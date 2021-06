81 Festnahmen bei Schlag gegen Bandenkriminalität

Wien - Bei einer der größten Polizei-Aktionen gegen das Organisierte Verbrechen haben Ermittler weltweit mehr als 800 Verdächtige in 16 Ländern festgenommen. In Österreich wurden 67 Hausdurchsuchungen durchgeführt und 81 Personen festgenommen, berichteten Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz in Wien. Außerdem fanden die heimischen Ermittler 707 Kilo Suchtmittel, 35 Waffen und 650.000 Euro Bargeld.

Ab Juli keine Sperrstunde mehr

Wien - Die Regierung will im Juli bekanntlich weitere Öffnungsschritte setzen - wie weit diese gehen sollen, darüber herrschte am Mittwoch allerdings Verwirrung. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) erklärte, dass mit Juli alle Einschränkungen (abgesehen von der 3G-Regel) fallen - und damit auch die Nachtgastro öffnen darf. Dem widersprach Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne): Es gelte, noch zuzuwarten. Fix fallen soll mit 1. Juli die Sperrstunde.

366 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - In Österreich sind am Mittwoch, exakt drei Wochen nach den Öffnungsschritten, 366 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 registriert worden, der Sieben-Tages-Schnitt lag knapp über 300. Die Sieben-Tages-Inzidenz lag nahezu unverändert bei 24 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Ein Anstieg erfolgt vor allem bei den geimpften Österreichern, deren Anzahl vor dem nächsten Lockerungsschritt am Donnerstag bei über vier Millionen liegt.

WKStA-Chefin fordert Schluss der Angriffe auf Ermittler

Wien - Am Mittwoch ist der Fokus im Ibiza-U-Ausschuss wieder auf den Ermittlungen der WKStA und der wiederholten Kritik der ÖVP an der Ermittlungsbehörde gelegen. WKStA-Leiterin Ilse-Maria Vrabl-Sanda, die bereits zum zweiten Mal befragt wurde, wies die jüngste Kritik an einzelnen Staatsanwälten zurück und bekräftigte die Unabhängigkeit der Justiz. Damit müsse nun Schluss sein, forderte sie. Bereits zuvor hatten WKStA-Vertreter im Ausschuss "Störfeuer" und Behinderungen beklagt.

Zehn Tote bei Angriff auf Minenräumtrupp in Afghanistan

Kabul - Bei einem Angriff auf einen Minenräumtrupp der britisch-amerikanischen Organisation Halo Trust sind in Afghanistan zehn Menschen ums Leben gekommen. 16 weitere seien verletzt worden, bestätigte Halo Trust am Mittwoch auf Twitter. Demnach war eine "unbekannte, bewaffnete Gruppe" am Dienstagabend (Ortszeit) in ein Camp mit rund 110 Minenräumern in der Provinz Baghlan im Norden des Landes eingedrungen und hatte das Feuer eröffnet.

US-Senat stimmt für Milliarden-Investitionen in Technologie

Washington/Peking - Mit überparteilicher Zustimmung hat der US-Senat einen Gesetzesentwurf verabschiedet, der unter anderem die Herstellung von Halbleitern fördern soll. Der Entwurf sieht Ausgaben in Höhe von 250 Milliarden US-Dollar (205 Mrd. Euro) für die technologische Forschung und Entwicklung vor und zielt darauf ab, Chinas Einfluss in der Welt etwas entgegenzusetzen. US-Präsident Joe Biden begrüßte das Votum des Senats, es fehlt noch die Zustimmung im Repräsentantenhaus.

EU-Parlament segnete COVID-Zertifikat ab

Brüssel/Straßburg - Die Einführung des EU-weiten Zertifikats ("Grüner Pass") zum Nachweis von Corona-Impfungen, -Tests und überstandenen Covid-19-Erkrankungen befindet sich auf den letzten Metern. Am Dienstag billigten die EU-Abgeordneten mit überwältigender Mehrheit die entsprechenden Gesetzesentwürfe, wie am Mittwoch bekannt wurde. Damit braucht es nur noch die formelle Zustimmung der EU-Staaten, bevor die Regelung rechtzeitig zur Urlaubsaison ab 1. Juli für zwölf Monate gelten kann.

SPÖ fordert neues Staatsbürgerschaftsrecht

Wien - Die SPÖ fordert einen leichteren Zugang zur österreichischen Staatsbürgerschaft. Demnach soll es einen Rechtsanspruch auf die Staatsbürgerschaft nach sechs Jahren rechtmäßigem Aufenthalt geben. In Österreich geborene Kinder sollen automatisch die Staatsbürgerschaft bekommen. Strikte Ablehnung dieser Pläne kommt von den beiden ÖVP-Ministern Karl Nehammer und Susannne Raab sowie von der FPÖ.

