EU-Luftraum für Airlines aus Belarus geschlossen

EU-weit/Minsk - Fluggesellschaften aus der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus dürfen seit Mitternacht nicht mehr in den Luftraum der EU fliegen und damit auch nicht mehr auf Flughäfen in EU-Staaten starten oder landen. Mit der Strafmaßnahme reagiert die EU darauf, dass belarussische Behörden vor rund zwei Wochen eine Ryanair-Passagiermaschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung in Minsk zwangen und einen an Bord befindlichen Regierungskritiker und dessen Freundin festnahmen.

Deutscher Finanzminister: Durchbruch bei Digitalsteuer

London - Weltweite Mindeststeuer und Besteuerung an dem Ort, an dem Gewinne erzielt werden: Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich wichtige Industrieländer auf die Pfeiler einer weltweiten Digitalsteuer verständigt. "Das ist jetzt die endgültige Weichenstellung", sagte der deutsche Finanzminister Olaf Scholz am Freitagabend in London. Geplant ist eine globale Mindeststeuer, die nicht unter 15 Prozent liegen soll. Nur Details seien noch zu klären, sagte Scholz.

Philippinen stellen Strafanzeige gegen Marsalek

Aschheim/Wien/Manila - Die philippinischen Behörden haben im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard mehrere Strafanzeigen gestellt, darunter gegen den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek. Es gehe um mutmaßliche Verstöße gegen Banken- und E-Commerce-Gesetze, Cyberverbrechen und Dokumentenfälschung, so das Justizministerium. Der Aufenthaltsort des Österreichers Marsalek ist unbekannt, für eine Stellungnahme war er entsprechend nicht zu erreichen.

Kanzler Kurz gegen Corona geimpft

Wien - Nachdem bereits die anderen Regierungsmitglieder immunisiert worden waren, war nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Reihe. Am Freitagabend erhielt er seine erste Corona-Teilimpfung, wie angekündigt mit AstraZenenca. "Ich freue mich wie viele andere über die Impfung, denn sie ist der Schlüssel in Richtung Normalität", so Kurz am Samstag. Er rief dazu auf, Impfmöglichkeiten auch wahrzunehmen.

Grüne wollen für VfGH-Nachfolge "breiter sondieren"

Wien - Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler legt sich in der Frage, ob ÖVP oder Grüne den Nachfolger von Wolfgang Brandstetter als Verfassungsrichter nominieren sollen, nicht fest. "Ich glaube wir sind grad in Zeiten, wo man sich ein bisschen zurückhalten muss, was alleinige politische Einflussnahmen betrifft, und vielleicht muss man ja auch breiter sondieren", meinte er laut ORF-"Morgenjournal" am Samstag.

Weltweit 172 Millionen Corona-Infizierte, 3,8 Millionen Tote

Washington/London - Weltweit haben sich inzwischen mehr als 172,37 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Lauf offiziellen Daten starben mehr als 3,8 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die USA weisen mit fast 600.000 die meisten Todesfälle auf. Dort wurden 33,5 Millionen Infektionen nachgewiesen - auch das ist weltweit der höchste Wert.

SPÖ vermisst "Grüne Politik" in der Regierung

Wien - Die SPÖ ortet bei den Grünen zahlreiche klimapolitische Baustellen. In den Bereichen, die für grüne Wähler wichtig sind, sei enttäuschend wenig weiter gegangen. "Die Grünen sind in die Regierung eingetreten mit dem Versprechen, in der Umwelt- und in der Klimapolitik substanzielle Fortschritte zu erzielen. Von diesem Versprechen ist wenig übrig", kritisiert SPÖ-Vizeklubchef Jörg Leichtfried gegenüber der APA. Als Beispiel nennt er unter anderem die Öko-Steuerreform.

Schwere Unwetter im Westen Deutschlands

Berlin - Unwetter mit Sturmböen und heftigem Regen haben am Freitagabend im Westen Deutschlands ganze Hundertschaften an Einsatzkräften beschäftigt und mindestens einen Menschen das Leben gekostet. Nach Angaben der Polizei starb in Stuttgart ein 65-jähriger Arbeiter auf einer Tunnelbaustelle. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Regen einen unterirdischen Bach am Nachmittag stark anschwellen lassen. Das Wasser unterspülte ein Gerüst, riss es um und mehrere Arbeiter mit sich.

