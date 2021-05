Meinl-Reisinger "verwundert" über Van der Bellen

Wien - NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger übt nach dem salomonischen Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Ibiza-Ausschuss sanfte Kritik am Staatsoberhaupt. Van der Bellen hatte von der ÖVP Respekt vor den Institutionen, aber auch von der Opposition einen respektvollen Umgang im Ausschuss gefordert. "Ich war verwundert, dass er das auf eine Ebene gestellt hat", sagte Meinl-Reisinger in der ORF-Pressestunde mit Verweis auf die Angriffe der ÖVP auf die Justiz.

"Vollgas"-Aktion der ÖVP gegen Kirche war länger vorbereitet

Wien - Die "Vollgas"-Aktion der ÖVP gegen die katholische Kirche im Jahr 2019 war länger vorbereitet. Das zeigen vom Finanzministerium an den Ibiza-Ausschuss übermittelte Mails, über die die Tageszeitung "Österreich" am Sonntag berichtete. Demnach hat das Kanzleramt schon am 4. März eine Aufstellung "aller steuerlichen Begünstigungen im Zusammenhang mit Religionsgemeinschaften" angefordert. Am 13. März erfolgte die Aufforderung, gegenüber den Kirchenvertretern "Vollgas" zu geben.

379 Neuinfektionen und bisher fünf Millionen verimpfte Dosen

Wien - Seit dem Vortag sind in Österreich 379 Ansteckungen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das sind wie am Sonntag üblich deutlich weniger als im Sieben-Tage-Schnitt von aktuell 458. Im Burgenland wurde lediglich ein positiver Test in 24 Stunden gemeldet, geht aus der Aussendung von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Bei den Corona-Schutzimpfungen wurde indes die Marke von fünf Millionen verabreichten Dosen übersprungen. 5.044.253 Stiche sind nun im E-Impfpass eingetragen.

Bundesheer impft ab Montag 6.000 Mitarbeiter in Ministerien

Wien - Ab Montag werden rund 6.000 Mitarbeiter mehrerer Ministerien gegen Covid-19 geimpft. Die Aufgabe übernimmt das Bundesheer im Rahmen einer Assistenzleistung, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Zum Zug kommen das Justiz-, Außen-, Gesundheits-, Wirtschafts- sowie das Landwirtschafts- und Tourismusministerium. Weiters geimpft werden die Mitarbeiter in den Arbeits-, Kultur- und Umweltministerien. 50 Bundesheerangehörige stehen dafür in vier Impfstraßen bereit.

Bachelet fordert Untersuchung der Gewalt in Kolumbien

Bogota - UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat eine unabhängige Untersuchung der Gewalt in der kolumbianischen Stadt Cali gefordert. Es sei unabdingbar, dass "alle, die Berichten zufolge an der Verursachung von Verletzungen oder Todesfällen beteiligt sind, einschließlich staatlicher Beamter, sofortigen, effektiven, unabhängigen, unparteiischen und transparenten Untersuchungen unterzogen werden", erklärte Bachelet am Sonntag.

Seilbahnunglück: Gericht sieht keine Beweise gegen Direktor

Mailand - Nach dem Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern vergangene Woche ist es bei den Ermittlungen zu einer überraschenden Wende gekommen. Laut einer Untersuchungsrichterin in der norditalienischen Stadt Verbania bestehen keine Schuldbeweise gegen den Besitzer der Seilbahnanlage "Ferrovie del Mottarone" und gegen den Direktor, die am Mittwoch zusammen mit dem Einsatzleiter festgenommen worden waren. Die drei Männer wurden mittlerweile enthaftet.

Putin hilft Lukaschenko mit Großkredit - Westen macht Druck

Berlin/Minsk - Angesichts neuer Sanktionen aus dem Westen unterstützt Russland das autoritär geführte Weißrussland (Belarus) mit einem weiteren Großkredit. Kremlchef Wladimir Putin sicherte Machthaber Alexander Lukaschenko bis Ende Juni einen Kredit von 500 Millionen US-Dollar (410 Millionen Euro) zu. Nach der erzwungenen Landung einer europäischen Passagiermaschine und der Verhaftung eines Regierungskritikers in Minsk hatten sowohl die EU als auch die USA weitere Sanktionen verhängt.

99-Jährige im Swimmingpool ihres Sohnes ertrunken

Kalsdorf - Eine 99-jährige Frau ist Samstagfrüh in Kalsdorf bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) leblos treibend im Swimmingpool ihres Sohnes, bei dem sie übernachtete, gefunden worden. Bei den Ermittlungen konnte kein Fremdverschulden festgestellt werden, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntag mit. Die Pensionistin dürfte im Pool ertrunken sein, hieß es. Sie wurde in den frühen Morgenstunden von ihrer Schwiegertochter aufgefunden.

