Paukenschlag in FPÖ - Hofer tritt als Parteichef zurück

Wien - Norbert Hofer tritt nach zwei Jahren als FPÖ-Chef zurück, will aber Dritter Nationalratspräsident bleiben. Als Grund für den Abgang führte er die Auseinandersetzungen mit Klubobmann Herbert Kickl um die Spitzenkandidatur bei der nächsten Wahl an. Einige FP-Landesparteichefs können sich Kickl zumindest als interimistischen Nachfolger vorstellen, mehrere große Länder halten sich aber bedeckt. Kickl meinte am Abend, er wäre bereit, seinen Beitrag zu leisten.

Starker Regen verursacht Jahrhundert-Hochwasser in Brasilien

Manaus - Die Flüsse rund um die brasilianische Amazonas-Metropole Manaus haben nach starkem Regen Rekordstände erreicht und heftige Überschwemmungen verursacht. So wies der Rio Negro, der bei Manaus in den Amazonas mündet, mit 29,98 Meter den höchsten Wasserstand seit dem Jahr 1902 auf, wie das Nachrichtenportal "G1" am Dienstag (Ortszeit) berichtete. Beim historischen Hochwasser von 2012 war der Fluss auf 29,97 Meter gestiegen.

Biden ruft USA zur Aufarbeitung von Rassismus auf

Tulsa (Oklahoma) - US-Präsident Joe Biden hat die Amerikaner 100 Jahre nach einem Massaker an Schwarzen in der Stadt Tulsa zur Auseinandersetzung mit dem Rassismus in der Geschichte ihres Landes aufgerufen. "Das ist es, was große Nationen tun. Sie arbeiten ihre dunklen Seiten auf", sagte Biden am Dienstag bei einem Besuch in Tulsa im Bundesstaat Oklahoma. Rassistischer Hass habe die Gesetze und die Kultur in den USA mitgeprägt.

Wiener Spitalsmitarbeiterinnen klagen gegen Entlassung

Wien - Am Wiener Arbeits- und Sozialgericht (ASG) bekämpfen am Mittwoch 14 ehemalige Mitarbeiterinnen der Klinik Hietzing ihre fristlose Entlassung. Die Stadt Wien hatte sich von den Hausarbeiterinnen und Abteilungshelferinnen getrennt, nachdem bekannt wurde, dass sie Ende Februar bei einer Pensionierungsfeier einer Kollegin gegen die Corona-Regeln - Abstandhalten, verpflichtendes Maskentragen - verstoßen haben sollen. Nun werden die ersten Betroffenen gerichtlich einvernommen.

Impfanmeldung für Zwölf- bis 15-Jährige in OÖ und NÖ möglich

Linz/St. Pölten - In Oberösterreich und Niederösterreich können sich ab heute, Mittwoch, auch die Zwölf- bis 15-Jährigen für die Corona-Impfung anmelden. Diese Gruppe umfasst in Oberösterreich rund 60.000 Kinder und Jugendliche, in Niederösterreich sind es rund 67.000. In Niederösterreich erfolgt der Start für die Anmeldung um 10.00 Uhr, sie ist auf www.impfung.at möglich. Verabreicht werden die Injektionen in den 20 Landesimpfzentren und bei niedergelassenen Ärzten.

IEA will mehr Investments in saubere Energie

Paris/Wien - Die Internationale Energieagentur (IEA) will, dass mehr in saubere Energie investiert wird, damit das Netto-Null-Emissionsziel bis 2050 erreicht werden kann. Zwar würden die weltweiten Investitionen in Energie heuer um fast 10 Prozent auf 1,9 Bill. Dollar (1,56 Bill. Euro) steigen und so den größten Teil des covidbedingten Rückgangs ausgleichen. "Aber die Ausgaben für saubere Energie müssen viel schneller steigen, um die Klimaziele zu erreichen", betonte die IEA am Mittwoch.

Israels Parlament wählt neuen Präsidenten oder Präsidentin

Jerusalem - Israels Parlament wählt am Mittwoch einen neuen Staatspräsidenten. Kandidaten sind der frühere Oppositionsführer Yitzhak Herzog und die Aktivistin Miriam Peretz. Der oder die Siegerin übernimmt am 9. Juli das Amt des bisherigen Präsidenten Reuven Rivlin. Die Wahl findet kurz vor einer erwarteten Ablösung des langjährigen rechtskonservativen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu statt. Der Präsident hat in Israel eine vor allem repräsentative Funktion.

Jugendliche sind konservativ und offen für Migration

Wien - Die Jugendlichen in Österreich neigen konservativen Werten wie Sicherheit, Verlässlichkeit und Treue zu, sind aber gleichzeitig umweltbewegt und offen für Migration. Das zeigt eine großangelegte Studie der Pädagogischen Hochschulen (PH), für die im Frühjahr 2020 14.400 Schüler zwischen 14 und 16 Jahren befragt wurden. Studienautorin Gudrun Quenzel ortete in diesen Haltungen vor Journalisten eine "Wertesynthese". Das Politikinteresse der Jugendlichen hält sich in Grenzen.

