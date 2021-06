Friederike Mayröcker im Alter von 96 Jahren gestorben

Wien - Die österreichische Autorin Friederike Mayröcker ist am heutigen Freitag im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. Das teilte der Suhrkamp Verlag mit. Mayröcker war erst kürzlich für ihr letztes Buch "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete" für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert gewesen. Mayröcker zählte zu den am höchsten dekorierten heimischen Schriftstellern.

Grabenwarter zieht nach Brandstetter-Rücktritt Schlussstrich

Wien - VfGH-Präsident Christoph Grabenwarter will nach dem Rücktritt von Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) wegen der publik gewordenen Chats mit dem suspendierten Sektionschef Christian Pilnacek einen "Schlussstrich" ziehen. Der VfGH wurde von den Ereignissen mitten in den letzten Vorbereitungen für die Session überrascht. Für Brandstetters Nachfolge ist jetzt die Regierung am Zug. Zeitvorgaben gibt es dafür keine, im VfGH hat man immer wieder längere Vakanzen erlebt.

ÖVP empört über Chat-Leaks durch NEOS

Wien - Die Stimmung zwischen ÖVP und NEOS im Ibiza-Untersuchungsausschuss bleibt vergiftet. Nachdem die NEOS zugegeben haben, die vertraulichen Ausschuss-Dokumente zu den Chats des suspendierten Justiz-Sektionschef Christian Pilnacek an Medien weitergegeben zu haben, warf ÖVP-Fraktionschef Andreas Hanger den NEOS am Freitag "hinterhältige Politik" vor. Inhaltlich lehnte er die Chatprotokolle ab, Konsequenzen für Pilnacek forderte Hanger aber nicht.

Österreichweite Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 27,6 Fälle

Wien - Die Coronavirus-Situation in Österreich entspannt sich weiter. Am Freitag wurden 333 Neuinfektionen gemeldet. Erstmals gab es mit dem Burgenland seit Sommer 2020 ein Bundesland, in dem in den vergangenen 24 Stunden kein neuer Fall hinzugekommen ist. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf unter 30 und betrug am Freitag 27,6 Fälle pro 100.000 Einwohner. Rückläufig war weiterhin die Zahl der Covid-19-Patienten in Spitälern.

Prognose: Rückgang der Corona-Fallzahlen bremst sich ein

Wien - Die Experten des Covid-Prognose-Konsortiums gehen österreichweit für die kommenden Tage von weiterhin sinkenden Virus-Fallzahlen aus. Es sei jedoch eine "Reduktion der Geschwindigkeit des Rückgangs zu erwarten", heißt es in der dieswöchigen Analyse auf der Internetseite des Gesundheitsministeriums. Die Auslastung der 2.056 Intensivbetten mit Covid-Kranken dürfte sich zudem von 1. bis 16. Juni von sieben auf vier Prozent verringern. Das wären unter 90 Corona-Intensivpatienten.

Schönborn denkt an Religionsatlas

Wien/St. Pölten - Kardinal Christoph Schönborn denkt einen Religionsatlas als Alternative zur "Islam-Landkarte" an. In einem Kommentar für die Tageszeitung "Heute" fragt er sich, warum eine Religion "herausgepickt" worden sei. Der vorbildliche Religionsfrieden in Österreich basiere auf gegenseitigem Vertrauen, auf Dialog und Wertschätzung. Die Grünen planen indes einen "Runden Tisch" zur Landkarte.

Belarus: Fernsehen zeigte Interview mit inhaftiertem Blogger

Minsk - In Belarus hat das Staatsfernsehen erstmals ein langes Interview mit dem inhaftierten Regierungskritiker Roman Protassewitsch gezeigt. Der 26 Jahre alte Blogger gab in dem am Donnerstagabend ausgestrahlten Gespräch mit dem Sender ONT zu, Proteste gegen Machthaber Alexander Lukaschenko organisiert zu haben. Zugleich sagte er, dass er Lukaschenko bewundere. Mit teils zitternder Stimme erhob Protassewitsch Anschuldigungen gegen andere Mitglieder der belarussischen Opposition.

Weit und breit kein Gegenkandidat zu Kickl

Wien/Linz/Innsbruck - FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl will den blauen Chefsessel rasch übernehmen. Drei Tage nach dem Rücktritt von Parteichef Norbert Hofer ist auch kein aussichtsreicher Gegenkandidat in Sicht. Am Montag wird das Bundesparteipräsidium dazu eine Sitzung abhalten. Die oberösterreichische FPÖ, die gegen Kickl ist, spielt aber noch auf Zeit. Der oberösterreichische Nationalratsabgeordnete Gerhard Deimek spricht sich in den "Oberösterreichischen Nachrichten" gegen einen "Hüftschuss" aus.

