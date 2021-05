Havertz schoss Chelsea zum zweiten Champions-League-Triumph

Porto - Der Nachfolger von Bayern München als Champions-League-Sieger heißt Chelsea. Die "Blues" setzten sich am Samstag in Porto im englischen Finale gegen Manchester City mit 1:0 (1:0) durch und feierten den zweiten Sieg im wichtigsten Bewerb des europäischen Clubfußballs nach 2012. Das Tor erzielte Kai Havertz in der 42. Minute, für den Deutschen sein erstes in der "Königsklasse". Seinem Landsmann Thomas Tuchel bescherte er damit den ersten internationalen Titel als Trainer.

Noch offene Fragen bei Genesungs-Nachweis im "Grünen Pass"

Wien - Wer eine Corona-Infektion hinter sich hat und deshalb von der Testpflicht befreit ist, kann das in Österreich auch durch Vorweisen seines "Absonderungsbescheides" nachweisen. In den "Grünen Pass" aufgenommen werden diese Bescheide der Gesundheitsbehörden aber nicht. Wie das Gesundheitsministerium der APA bestätigte, werden Absonderungsbescheide bei Auslandsreisen in der EU nämlich nicht akzeptiert. Außerdem werden nicht alle Funktionen des Grünen Passes am 4. Juni starten.

Vietnam meldet neue Variante des Coronavirus

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Die vietnamesischen Behörden haben nach eigenen Angaben eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen, die sich über die Luft rasch weiterverbreitet. Es handle sich um eine Kombination aus dem indischen und dem britischen Virusstamm, sagte Gesundheitsminister Nguyen Thanh Long am Samstag. Die neue Variante zeichne sich dadurch aus, dass sie sich rasch über die Luft weiterverbreite. Zur Zahl der mit der neuen Variante infizierten Patienten äußerte sich Long nicht.

Sassoli für mehr EU-Sanktionen gegen Moskau wegen Belarus

Berlin/Minsk - Der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli, hat vor dem Hintergrund der Krise in Belarus eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gefordert. "Wir müssen die Sanktionen gegen russische Amtsträger verschärfen, aber auch engere Kontakte mit der Bevölkerung und der Zivilgesellschaft knüpfen sowie russische Dissidenten, NGOs und unabhängige Medien unterstützen", sagte er den Zeitungen der deutschen Funke Mediengruppe am Sonntag laut einem Vorausbericht.

Festgenommene nach Seilbahnunglück in Italien wieder frei

Mailand - Ein Richter hat die drei seit dem schweren Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Toten in Norditalien inhaftierten Männer wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Entscheidung fiel am späten Samstagabend, sagte die Oberstaatsanwältin der Stadt Verbania, Olimpia Bossi, dem TV-Sender RAI. Die Zeitung "La Stampa" vermeldete, der Richter habe keine Gründe gesehen, die Männer weiterhin in Haft zu lassen, da sie nicht fliehen könnten und keine Gefahr einer Beweismanipulation bestehe.

In Wien uraufgeführtes Stück erhielt Mülheimer Dramatikpreis

Mülheim/Ruhr - Der Mülheimer Dramatikpreis geht heuer an die Autorin Ewelina Benbenek für ihr Theaterdebüt "Tragödienbastard" in seiner Uraufführungs-Inszenierung am Schauspielhaus Wien. Dies hat am Samstagabend im Rahmen der Theatertage in der deutschen Stadt eine fünfköpfige Jury aus Kritikern und Theaterschaffenden entschieden. Der Dramatikpreis (früher: Dramatikerpreis) ist mit 15.000 Euro dotiert und gilt als eine der wichtigsten Theaterauszeichnungen im deutschsprachigen Raum.

Halbe US-Bevölkerung erhielt zumindest eine Impfdosis

Washington - In den USA hat inzwischen die Hälfte aller rund 330 Millionen Einwohner mindestens die erste Impfung gegen das Coronavirus bekommen. Rund 40 Prozent der Bevölkerung sind schon vollständig geimpft. Die Zahl der Erstimpfungen stieg auf 167,2 Millionen, womit 50,3 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Spritze bekommen haben, wie am Samstag (Ortszeit) aus Zahlen der Gesundheitsbehörde CDC hervorging.

Massenproteste gegen brasilianischen Präsidenten Bolsonaro

Brasilia - Zehntausende Menschen haben in Brasilien gegen Präsident Jair Bolsonaro demonstriert. Die Proteste in dutzenden Städten am Samstag bezogen sich vor allem auf den laxen Umgang des rechtsextremen Politikers mit der Corona-Pandemie, aber auch auf die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes. Die Demonstranten warfen Bolsonaro zudem vor, Rassismus und Gewalt in der brasilianischen Gesellschaft zu befördern.

