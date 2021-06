Schlussstrich im VfGH, Warten in der Justiz nach Chat-Leaks

Wien - Die Veröffentlichung der Chats des suspendierten Sektionschefs Christian Pilnacek hat die Justiz schwer erschüttert. Der VfGH konnte mit dem Rücktritt Wolfgang Brandstetters aber schon am Freitag einen "Schlussstrich" ziehen, Justizministerin Alma Zadic (Grüne) musste auf die Entscheidung über Pilnaceks Zukunft noch warten. Die OLG-Präsidenten wiesen Angriffe auf die Justiz zurück - und die Parteien stritten über die Frage der Zulässigkeit solcher Chat-Leaks.

Scharfe Auseinandersetzung über Chat-Veröffentlichung

Wien - Die Weitergabe vertraulicher U-Ausschuss-Dokumente zu den Chats des suspendierten Sektionschefs Christian Pilnacek durch die NEOS hatte am Freitag eine teils scharfe Auseinandersetzung über die Frage, ob dies zulässig war, zur Folge. Die ÖVP warf den NEOS "hinterhältige Politik" vor, NEOS sahen sich im Recht. Und Ex-OGH-Präsidentin Irmgard Griss betonte, es sei schwierig, eine Grenze zu ziehen zwischen dem Recht auf Privatsphäre und dem Informationsrecht der Öffentlichkeit.

Deutschland hebt Reisewarnung für fast ganz Österreich auf

Wien/Berlin - Deutschland nimmt Österreich - mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg - ab Sonntag von der Liste der Risikogebiete. Bei einer Einreise auf dem Landweg gibt es damit künftig keinerlei Einreisebeschränkungen wegen Corona mehr zu beachten, teilte das deutsche Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit. Seit 1. November des Vorjahres befand sich das gesamte Bundesgebiet, mit Ausnahme der Gemeinden Jungholz und Mittelberg/Kleinwalsertal, auf der "Roten Liste" des RKI.

Friederike Mayröcker im Alter von 96 Jahren gestorben

Wien - Die österreichische Autorin Friederike Mayröcker ist am Freitag im Alter von 96 Jahren in Wien gestorben. Sie war erst kürzlich für ihr letztes Buch "da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete" für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert gewesen und zählte zu den am höchsten dekorierten heimischen Schriftstellern. Wie Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bekannt gab, wird Mayröcker in einem Ehrengrab beigesetzt. ORF-Fernsehen und Ö1 ändern ihr Programm.

Staatsanwaltschaft ermittelt nach Chemieunfall in Hallein

Hallein - Nach einem Chemieunfall in der Firma AustroCel in Hallein (Tennengau), bei dem am Mittwoch ein Mitarbeiter ums Leben gekommen und Schwefeldioxid ausgetreten war, hat die Staatsanwaltschaft Salzburg Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen unbekannte Täter eingeleitet. Zur Klärung der Unfallursache seien zwei Sachverständige bestellt worden, sagte Staatsanwaltschaftssprecherin Elena Haslinger am Freitagnachmittag zur APA.

Tiananmen - China kritisiert USA wegen Menschenrechtslage

Hongkong/Peking - Angesichts der US-Äußerungen zum Tiananmen-Gedenken hat China zum verbalen Gegenschlag ausgeholt und die Menschenrechtslage in den USA scharf kritisiert. Peking forderte Washington auf, "in den Spiegel zu schauen" und "sich ihren eigenen ernsten Menschenrechtsproblemen zu stellen", wie Außenamtssprecher Wang Wenbin am Freitag sagte. Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken erklärt, sein Land werde "die Opfer derjenigen ehren, die vor 32 Jahren getötet wurden".

Petersburger Wirtschaftsforum: Kurz gab sich diplomatisch

St. Petersburg/Wien - Bei der zentralen Diskussion des St. Peterburger Internationalen Wirtschaftsforum (SPIEF) hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Freitagnachmittag diplomatisch und pragmatisch auf Fragen des Moderators geantwortet. Er vermied Kritik an Gastgeber Wladimir Putin und wollte sich auch nicht für russische Kampagnen gegen die USA einspannen zu lassen. Kurz betonte weiters, dass er auf eine baldige Zulassung des russischen Corona-Impfstoffs Sputnik V hoffe.

Erster Strang von Nord Stream 2 fertig verlegt

St. Petersburg/Moskau - Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Freitag über die Fertigstellung des ersten von zwei Strängen der Ostseepipeline Nord Stream 2 informiert. Die Arbeiten am ersten Strang seien beendet, die Rohre verlegt und der russische Gaskonzern Gazprom sei bereit, die Leitung zu befüllen, sagte er beim St. Petersburger internationalen Wirtschaftsforum. Auf russischer Seite sei die Pipeline startklar. Die Gazprom-Aktien setzten zu einem Sprung an.

Wiener Börse schließt nahezu unverändert

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag kaum verändert geschlossen. Der Leitindex ATX verbuchte ein Mini-Plus von 0,01 Prozent auf 3.523,88 Einheiten. Nach einem wechselhaften, aber dennoch verhaltenem Verlauf hievte sich der ATX in der Schlussauktion mit letzter Kraft ins Plus. Addiko Bank legten gegen den Branchentrend um 2,80 Prozent zu. Erste Group schlossen hingegen 1,59 Prozent schwächer, BAWAG büßten 0,81 Prozent ein. Raiffeisen Bank International verloren 0,49 Prozent.

