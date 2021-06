Herbert Kickl zum FPÖ-Chef designiert

Wien - Herbert Kickl ist am Montag vom FPÖ-Parteipräsidium für die Nachfolge des zurückgetretenen Parteichefs Norbert Hofer nominiert worden. Die Entscheidung unter den anwesenden Präsidiumsmitgliedern fiel einstimmig aus - allerdings ohne die Stimmen von Oberösterreichs Landesparteichef Manfred Haimbuchner und dessen Vorarlberger Amtskollegen Christof Bitschi, die die Sitzung vorzeitig verließen. Die offizielle Wahl Kickls soll bei einem Sonderparteitag am 19. Juni erfolgen.

Wiener Chirurg wegen fahrlässiger Tötung angezeigt

Wien - Ein Wiener Chirurg steht im Verdacht, für den Tod von fünf seiner Patienten verantwortlich zu sein. Der Mediziner soll nicht lege artis, also nicht nach den Regeln der ärztlichen Kunst gehandelt haben, bzw. durch Unterlassung die Todesfälle verschuldet haben. Eine dementsprechende Sachverhaltsdarstellung wurde bei der Wiener Staatsanwaltschaft eingebracht, bestätigte die Behörde der APA. Der Fall werde nun geprüft. Es steht der Verdacht der fährlässigen Tötung im Raum.

Weltweiter Schlag gegen die Drogenszene

Wiesbaden - Es ist ein internationaler Schlag gegen die Drogenszene: Nachdem Ermittler die verschlüsselte Kommunikation von Drogenhändlern ausgewertet haben, wurden am Montag in zahlreichen Ländern Durchsuchungen durchgeführt. Allein in Deutschland gab es Razzien in mehr als 100 Wohnungen, Hallen und Geschäftsräumen. Nach Informationen der APA soll es auch in Österreich zu mehreren Einsätzen und Festnahmen gekommen sein. Eine Bestätigung des Bundeskriminalamtes lag zunächst nicht vor.

Weiterhin knappes Rennen bei Präsidentenwahl in Peru

Lima - Bei der Präsidentenwahl in Peru zeichnet sich ein äußerst knappes Ergebnis ab. Die Tochter von Ex-Präsident Alberto Fujimori kam in der Stichwahl auf 50,17 Prozent der Stimmen, wie das Wahlamt am Montag nach der Auszählung von über 90 Prozent der Stimmen mitteilte. Ihr Gegner Pedro Castillo erhielt demnach 49,82 Prozent der Stimmen. Am Ende dürften wenige Tausend Stimmen über den Ausgang der Wahl entscheiden.

Van der Bellen schenkt Papst "Ziegenherde"

Vatikanstadt/Rom/Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Montag in Rom mit Papst Franziskus und seinem Amtskollegem Sergio Mattarella zusammengetroffen. Er habe dem Papst eine "Ziegenherde" geschenkt, verriet Van der Bellen nach dem Besuch im Vatikan. Die 20 Ziegen wurden freilich symbolisch übergeben. Sie sind Teil der "Sinnvoll Schenken"-Reihe der Caritas und kommen bedürftigen Familien in Burundi zugute. Mit Mattarella besprach Van der Bellen unter anderem Post-Covid-Strategien.

Mehr als 40 Tote bei schwerem Zugunglück im Süden Pakistans

Islamabad - Im Süden Pakistans sind bei einem schweren Zugunglück mindestens 41 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 100 weitere seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der staatlichen pakistanischen Eisenbahnen am Montag der dpa. Demnach entgleiste am frühen Morgen (Ortszeit) in der Provinz Sindh ein Zug, der aus der Hafenstadt Karachi kam. Mehrere Waggons fielen auf daneben liegende Gleise. Ein zweiter Zug kollidierte kurz darauf frontal mit diesem.

Moderna beantragt Impfstoff-Zulassung für Jugendliche in EU

Cambridge (Massachusetts) - Der US-Pharmakonzern Moderna hat eine Zulassung seines Corona-Impfstoffs für Jugendliche in der EU beantragt. Das gab das Unternehmen am Montag bekannt. Bei einem positiven Votum der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) wäre der Moderna-Impfstoff das zweite für Jugendliche in der EU zugelassene Vakzin nach dem von Biontech/Pfizer. "Wir sind ermutigt, dass der Moderna Covid-19-Impfstoff (...) bei Jugendlichen hochwirksam ist", sagte Unternehmenschef Stephane Bancel.

Hauptverfahren im Prozess um Abschuss von Flug MH17 begonnen

Amsterdam/Kiew/Moskau - Knapp sieben Jahre nach dem Abschuss einer Passagiermaschine über dem Osten der Ukraine mit fast 300 Todesopfern hat vor einem Strafgericht in den Niederlanden am Montag das Hauptverfahren begonnen. Kein einziger der vier Angeklagten aus Russland und der Ukraine ist persönlich dabei. Der Fall von Flug MH 17 hat politische Brisanz, weil Russland nach Darstellung der Anklage an dem Abschuss beteiligt war. Mit einem Urteil wird nicht vor Ende des Jahres gerechnet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red