Noch offene Fragen bei Genesungs-Nachweis im "Grünen Pass"

Wien - Wer eine Corona-Infektion hinter sich hat und somit von der Testpflicht befreit ist, kann das in Österreich auch durch Vorlage seines "Absonderungsbescheides" nachweisen. In den "Grünen Pass" aufgenommen werden diese Bescheide der Gesundheitsbehörden aber nicht. Wie das Gesundheitsministerium der APA bestätigte, werden Absonderungsbescheide in der EU nämlich nicht akzeptiert. Außerdem werden nicht alle Funktionen des Grünen Passes am 4. Juni starten. Kritik kommt von der FPÖ.

379 Neuinfektionen und bisher fünf Millionen verimpfte Dosen

Wien - Seit dem Vortag sind in Österreich 379 Ansteckungen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das sind wie am Sonntag üblich deutlich weniger als im Sieben-Tage-Schnitt von aktuell 458. Im Burgenland wurde lediglich ein positiver Test in 24 Stunden gemeldet, geht aus der Aussendung von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Bei den Corona-Schutzimpfungen wurde indes die Marke von fünf Millionen verabreichten Dosen übersprungen. 5.044.253 Stiche sind nun im E-Impfpass eingetragen.

Bachelet fordert Untersuchung der Gewalt in Kolumbien

Bogota - UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet hat eine unabhängige Untersuchung der Gewalt in der kolumbianischen Stadt Cali gefordert. Es sei unabdingbar, dass "alle, die Berichten zufolge an der Verursachung von Verletzungen oder Todesfällen beteiligt sind, einschließlich staatlicher Beamter, sofortigen, effektiven, unabhängigen, unparteiischen und transparenten Untersuchungen unterzogen werden", erklärte Bachelet am Sonntag.

Putin hilft Lukaschenko mit Großkredit - Westen macht Druck

Berlin/Minsk - Angesichts neuer Sanktionen aus dem Westen unterstützt Russland das autoritär geführte Weißrussland (Belarus) großzügig finanziell. Kremlchef Wladimir Putin sicherte Machthaber Alexander Lukaschenko bis Ende Juni 500 Millionen US-Dollar (410 Millionen Euro) Kredit zu. Zuvor hatten nach der erzwungenen Landung einer europäischen Passagiermaschine und der anschließenden Verhaftung eines Regierungskritikers in Minsk sowohl die EU als auch die USA Strafen beschlossen.

Meinl-Reisinger "verwundert" über Van der Bellen

Wien - NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger übt nach dem salomonischen Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Ibiza-Ausschuss sanfte Kritik am Staatsoberhaupt. Van der Bellen hatte von der ÖVP Respekt vor den Institutionen, aber auch von der Opposition einen respektvollen Umgang im Ausschuss gefordert. "Ich war verwundert, dass er das auf eine Ebene gestellt hat", sagte Meinl-Reisinger in der ORF-Pressestunde mit Verweis auf die Angriffe der ÖVP auf die Justiz.

"Vollgas"-Aktion der ÖVP gegen Kirche war länger vorbereitet

Wien - Die "Vollgas"-Aktion der ÖVP gegen die katholische Kirche im Jahr 2019 war länger vorbereitet. Das zeigen vom Finanzministerium an den Ibiza-Ausschuss übermittelte Mails, über die die Tageszeitung "Österreich" am Sonntag berichtete. Demnach hat das Kanzleramt schon am 4. März eine Aufstellung "aller steuerlichen Begünstigungen im Zusammenhang mit Religionsgemeinschaften" angefordert. Am 13. März erfolgte die Aufforderung, gegenüber den Kirchenvertretern "Vollgas" zu geben.

Erste Fälle von Cholera in Goma nach Vulkanausbruch

Goma - Nach dem Ausbruch des Vulkans Nyiragongo im Osten der Demokratischen Republik Kongo bleibt die Lage rund um die Millionenstadt Goma angespannt. Während neue Eruptionen befürchtet werden, harren Tausende Menschen in elenden Notlagern in der Umgebung aus. Dort wurden am Wochenende acht Cholera-Fälle gemeldet. Die Behörden fürchten außerdem, dass sich in den beengten Verhältnissen das Coronavirus leicht verbreiten kann.

Zwei Tote bei Schussattacke in Florida

Miami - Drei Unbekannte haben vor einem Nachtklub im südöstlichen US-Bundesstaat Florida willkürlich auf Gäste geschossen. Zwei Menschen starben an Ort und Stelle, mindestens 20 weitere wurden verletzt und zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht, wie die Polizei in Miami-Dade am Sonntag erklärte.

