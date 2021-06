Änderungen bei Islam-Landkarte

Wien - Die so genannte Islam-Landkarte ist aktuell nur eingeschränkt verfügbar. Projekt-Betreiber Edvin Aslan begründet dies gegenüber der APA mit einem Wechsel des IT-Betreibers. Dies bedeutet, dass vermutlich bis kommende Woche die Suchfunktion nicht genützt werden kann. Angaben von Mouhanad Khorchide, Leiter des Beirats der Dokumentationsstelle politischer Islam, wonach zur Nutzung künftig eine Registrierung notwendig sein wird, dementierte Aslan.

Neue israelische Regierung will baldigst vereidigt werden

Tel Aviv - Die künftige Regierungskoalition in Israel drängt nach Medienberichten auf eine Vereidigung im Parlament bereits am Montag. Die Fraktionen um den Vorsitzenden der Zukunftspartei, Yair Lapid, bemühten sich zudem um eine Ablösung von Parlamentspräsident Yariv Levin, berichteten Medien am Donnerstag. Hintergrund sind demnach Versuche des Lagers um den langjährigen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, das geplante breite Bündnis von acht Parteien noch zu verhindern.

Covax-Konferenz sammelt mehr als erwartet für Impfkampagne

Genf - Bei einer virtuellen Geberkonferenz für die internationale Corona-Impfinitiative Covax sind 2,4 Milliarden Dollar (1,9 Milliarden Euro) an zusätzlichen Mitteln zusammengekommen - rund 400 Millionen mehr als erhofft. Dank der am Mittwoch zugesagten Spenden kann die Initiative eigenen Angaben zufolge 1,8 Milliarden weitere Impfdosen gegen das Coronavirus für Menschen in armen Ländern bereitstellen.

NASA plant zwei Missionen zur Venus

Washington - Die US-Raumfahrtbehörde NASA plant zwei neue Missionen zum Nachbarplaneten Venus. "DaVinci+" und "Veritas" sollen im Zeitraum zwischen 2028 und 2030 von der Erde in Richtung des zweitinnersten Planeten des Sonnensystems aufbrechen, wie die NASA am Mittwoch mitteilte. Für die Entwicklung würden jeweils 500 Millionen Dollar zur Verfügung gestellt. Während "DaVinci+" die Atmosphäre des erdähnlichen Himmelskörpers untersuchen soll, plant "Veritas" das Kartieren der Venus.

Innenminister erwartet heuer 20.000 Asylanträge

Wien - Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) geht davon aus, dass es heuer rund 20.000 Asylanträge geben wird und damit deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Von Jänner bis April hat es demnach 6.518 Ansuchen gegeben, wobei Syrien mit 2.952 Anträgen an der Spitze der Herkunftsländer liegt. Entsprechende Zahlen legte der Ressortchef dem Innenausschuss vor. Halten Nehammers Prognosen, so dürfte im Gesamtjahr 2021 der höchste Wert seit 2017 erreicht werden.

Biden spricht nach Hacker-Angriff über Vergeltung an Moskau

Washington - Nach dem mutmaßlich von Russland aus erfolgten Cyberangriff auf die US-Tochter des weltgrößten Fleischkonzerns JBS prüft US-Präsident Joe Biden mögliche Vergeltungsmaßnahmen. "Wir schauen uns dieses Thema genau an", sagte Biden am Mittwoch. Auf die Frage eines Journalisten, ob der russische Präsident Wladimir Putin ihn vor ihrem Gipfeltreffen in zwei Wochen testen wolle, sagte Biden: "Nein."

UNAIDS-Chefin will neuen Schwung gegen HIV durch Corona

Genf - Der Kampf gegen die Corona-Pandemie muss auch die weltweiten Anstrengungen zum Besiegen von HIV-Infektionen und Aids beflügeln - das fordert die Chefin des UN-Programms für den Kampf gegen Aids, Winnie Byanyima. "Die Covid-Pandemie hat den Politikern vor Augen geführt, wie verletzlich wir alle sind, wie das Wirtschaftsleben zum Stillstand gebracht werden kann, wie Menschen sterben", sagte Byanyima. "Wir müssen nun auch neue Dynamik beim Kampf gegen Aids entwickeln."

Klima spielt mit Hochwasser und Dürre in Brasilien verrückt

Manaus/Brasilia - Brasiliens Amazonasgebiet leidet unter Rekord-Hochwasser - in anderen Teilen des südamerikanischen Landes drohen unterdessen die Stauseen auszutrocknen: Die nationale Wasserbehörde (ANA) hat die Situation in rund einem halben Dutzend brasilianischer Bundesstaaten entlang des Paran�-Flusses bis zum 30. November für kritisch erklärt, wie aus einer Mitteilung vom Mittwoch hervorgeht.

