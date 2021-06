Kogler als Grünen-Chef nicht amtsmüde

Wien/Linz - Werner Kogler will noch länger Bundessprecher der Grünen bleiben. Kommendes Jahr wird er sich der Wiederwahl stellen, gab er im Gespräch mit der APA bekannt, erstmals wohl durch die Parteibasis. Bleiben will er die gesamte dreijährige Funktionsperiode bis 2025, erklärte er im Vorfeld des Bundeskongresses seiner Partei am Sonntag in Linz. Interne Auflehnung gegen die Regierung mit der ÖVP ortet Kogler nicht, auch wenn es wohl "kritische Fragen" beim Bundeskongress geben werde.

G7 beraten über Gesundheit, Wirtschaft und Außenpolitik

Carbis Bay - Die G7-Gruppe westlicher Wirtschaftsmächte setzt ihren Gipfel im südwestenglischen Cornwall am Samstag mit Beratungen über Wirtschaft, Gesundheit und Außenpolitik fort. Dabei dürfte das zentrale Thema erneut die Pandemie sein. Der britische G7-Vorsitz hatte in der Nacht auf Samstag eine "Gesundheitserklärung von Carbis Bay" angekündigt. Vorgesehen sei, die Entwicklung von Impfstoffen, Behandlungsmethoden und Diagnosen für künftige Krankheiten auf unter 100 Tage zu drücken.

Hongkonger Demokratie-Aktivistin aus Haft entlassen

Hongkong - Zum zweiten Jahrestag der großen Demokratieproteste in Hongkong ist die bekannte Aktivistin Agnes Chow aus dem Gefängnis entlassen worden. Chow verließ am Samstag umringt von Medienvertretern das Gefängnis, in dem sie sieben Monate lang ohne Anklage saß. Sie war zusammen mit ihrem langjährigen Mitstreiter Joshua Wong für die Beteiligung an den Anti-Regierungs-Protesten im Jahr 2019 belangt worden.

Österreich erwartet rund 700 Mio. Euro aus Mindeststeuer

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) erwartet 600 bis 700 Mio. Euro an zusätzlichen Steuereinnahmen durch die globale Mindeststeuer. Die von der EU-Kommission angegebenen drei Milliarden Euro bezweifelt der Minister. Für Blümel sind die G7-Steuerpläne ein Argument, die Steuer auf Unternehmensgewinne (KöSt) in Österreich wie geplant von 25 auf 21 Prozent zu senken.

Zwei Menschen am Strand von Canc�n erschossen

Cancun - An einem öffentlichen Strand in der mexikanischen Stadt Canc�n sind zwei Männer erschossen und eine Touristin verletzt worden. Die Frau sei in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft des Bundesstaates Quintana Roo mit. Nach örtlichen Medienberichten handelte es sich um eine US-Amerikanerin, die von einem Querschläger getroffen wurde.

Ein Viertel der Mexikaner infiziert - Lage in Indien besser

Neu-Delhi - In Mexiko hat sich nach Schätzungen des Gesundheitsministeriums insgesamt rund ein Viertel der Bevölkerung mit dem Corona-Virus infiziert. Eine landesweite Umfrage habe ergeben, dass sich etwa 31,1 Millionen der 126 Millionen Mexikaner angesteckt haben dürften, auch wenn sie nicht alle Symptome gezeigt hätten, so das Ministerium. Indien hat unterdessen 84.332 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden verzeichnet. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Monaten.

