Biden bricht zu erster Auslandsreise nach Europa auf

Washington - Joe Biden bricht am Mittwoch zu seiner ersten Auslandsreise als US-Präsident auf. Biden reist mit seiner Frau Jill zu einem Gipfelmarathon nach Europa: Nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Boris Johnson am Donnerstag nimmt er ab Freitag am G7-Gipfel im südenglischen Cornwall teil. Am Montag findet der NATO-Gipfel in Brüssel statt, am Dienstag folgt ein EU-USA-Gipfel. Am Mittwoch trifft Biden in Genf schließlich den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Wien laut "Economist" nicht mehr die lebenswerteste Stadt

Wien - Die Folgen der Corona-Pandemie haben dafür gesorgt, dass Wien nach drei Jahren als Sieger beim "Economist Intelligence Unit Ranking" (EIU) 2021 nicht mehr lebenswerteste Stadt geworden ist. Nicht einmal zu den Top Ten hat es noch gereicht, sondern nur für den zwölften Platz. Die neuseeländische Hafenstadt Auckland erklomm stattdessen das Siegespodest, gefolgt von Osaka in Japan und Adelaide in Australien. Am Ende der Liste fand sich indes erneut Damaskus in Syrien.

Castillo bei Präsidentenwahl in Peru weiter knapp in Führung

Lima - Zwei Tage nach der Stichwahl um das Präsidentenamt in Peru liefern sich beide Kandidaten weiterhin ein Kopf-an-Kopf Rennen. Der linksgerichtete Bewerber Pedro Castillo lag am Dienstagnachmittag (Ortszeit) nach Auszählung von gut 96 Prozent der Stimmen mit 50,24 Prozent weiterhin knapp in Führung, wie die Wahlkommission mitteilte.

US-Vize vereinbarte in Mexiko Kooperation bei Migration

Mexiko-Stadt - Bei der ersten Auslandsreise von Kamala Harris als US-Vizepräsidentin haben in Mexiko die beiden Nachbarländer eine engere Zusammenarbeit unter anderem beim Thema Migration vereinbart. Vertreter beider Regierungen unterzeichneten am Dienstag in Mexiko-Stadt im Beisein von Harris und des mexikanischen Präsidenten Andr�s Manuel L�pez Obrador eine Absichtserklärung, gemeinsam Fluchtursachen in Mittelamerika zu bekämpfen.

Weitere Kandidaten vor Wahl in Nicaragua festgenommen

Managua - Fünf Monate vor der Präsidentenwahl geht Nicaraguas Führung gegen politische Gegner vor. Innerhalb einer Woche sind vier Oppositionskandidaten festgenommen worden - zwei davon am Dienstag. Der Politiker F�lix Maradiaga wurde nach Angaben seines Büros bei seiner Festnahme in der Hauptstadt Managua heftig geschlagen. Wenig später kam mit Juan Sebasti�n Chamorro ein weiterer Bewerber um die Kandidatur eines Oppositionsbündnisses bei der für November geplanten Wahl hinzu.

Wal schwimmt möglichen Streckenrekord von 27.000 Kilometern

Johannesburg - Eine rekordverdächtige Langstreckenreise um die halbe Welt hatte ein Grauwal hinter sich, den Umweltschützer vor der südwestafrikanischen Küste bei Namibia entdeckt haben. Genetische Analysen deuteten darauf hin, dass der Wal zu einer bedrohten Population im Nord-Pazifik gehört. "Das bedeutet eine Wanderung von bis zu 27.000 Kilometern, was die weiteste jemals bekanntgewordene Migration eines im Wasser lebenden Wirbeltieres wäre", so Rus Hoelzel von der Durham-Universität.

Pkw kollidiert auf Brennerautobahn mit einem Wolf

Brenner - Auf der Brennerautobahn (A13) in Tirol ist in der Nacht auf Mittwoch ein Pkw mit einem Wolf zusammengestoßen. Das Tier stand gegen ein Uhr plötzlich auf der Fahrbahn, als ein 64-jähriger Deutscher mit seinem Pkw mit rund 100 Stundenkilometern auf der Europabrücke Richtung Süden unterwegs war, wie die Polizei in der Früh mitteilte. Der Lenker konnte den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

ÖGK-Generaldirektor Wurzer fordert "nationalen Impfdialog"

Wien - Der Generaldirektor der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), Bernhard Wurzer, fordert einen "nationalen Impfdialog". Im Gespräch mit der APA meinte Wurzer, der Bund solle alle Beteiligten rasch zu Gesprächen über die notwendigen Corona-Auffrischungsimpfungen einladen, die wohl spätestens im nächsten Jahr notwendig werden. Um jetzt die noch nicht immunisierten Menschen zur Impfung zu bewegen, hat die ÖGK eine Kampagne gestartet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red