Angebote etwa an Volkshochschulen oder durch Nachbarn ist gestiegen, während etwas weniger bezahlte Nachhilfe gegeben wurde. Gleichzeitig setzt sich ein Trend der vergangenen Jahre fort, zeigt die aktuelle Nachhilfebefragung der Arbeiterkammer (AK): Nachhilfe ist schon lange nicht mehr nur eine Dienstleistung für schwache Schüler.

Länder freuen sich über weitere Corona-Lockerungen

Wien/Klagenfurt/Innsbruck - Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zeigte sich am Freitag zufrieden mit den Ergebnissen der Bund-Länder-Verhandlungen zu den Öffnungen per 10. Juni bzw. 1. Juli. Er habe stets betont, dass es nicht verantwortungsvoll sei, alle Bereiche sofort zu öffnen, sagte er zu Journalisten. Es sei darum gut, dass man sich nach einer "konstruktiven Diskussion mit verschiedenen Sichtweisen" darauf geeinigt habe, in Etappen vorzugehen. Auch die anderen Länder sind erfreut.

Verhandlungen über EU-Agrarreform vertagt

Brüssel - Bei den Verhandlungen zwischen Europaparlament und Mitgliedstaaten über die Reform der milliardenschweren EU-Agrarpolitik hat es keinen Durchbruch gegeben. Wie der EU-Rat am Freitag mitteilte, blieb trotz Fortschritten in mehreren Bereichen "eine Reihe von Schlüsselfragen offen". Die Gespräche seien deshalb bis zum nächsten Treffen der EU-Agrarminister im Juni verschoben worden. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) sieht im Scheitern eine "vertane Chance".

WKStA-Anklage gegen NÖ Landesrat Waldhäusl

St. Pölten/Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat rund um die Unterbringung von unbegleiteten Minderjährigen im Flüchtlingsquartier Drasenhofen (Bezirk Mistelbach) 2018 Anklage gegen den niederösterreichischen Landesrat Gottfried Waldhäusl (FPÖ) und eine Landesbeamtin erhoben. Vorgeworfen wird den beiden u.a. Amtsmissbrauch, bestätigte die Behörde am Freitag auf Anfrage einen ORF NÖ-Bericht. Waldhäusl erwartet einen Freispruch, an einen Rücktritt denkt er nicht.

Kreml: Europäische Airlines dürfen Moskau weiter anfliegen

Moskau/Schwechat/Minsk - Russland will nach Verwirrungen um einige nicht genehmigte Flüge aus der EU die Verbindungen nach Moskau weiter erlauben. Kremlsprecher Dmitri Peskow sagte am Freitag, es handle sich um "technische Probleme", die ausgelöst worden seien durch die Empfehlung der EU, den Luftraum über Belarus (Weißrussland) zu umfliegen. Die Austrian Airlines nahmen am Freitag ihre Moskau-Flüge unter Umgehung des belarussischen Luftraums wieder auf.

