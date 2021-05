Eltern von Protassewitsch rufen den Westen zu Hilfe auf

Warschau/Minsk - Die Eltern des nach der erzwungenen Landung eines Passagierflugzeugs in Weißrussland (Belarus) festgenommenen Regierungskritikers Roman Protassewitsch haben bei einer Demonstration in Warschau die EU und die USA zur Hilfe aufgerufen. Sie appelliere an alle EU-Länder sowie die USA, "uns bei der Befreiung Romans" und von dessen Partnerin Sofia Sapega zu helfen, sagte Protassewitschs Mutter Natalia am Samstag bei der Kundgebung.

Grüne fordern Ende der ÖVP-Attacken auf Justiz

Wien - Die Grünen fordern vom Koalitionspartner ÖVP das Ende der Angriffe auf die Justiz. "Dieses Verhalten ist einer bürgerlichen Partei unwürdig", kritisierte Klubchefin Sigrid Maurer am Samstag. ÖVP-Klubchef August Wöginger hatte zuvor einmal mehr die Korruptionsstaatsanwaltschaft attackiert, die nach Kanzler Sebastian Kurz und Finanzminister Gernot Blümel nun auch gegen VP-Justizsprecherin Michaela Steinacker ermitteln möchte. Auch die Opposition stellt sich hinter die WKStA.

Wieder Tote bei Protesten in Kolumbien

Bogota - Einen Monat nach Beginn der massiven Proteste in Kolumbien hat sich die Lage weiter zugespitzt. Bei Demonstrationen in der Millionenstadt Cali wurden am Freitag mindestens zehn Menschen getötet, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Präsident Iv�n Duque kündigte nach der jüngsten Gewaltwelle den Einsatz der Armee in Cali an, dem Epizentrum der Proteste. Unterdessen wuchs die Kritik an der Polizeigewalt gegen Demonstranten.

Vietnam meldet neue Variante des Coronavirus

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Die vietnamesischen Behörden haben nach eigenen Angaben eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen, die sich über die Luft rasch weiterverbreitet. Es handle sich um eine Kombination aus dem indischen und dem britischen Virusstamm, sagte Gesundheitsminister Nguyen Thanh Long am Samstag. Die neue Variante zeichne sich dadurch aus, dass sie sich rasch über die Luft weiterverbreite. Zur Zahl der mit der neuen Variante infizierten Patienten äußerte sich Long nicht.

Seilbahnunglück am Lago Maggiore: Festgenommene befragt

Stresa - Die drei wegen des Unglücks am Lago Maggiore festgenommenen Mitglieder der Seilbahngesellschaft "Ferrovie del Mottarone" sind am Samstag einvernommen worden. Laut der ermittelnden Staatsanwaltschaft besteht die Gefahr "geheimer Absprachen" zwischen dem Besitzer der Seilbahn und dem Seilbahndirektor, um die ganze Verantwortung auf den Einsatzleiter abzuschieben. Alle drei Männer sitzen seit Mittwoch im Gefängnis der piemontesischen Stadt Verbania.

Britischer Premier Johnson soll heimlich geheiratet haben

London - Der britische Premierminister Boris Johnson (56) hat Medienberichten zufolge seine Verlobte Carrie Symonds (33) geheiratet. Die Hochzeit habe am Samstagnachmittag heimlich in der katholischen Westminster Kathedrale in London stattgefunden, schrieb die Boulevardzeitung "The Sun". Die Kirche sei für die halbstündige Zeremonie komplett abgeriegelt worden, die rund 30 Gäste erst kurz zuvor informiert worden. Auch der einjährige Sohn des Paares, Wilfred, sei anwesend gewesen.

