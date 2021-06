Mehrere Landesparteien für Kickl, Widerstand aus OÖ

Salzburg/Wien - Die FPÖ befindet sich nach dem überraschenden Rücktritt von Parteichef Norbert Hofer in einem internen Machtkampf um dessen Nachfolge. Während die Landesparteien aus Tirol, Salzburg, Kärnten und dem Burgenland ihre Unterstützung für Herbert Kickl kundgetan haben, sprach sich der oberösterreichische Landesparteichef Manfred Haimbuchner in der "ZiB" um 13 Uhr am Mittwoch erstmals öffentlich ganz klar gegen den Klubobmann als Parteichef aus.

Ein Toter nach Austritt von Schwefeldioxid in Hallein

Hallein - Bei einem Gasunfall in der Firma AustroCel in Hallein (Tennengau) ist Mittwochfrüh ein Mitarbeiter ums Leben gekommen. In der Zellstoffkocherei war aus unbekanntem Grund gegen 5.40 Uhr eine rund acht Meter lange Gasdruckleitung, die unter acht Bar Druck stand, auf etwa der Hälfte der Länge aufgerissen. Ein 1966 geborener Tennengauer wurde vom knapp 170 Grad heißen Schwefeldioxid getroffen und tödlich verletzt, sagte eine Polizeisprecherin zur APA.

Deutschland verweigert Genehmigungen für Flüge aus Russland

Moskau/Berlin - Nach der Annullierung von Lufthansa-Flügen nach Russland aufgrund fehlender Genehmigungen der Moskauer Behörden reagiert Deutschland mit Gegenmaßnahmen. Da die russische Luftfahrtbehörde für den Monat Juni keine rechtzeitige Genehmigung für Flüge der AUA-Mutter Lufthansa erteilt habe, genehmige das Luftfahrt-Bundesamt vorerst auch keine Flüge russischer Airlines, teilte das deutsche Verkehrsministerium am Mittwoch auf AFP-Anfrage mit.

Ölraffinerie in Teheran in Flammen

Teheran - In der Ölraffinerie Schahid Tondgujan der iranischen Hauptstadt Teheran ist es am Mittwoch zu einem Großbrand gekommen. Ein Sprecher der Anlage bestätigte am Abend entsprechende Medienberichte, wies jedoch Spekulationen über einen Sabotageakt zurück. Es gebe eine technische Ursache des Brandes. Berichten zufolge soll in der Raffinerie eine Gasleitung explodiert sein.

"Gabeln" mögliche Ursache für Kabelriss bei Seilbahn

Stresa - Der massive Einsatz der "Gabeln", die das Notbremssystem außer Kraft setzten, könnten für das Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern am Pfingstsonntag verantwortlich gewesen sein. Die sogenannten Gabeln könnten demnach zu viel Spannung auf das Seil ausgeübt und dadurch einen Bruch der Kabinenbefestigung verursacht haben. Dies ist eine Hypothese der Gutachter, die im Auftrag der Staatsanwaltschaft Verbania die Ursachen des Unglücks am 23. Mai ermitteln.

Unbekannte brachten Warnschilder bei islamischen Vereinen an

Wien - In der Nähe von islamischen Einrichtungen angebrachte "Warnschilder" haben am Mittwoch für weiteren Wirbel in der Diskussion um die "Islamlandkarte" gesorgt. Die selbst gebastelten Tafeln wurden von der Polizei zum Teil sichergestellt, die Ermittlungen übernahm der Verfassungsschutz. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) verurteilte die Aktion. Kritik kam zudem von der IGGÖ und der SPÖ.

Auch Salzburg hat nur noch geringes Corona-Risiko

Wien - Die Infektionszahlen gehen weiter nach unten und das lässt sich auch an der Corona-Ampel ablesen. Mit Salzburg hat sich am Mittwoch laut Aussendung der zuständigen Kommission ein zweites Bundesland zum Burgenland in die gelb-grüne Zone gesellt, die geringes Risiko ausdrückt. Auch Kärnten klopft schon an diesen Bereich an. Hohes Risiko (orange) gibt es nur in Tirol und Vorarlberg, mittleres Risiko (gelb) herrscht im Rest des Landes.

Minderjährige sollen über den Sommer geimpft werden

Wien - Kinder und Jugendliche im Alter von zwölf bis 15 Jahren sollen über den Sommer breitflächig gegen das Coronavirus geimpft werden. Nachdem der Impfstoff Comirnaty von BioNTech/Pfizer in Österreich auch für Minderjährige zugelassen wurde, soll dieser den Schülern vor Beginn des neuen Schuljahres ab Herbst einen größtmöglichen Schutz bieten, sagte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Mittwoch im Pressefoyer nach dem Ministerrat.

