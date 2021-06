Investor Wolf wird MAN-Werk in Steyr übernehmen

Steyr/München - Investor Siegfried Wolf wird doch das von der Schließung bedrohte Lkw-Werk von MAN in Steyr übernehmen. Der Vertrag über den Verkauf wurde am Donnerstag in München vom Aufsichtsrat besiegelt, bestätigten er und MAN-CEO Andreas Tostmann. Im April war Wolf noch mit seinem ersten Angebot bei der Belegschaft abgeblitzt, worauf er nachbesserte. Arbeiterbetriebsrat Helmut Emler zeigte sich überrascht und erklärte, "wir nehmen den Verkauf zur Kenntnis".

Westliche Kritik nach Verbot von Nawalny-Netzwerk

Moskau - Das endgültige Verbot mehrerer Organisationen des inhaftierten Kremlgegners Alexej Nawalny in Russland hat in den USA und in Europa Kritik ausgelöst. Menschenrechtler beklagten am Donnerstag das Vorgehen der russischen Justiz gegen die Opposition als politisch motiviert. Erbost zeigte sich auch das Außenministerium in Wien. Für Nawalnys Unterstützer bedeutet die Einstufung als "extremistisch" zudem, dass sie bei der Parlamentswahl im Herbst nicht kandidieren dürfen.

Grüner Pass mit QR-Code in Betrieb, noch ohne Geimpfte

Wien - Der elektronische Grüne Pass mittels QR-Code hat seit dem heutigen Donnerstag mit seinem Betrieb begonnen. Wie das Gesundheitsministerium der APA mitteilte, wurde allerdings mit der digitalen Erstellung und Abrufung der Zertifikate mit EU-konformen QR-Codes vorerst nur für Genesene und Getestete, aber noch nicht für Geimpfte begonnen. Auch die Abrufung über die Internetseite www.gesundheit.gv.at funktionierte zunächst noch nicht.

EU-Spitzen betonen Schulterschluss mit USA auf G7-Gipfel

Hamburg/EU-weit/Brüssel - Die EU-Spitzen haben die G7-Staaten zu einem Schulterschluss bei der Pandemiebekämpfung, dem Klimaschutz und der Stärkung der Weltwirtschaft aufgerufen. Der am Freitag im britischen Cornwall beginnende dreitägige Gipfel der sieben wichtigsten westlichen Industriestaaten müsse eine Reform der Welthandelsorganisation (WTO) beschließen, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Kocher und Platter für Aufsperren der Nachtgastronomie

Innsbruck - Sowohl Arbeitsminister Martin Kocher, als auch Tirols Landeshauptmann Günther Platter (beide ÖVP) haben sich am Donnerstag in Innsbruck für das Öffnen der Nachtgastronomie ausgesprochen. Ab 1. Juli sollte es nach derzeitigem Stand möglich sein, Discos und Nachtclubs zu öffnen, zwar mit der 3G-Regel und gewissen Sicherheitsmaßnahmen, aber auch mit Tanzen, erklärten die beiden. "Wenn sich die Lage so weiter entwickelt, soll auch die Nachtgastro wieder aufgehen", sagte Platter.

Apr�s-Ski-Wirt soll 3,5 Mio. Steuern hinterzogen haben

Salzburg - Die Steuerfahndung hat nun einen rekordverdächtigen Schwarzgeldfund bei den Betreibern eines großen Apr�s-Ski-Lokals in einem Salzburger Tourismusort gemeldet. Bei Hausdurchsuchungen bei der Gastronomen-Familie wurden im September 2019 Bargeld und Sparbücher mit nicht ordnungsgemäß versteuerten Beträgen in der Gesamthöhe von über 3,5 Millionen Euro sichergestellt. Außerdem wurde bei dem Wirt auch eine illegale Handfeuerwaffe entdeckt.

Nacht-U-Bahn in Wien fährt ab 25. Juni wieder

Wien - Die Wiener Nacht-U-Bahn fährt bald wieder. Ab 25. Juni werden die Garnituren wieder in der Nacht auf Samstag bzw. Sonntag sowie vor Feiertagen unterwegs sein. Das hat der zuständige Stadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten mitgeteilt. Die Details sind noch offen, also etwa, ob die Intervalle wie früher wieder 15 Minuten betragen werden. Die Betrieb der Nacht-U-Bahn war während des ersten Corona-Lockdowns im März 2020 eingestellt worden.

Volksabstimmung über umstrittene chinesische Uni in Ungarn

Budapest - Der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban hat eine Volksabstimmung über den umstrittenen Campus der chinesischen Fudan-Universität in Budapest angekündigt. Orban sagte am Donnerstag in Budapest vor Medien, dass er die Entscheidung des Volkes respektieren werde. Das Votum soll allerdings erst nach Vorlage der endgültigen Pläne und Kostenvoranschläge erfolgen. Diese müssten nach Regierungsangaben bis Ende 2022 dem Parlament vorliegen.

Wiener Börse schließt leichter

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag erneut mit Verlusten geschlossen. Der Wiener Leitindex ATX fiel um 0,25 Prozent auf 3.498 Punkte. Bereits am Vortag hatte er deutliche 1,4 Prozent an Wert eingebüßt. Unter den Einzelwerten in Wien zogen KapschTrafficCom um satte fünf Prozent nach oben. Der Mautsystemausrüster hat einen weiteren Auftrag in den USA erhalten. UNIQA-Titel fielen ex Dividende um 3,1 Prozent. Strabag bauten ein Plus von 1,9 Prozent.

