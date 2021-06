Johnson empfängt Biden vor G7-Gipfel

Carbis Bay - US-Präsident Joe Biden beginnt seine einwöchige Europatour am Donnerstag in Großbritannien. Vor dem G7-Gipfel in Cornwall trifft Biden mit dem britischen Regierungschef Boris Johnson zusammen. Die Begegnung wird mit Spannung erwartet, galt Johnson doch als Anhänger von Bidens Vorgänger Donald Trump. Biden wiederum bezeichnete Johnson als "physischen und emotionalen Klon" Trumps und kritisierte Johnsons Brexit-Kurs.

Grüne stimmen im U-Ausschuss gegen ÖVP für Blümel-Ladung

Wien - Die Grünen haben am Mittwoch im Ibiza-Untersuchungsausschuss gemeinsam mit der Opposition für eine neuerliche Ladung von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) gestimmt. Blümel hat bereits zweimal ausgesagt, für das nun dritte Mal war ein Mehrheitsbeschluss nötig, wofür es die Stimmen der kleinen Regierungspartei brauchte. Zudem stellten alle fünf Fraktionen gemeinsam einen Antrag auf Beugestrafe gegen C-Quadrat-CEO Alexander Schütz beim Bundesverwaltungsgericht.

Kinderarbeit erstmals in 20 Jahren gestiegen

Genf - Fast jedes zehnte Kind weltweit muss Arbeit verrichten, die für die kindliche Entwicklung schädlich ist. Das waren im vergangenen Jahr nach Schätzungen weltweit 160 Millionen Menschen zwischen 5 und 17 Jahren, wie die Weltarbeitsorganisation (ILO) und das UN-Kinderhilfswerk Unicef zum Welttag gegen Kinderarbeit am kommenden Samstag berichten. Erstmals seit 20 Jahren ist die Zahl der arbeitenden Minderjährigen gestiegen, um 8,7 Millionen seit 2016.

Finanzvermögen in Österreich 2020 trotz Krise gestiegen

Wien - Trotz der Coronapandemie und ihren Auswirkungen auf die globale Konjunktur hat das private Finanzvermögen weltweit auch im Jahr 2020 weiter zugelegt - dank steigender Aktienkurse und eines deutlichen Zuwachses beim Ersparten. Gesamt lag das Vermögen im Vorjahr bei 250 Billionen US-Dollar (205 Billionen Euro) und damit 8,3 Prozent über dem Niveau von 2019. Auch Österreich war keine Ausnahme, hierzulande wuchs das private Vermögen um fünf Prozent auf 1 Billion US-Dollar an.

Weitere 223.200 Impftermine in Wien freigeschaltet

Wien - Die Stadt Wien schaltet am Donnerstag 223.200 weitere Impftermine frei. 121.000 davon sind für Arbeitnehmer der Kategorie 3, die unabhängig ihres Alters persönlichen Kundenkontakt haben, aber einen baulichen Schutz zur Verfügung haben - also beispielsweise Bankangestellte am Schalter oder Ticketverkäufer. Weitere 76.000 Termine gibt es für jene, die nach der Altersreihung geimpft werden, und das ist jetzt ab 50 möglich statt bisher ab 55.

Nawalny-Organisationen nun endgültig verboten

Moskau - Russlands Justiz hat mehrere Organisationen des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny endgültig verboten. Unter anderem die Anti-Korruptions-Stiftung FBK und die Regionalstäbe des Oppositionellen seien als extremistisch eingestuft worden, teilte das Moskauer Gericht am Mittwochabend nach rund zwölfstündiger Verhandlung mit. Nawalnys Anwälte kündigten umgehend Berufung an.

Mindestens elf Tote bei Gebäudeeinsturz in Mumbai

Mumbai (Bombay) - Bei einem Einsturz eines Wohnhauses in der indischen Finanzmetropole Mumbai sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern befänden acht Kinder, teilten die regionalen Behörden in der Nacht zum Donnerstag mit. Das Unglück habe sich kurz vor Mitternacht ereignet, weitere acht Menschen seien verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden. Die Behörden vermuten, dass noch mehr Personen in den Trümmern eingeschlossen sein könnten.

Apr�s-Ski-Wirt soll 3,5 Mio. Steuern hinterzogen haben

Salzburg - Die Steuerfahndung hat nun einen rekordverdächtigen Schwarzgeldfund bei den Betreibern eines großen Apr�s-Ski-Lokals in einem Salzburger Tourismusort gemeldet. Bei Hausdurchsuchungen bei der Gastronomen-Familie wurden im September 2019 Bargeld und Sparbücher mit nicht ordnungsgemäß versteuerten Beträgen in der Gesamthöhe von über 3,5 Millionen Euro sichergestellt. Außerdem wurde bei dem Wirt auch eine illegale Handfeuerwaffe entdeckt.

