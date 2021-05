Putin greift Lukaschenko unter die Arme - Westen macht Druck

Berlin/Minsk - Angesichts neuer Sanktionen aus dem Westen unterstützt Russland das autoritär geführte Weißrussland (Belarus) großzügig finanziell. Kremlchef Wladimir Putin sicherte Machthaber Alexander Lukaschenko die Zahlung von 500 Millionen US-Dollar (410 Millionen Euro) bis Ende Juni zu. Zuvor hatten nach der erzwungenen Landung einer europäischen Passagiermaschine und der anschließenden Verhaftung eines Regierungskritikers in Minsk sowohl die EU als auch die USA Strafen beschlossen.

Noch offene Fragen bei Genesungs-Nachweis im "Grünen Pass"

Wien - Wer eine Corona-Infektion hinter sich hat und somit von der Testpflicht befreit ist, kann das in Österreich auch durch Vorlage seines "Absonderungsbescheides" nachweisen. In den "Grünen Pass" aufgenommen werden diese Bescheide der Gesundheitsbehörden aber nicht. Wie das Gesundheitsministerium der APA bestätigte, werden Absonderungsbescheide in der EU nämlich nicht akzeptiert. Außerdem werden nicht alle Funktionen des Grünen Passes am 4. Juni starten. Kritik kommt von der FPÖ.

379 Neuinfektionen und bisher fünf Millionen verimpfte Dosen

Wien - Seit dem Vortag sind in Österreich 379 Ansteckungen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das sind wie am Sonntag üblich deutlich weniger als im Sieben-Tage-Schnitt von aktuell 458. Im Burgenland wurde lediglich ein positiver Test in 24 Stunden gemeldet, geht aus der Aussendung von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Bei den Corona-Schutzimpfungen wurde indes die Marke von fünf Millionen verabreichten Dosen übersprungen. 5.044.253 Stiche sind nun im E-Impfpass eingetragen.

Vietnam plant Massentests in Ho-Chi-Minh-Stadt

Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon) - Nach der Entdeckung einer neuen Variante des Coronavirus wollen die vietnamesischen Behörden Massentests in Ho-Chi-Minh-Stadt durchführen. Dies berichteten staatliche Medien am Sonntag. Das frühere Saigon ist mit 13 Millionen Einwohnern die größte Stadt des südostasiatischen Landes. Stadtoberhaupt Nguyen Than Phong sagte nach einem Bericht der Zeitung VnExpress, dass ein Testprogramm mit 100.000 Tests pro Tag für Risikogruppen starten solle.

Netanyahu vor Aus als israelischer Regierungschef

Tel Aviv - Der israelische Rechtspolitiker Naftali Bennett hat sich im Ringen um die Bildung einer neuen Regierungskoalition auf die Seite von Oppositionsführer Yair Lapid geschlagen. Bennett sagte am Sonntagabend in Jerusalem, dass er mit Lapid an der Bildung einer neuen Regierung arbeiten werde. Damit scheint das politische Schicksal des langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu besiegelt. Allerdings brauchen Bennett und Lapid noch weitere Bündnispartner.

Meinl-Reisinger "verwundert" über Van der Bellen

Wien - NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger übt nach dem salomonischen Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Ibiza-Ausschuss sanfte Kritik am Staatsoberhaupt. Van der Bellen hatte von der ÖVP Respekt vor den Institutionen, aber auch von der Opposition einen respektvollen Umgang im Ausschuss gefordert. "Ich war verwundert, dass er das auf eine Ebene gestellt hat", sagte Meinl-Reisinger in der ORF-Pressestunde mit Verweis auf die Angriffe der ÖVP auf die Justiz.

Konservative bei Parlamentswahlen in Zypern voran

Nikosia/Lefkosa - Bei den Parlamentswahlen in der Republik Zypern zeichnet sich ein Sieg der Konservativen der Demokratischen Gesamtbewegung (DISY) - wenn auch mit Verlusten - ab. Nach Auszählung von gut 20 Prozent der Stimmen kommen sie auf rund 27 Prozent (2016: 30,7). Zweitstärkste Kraft ist demnach die linke AKEL-Partei mit etwa 21,3 Prozent (2016: 25,7 Prozent). Dies berichtete der staatliche zypriotische Rundfunk (RIK) unter Berufung auf die Wahlkommission am Sonntagabend.

Überlebendem Buben geht es nach Seilbahnunglück besser

Stresa - Der Zustand des bei dem Gondelabsturz in Norditalien schwer verletzten Buben bessert sich weiter. Der Fünfjährige habe zum ersten Mal leichte Nahrung zu sich genommen, teilte das Kinderkrankenhaus in Turin am Sonntagabend mit. Der israelische Bub bleibe vorsichtshalber weiter auf der Intensivstation. Seine Tante und seine Großmutter seien bei ihm. Er hatte bei dem Unglück mit 14 Toten seine Eltern, seine Urgroßeltern und seinen Bruder verloren.

