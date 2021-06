Hofer ruft FPÖ nach Rücktritt zu Geschlossenheit auf

Wien - Nach dem überraschenden Rücktritt von FPÖ-Parteichef Norbert Hofer, den dieser auch mit seinem Konflikt mit Klubobmann Herbert Kickl begründet hatte, waren die beiden Parteigranden am Mittwoch um versöhnliche Worte bemüht. Hofer betonte via Facebook die Notwendigkeit der Geschlossenheit und bat, seine Nachfolger genauso zu unterstützen wie er es erfahren habe. Kickl wiederum postete fast zeitgleich umfassende Dankesworte und verwies auf die zahlreichen Verdienste Hofers.

Ein Toter nach Austritt von Schwefeldioxid in Hallein

Hallein - Bei der Firma AustroCel in Hallein (Tennengau) ist am Mittwoch gegen 5.40 Uhr Schwefeldioxid ausgetreten. Dabei dürfte laut dem Unternehmen ein Mitarbeiter ums Leben gekommen sein, der sich in der Nähe aufhielt. Er konnte aber noch nicht geborgen werden. Die Menge des ausgetretenen Gases war vorerst nicht bekannt. Der Umweltalarm für die Nachbarschaft konnte nach Messungen um etwa 8.30 Uhr aufgehoben werden, so AustroCel.

Weitere Landesparteien für Kickl als neuen FPÖ-Chef

Salzburg/Wien - Mit Salzburgs FPÖ-Obfrau Marlene Svazek hat sich am Mittwoch eine weitere Landesparteispitze für Herbert Kickl als neuen FP-Chef ausgesprochen. Da Kickl Klubobmann bleiben solle und auch bleiben werde, sei er logischer Kandidat für die Funktion als Bundesparteiobmann, sagte sie im APA-Gespräch. Zuvor hatten schon die Landesparteichefs aus Tirol, Salzburg und dem Burgenland für Kickl als Nachfolger des am Vortag zurückgetretenen FPÖ-Chefs Norbert Hofer plädiert.

Minderjährige sollen über den Sommer geimpft werden

Wien - Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren sollen über den Sommer breitflächig gegen das Coronavirus geimpft werden. Nachdem der Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer in Österreich auch für Minderjährige zugelassen wurde, soll dieser den Schülern vor Beginn des neuen Schuljahres ab Herbst einen größtmöglichen Schutz bieten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat.

Soldat bei "Schießunfall" im Burgenland schwer verletzt

Eisenstadt - Ein Soldat hat am Mittwoch gegen 7.45 Uhr einen Kameraden durch eine Schussabgabe mit der Pistole 80 schwer verletzt. Beide Männer, Milizsoldaten, stammen aus Wien und befanden sich zur Überwachung der Staatsgrenze im Assistenzeinsatz im Raum Nickelsdorf beim Nova-Rock-Festival-Gelände auf einem Hochstand. Laut Aussendung des Bundesheeres ging man von einem "Schießunfall" aus.

Zwei Wochen nach Öffnungen 400 Neuinfektionen gemeldet

Wien - Genau zwei Wochen nach den großen Öffnungsschritten in Österreich sind am Mittwoch 400 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden. Das liegt geringfügig unter dem Schnitt der vergangenen Woche mit täglich 424 neuen Fällen. Weiter rückläufig ist auch die Zahl der Covid-19-Patienten in Spitälern, dort müssen insgesamt noch 409 Erkrankte behandelt werden. Und gesunken ist auch die Sieben-Tages-Inzidenz, sie betrug am Mittwoch 33,4 Fälle pro 100.000 Einwohner.

Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Causa Ischgl beendet

Ischgl - Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck in der Causa Ischgl sind vorläufig abgeschlossen. Ob Anklage erhoben wird oder nicht, wurde in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme nicht mitgeteilt. Man sei aber zu einem "Ergebnis" gekommen. Der 70 Seiten starke Vorhabensbericht wurde der Oberstaatsanwaltschaft vorgelegt, die den Akt nach einer Prüfung ans Justizministerium weiterleiten wird. Indes wurde noch eine fünfte Person als Beschuldigter geführt.

Ausgebrannter Frachter mit Mikroplastik sinkt vor Sri Lanka

Colombo - Vor Sri Lanka droht ein ausgebranntes und mit Mikroplastik und Chemikalien beladenes Frachtschiff zu sinken. Das teilte die Marine des Inselstaats am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit, nachdem man damit begonnen hatte, das Schiff in tieferes Gewässer zu ziehen. Präsident Gotabaya Rajapaksa habe das Verschieben des Schiffs angeordnet, damit es nicht gleich in der Nähe des Haupthafens des Landes untergeht. Es droht eine Umweltkatastrophe von besonderem Ausmaß.

