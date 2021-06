Grabenwarter zieht nach Brandstetter-Rücktritt Schlussstrich

Wien - VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter will nach dem Rücktritt von Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) wegen dessen publik gewordener Chats mit dem suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek einen "Schlussstrich" unter die Causa ziehen. Er sei "erschrocken und bestürzt" über den Inhalt der Nachrichten gewesen, sagte er am Freitag im Ö1-Morgenjournal. Der Rücktritt Brandstetters ermögliche nun aber, wieder in die Zukunft schauen zu können.

Belarus: Fernsehen zeigte Interview mit inhaftiertem Blogger

Minsk - In Belarus hat das Staatsfernsehen erstmals ein langes Interview mit dem inhaftierten Regierungskritiker Roman Protassewitsch gezeigt. Der 26 Jahre alte Blogger gab in dem am Donnerstagabend ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender ONT zu, Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert zu haben. Zugleich sagte er, dass er Lukaschenko bewundere. Mit teils zitternder Stimme erhob Protassewitsch Anschuldigungen gegen andere Mitglieder der belarussischen Opposition.

Biden weitet US-Wirtschaftssanktionen gegen China aus

Washington/Peking - US-Präsident Joe Biden verschärft das Vorgehen gegen chinesische Firmen mit angeblichen Verbindungen zum Militär der Volksrepublik. Biden unterzeichnete am Donnerstag eine Verfügung, wonach Amerikanern der Handel mit Wertpapieren von zunächst 59 chinesischen Firmen ab dem 2. August verboten wird. Die chinesische Regierung protestierte bereits vor der Verkündung gegen die Pläne.

G7-Finanzminister beraten in London über Digitalsteuer

London - Die G7-Finanzminister wollen sich bei ihrem ersten persönlichen Treffen seit 2019 vor allem die Digitalsteuer vornehmen. Dabei geht es darum, dass Internet-Riesen wie Amazon oder Google nicht nur am Firmensitz Steuern zahlen sollen, sondern auch dort, wo sie Umsätze erzielen. Der britische Finanzminister Rishi Sunak betonte die Notwendigkeit, dass die Steuersätze die wirtschaftliche Tätigkeit der Konzerne widerspiegeln.

Gedenken an Opfer des Massakers in Peking verboten

Hongkong/Peking - Am 32. Jahrestag der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 4. Juni 1989 muss in China und Hongkong heute in aller Stille der Opfer des Massakers gedacht werden. Während in der Volksrepublik ohnehin nicht öffentlich an dieses dunkle Kapitel der chinesischen Geschichte erinnert werden darf, haben die Behörden in Hongkong im zweiten Jahr in Folge die sonst jährliche Kerzenandacht verboten. Eine bekannte Demokratie-Aktivistin wurde bereits festgenommen.

Putin spricht beim St. Petersburger Wirtschaftsforum

St. Petersburg/Wien - Russlands Präsident Wladimir Putin wird sich beim St. Petersburger Internationalen Wirtschaftsforum am Freitag mit Unternehmern und mit Vertretern der Weltpresse treffen. In einer Rede werde sich der 68-Jährige auch zur wirtschaftlichen und sozialen Lage Russlands äußern, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow. Bei einem Podiumsgespräch, zu dem sich auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) per Video zuschalten lässt, soll sich Putin zu Fragen der internationalen Politik äußern.

Riesiger Krater in Mexiko gibt Rätsel auf

Mexiko-Stadt - Auf einem Feld in Zentralmexiko hat sich aus bisher ungeklärten Gründen ein massiver Krater aufgetan. Das mit Wasser gefüllte Loch vergrößere sich weiter, sagte am Donnerstag (Ortszeit) der Generalkoordinator des lokalen Zivilschutzes, Jose Antonio Ramirez. Das einzige Haus in der Nähe, das direkt am Kraterrand in der Ortschaft Santa Maria Zacatepec im zentralen Bundesstaat Puebla steht, sei gefährdet. Die Ursache werde nun untersucht.

Das Marmarameer erstickt im Algenschleim

Istanbul - Das türkische Marmarameer ist von einer durch Algen ausgelösten Schleimplage befallen. Das Meer stehe unter hohem Stress, sagt Bayram Öztürk, Biologe bei der Türkischen Stiftung für Meeresforschung und Professor an der Universität Istanbul. Der Höhepunkt sei trotzdem "noch nicht erreicht". Er und weitere Experten fordern rasches Eingreifen.

