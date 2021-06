EU-Luftraum für Airlines aus Belarus geschlossen

EU-weit/Minsk - Fluggesellschaften aus der ehemaligen Sowjetrepublik Belarus dürfen seit Mitternacht nicht mehr in den Luftraum der EU fliegen und damit auch nicht mehr auf Flughäfen in EU-Staaten starten oder landen. Mit der Strafmaßnahme reagiert die EU darauf, dass belarussische Behörden vor rund zwei Wochen eine Ryanair-Passagiermaschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung in Minsk zwangen und einen an Bord befindlichen Regierungskritiker und dessen Freundin festnahmen.

Merkel fordert Geschlossenheit beim Klimaschutz

Berlin - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel mahnt ein gemeinsames internationales Vorgehen bei der Bekämpfung der Erderwärmung an. Für "das alles überragende Thema des Klimaschutzes" könne 2021 ein "bedeutsames Jahr werden", sagte Merkel in einem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast anlässlich des Weltumwelttags. Das Klimaabkommen von Paris zeige den Weg, wie die Erderwärmung auf ein erträgliches Maß begrenzt werden könne.

Philippinen stellen Strafanzeige gegen Marsalek

Aschheim/Wien/Manila - Die philippinischen Behörden haben im Zusammenhang mit den Ermittlungen rund um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard mehrere Strafanzeigen gestellt, darunter gegen den flüchtigen Ex-Vorstand Jan Marsalek. Es gehe um mutmaßliche Verstöße gegen Banken- und E-Commerce-Gesetze, Cyberverbrechen und Dokumentenfälschung, so das Justizministerium. Der Aufenthaltsort des Österreichers Marsalek ist unbekannt, für eine Stellungnahme war er entsprechend nicht zu erreichen.

Kanzler Kurz gegen Corona geimpft

Wien - Nachdem bereits die anderen Regierungsmitglieder immunisiert worden waren, war nun auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an der Reihe. Am Freitagabend erhielt er seine erste Corona-Teilimpfung, wie angekündigt mit AstraZenenca. "Ich freue mich wie viele andere über die Impfung, denn sie ist der Schlüssel in Richtung Normalität", so Kurz am Samstag. Er rief dazu auf, Impfmöglichkeiten auch wahrzunehmen.

Weltweit 172 Millionen Corona-Infizierte, 3,8 Millionen Tote

Washington/London - Weltweit haben sich inzwischen mehr als 172,37 Millionen Menschen nachweislich mit dem Coronavirus angesteckt. Lauf offiziellen Daten starben mehr als 3,8 Millionen Menschen in Zusammenhang mit dem Virus, seit es im Dezember 2019 erstmals im chinesischen Wuhan nachgewiesen wurde. Die USA weisen mit fast 600.000 die meisten Todesfälle auf. Dort wurden 33,5 Millionen Infektionen nachgewiesen - auch das ist weltweit der höchste Wert.

Grüne wollen für VfGH-Nachfolge "breiter sondieren"

Wien - Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler legt sich in der Frage, ob ÖVP oder Grüne den Nachfolger von Wolfgang Brandstetter als Verfassungsrichter nominieren sollen, nicht fest. "Ich glaube wir sind grad in Zeiten, wo man sich ein bisschen zurückhalten muss, was alleinige politische Einflussnahmen betrifft, und vielleicht muss man ja auch breiter sondieren", meinte er laut ORF-"Morgenjournal" am Samstag.

Fahrender Imbissstand in Wien-Floridsdorf explodiert

Wien - En Foodtruck ist Samstagfrüh in Wien-Floridsdorf in die Luft geflogen. Laut Christian Feiler, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, ereignete sich die Explosion gegen 7.30 Uhr in der Donaufelder Straße 137 im Bereich zahlreicher Kundenparkplätze vom Supermarktfilialen und Geschäften, wo der fahrbare Imbissstand abgestellt war. Auf Fotos war zu sehen, dass Trümmer in einem großen Umkreis verstreut lagen. Verletzte gab es nicht.

Frau in der Steiermark ertrank in Wasserschacht

Maria Lankowitz - Eine 91-jährige Frau aus Maria Lankowitz (Bezirk Voitsberg) ist in ihrem eigenen Garten in einen Wasserschacht gestürzt und ertrunken. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Vorfall in der Zeit von Freitagabend bis Samstagfrüh ereignet. Der Schwiegersohn der Frau fand sie am Samstag gegen 7.30 Uhr. Hinweise auf Fremdverschulden lagen nicht vor, die Staatsanwaltschaft Graz gab die Leiche zur Beerdigung frei.

