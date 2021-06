G7 wollen mit Infrastruktur-Plan armen Ländern helfen

Carbis Bay - Als Antwort auf Chinas "Neue Seidenstraße" haben die G7-Staaten bei ihrem Gipfel in Cornwall einen milliardenschweren Infrastruktur-Plan zur Unterstützung ärmerer Länder beschlossen. Interessierten Ländern solle eine "an Werten orientierte" und transparente Partnerschaft angeboten werden, teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Damit schaffen die G7-Länder eine Alternative zu Chinas "Belt and Road Initiative" über die Peking Infrastrukturprojekte in dutzenden Ländern anschiebt.

Maskenpflicht in der Schulklasse fällt

Wien - Ab Dienstag fällt an allen Schulen die Maskenpflicht in Klassen - und Gruppenräumen. Das gaben Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) am Samstag in einer Aussendung bekannt. Weiterhin Maske tragen muss man dagegen im restlichen Schulgebäude. Begründet wird die Aufhebung mit dem geringen Infektionsgeschehen bzw. der ähnlichen Regelung in der Gastronomie. Die NEOS zeigten sich erfreut, der FPÖ ist die Lockerung zu wenig.

Exakt 200 neue Corona-Fälle sind Tiefstwert seit September

Wien - Mit exakt 200 Corona-Neuinfektionen ist am Samstagvormittag der niedrigste 24-Stunden-Wert seit neun Monaten in Österreich gemeldet worden. Damals hatte es am 6. September 184 neue Fälle gegeben. Die Sieben-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner liegt damit bei einem Wert von rund 22, geht aus den Zahlen von Innen- und Gesundheitsministerium hervor. Mit vier weiteren Todesfällen seit dem Vortag hat die Pandemie hierzulande bisher 10.656 Menschenleben gefordert.

Kogler für Lockerungen bei Staatsbürgerschaft, Kurz dagegen

Wien - In der von der SPÖ angestoßenen Frage des erleichterten Zugangs zur österreichischen Staatsbürgerschaft zeichnet sich Dissens zwischen den Regierungsspitzen ab. Vizekanzler und Grünen-Chef Werner Kogler sprach sich am Samstag im "Standard" klar für derartige Lockerungen aus und denkt auch an künftige Verhandlungen mit der ÖVP bei diesem Thema. Bundeskanzler und ÖVP-Obmann Sebastian Kurz erteilte dem gegenüber der APA eine klare Absage. Scharfe Kritik kam von der FPÖ.

Scharfe NEOS-Kritik an ÖBAG-Interims-Chefin Catasta

Wien - NEOS-Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger hat am Samstag scharfe Kritik an ÖBAG-Interimschefin Christine Catasta geübt, die dem vorzeitig abgetretenen ÖBAG-Vorstand Thomas Schmid nachgefolgt ist. Vor allem deren Aussage, es habe "jeder" derartige Chats wie Schmid am Handy, sorgt bei der Parteichefin für Empörung: "Nein, hat er nicht" - und schon gar nicht in "so einem Stil", sagte Meinl-Reisinger im Ö1-Radio. Zu einer Zusammenarbeit mit der ÖVP gab sie sich äußerst reserviert.

Ölteppich treibt auf Korsika zu

Bastia (Korsika) - Ein im Mittelmeer treibender Ölteppich hat die Behörden auf der Insel Korsika in Alarm versetzt. "Wir befürchten, dass Teile dieser Verschmutzung heute die korsische Küste erreichen", sagte am Samstag die zuständige Behördensprecherin Christine Ribbe. Zwei Marine-Schiffe mit speziell geschulter Besatzung und dem nötigen Gerät seien zu dem Ölteppich entsandt worden. Das Öl, das offenbar von einem Schiff stammt, war erstmals Freitagmittag von Flugzeugen aus entdeckt worden.

Mindestens 13 Verletzte bei Schüssen in Texas

Austin - Bei einem Zwischenfall in Austin im US-Bundesstaat Texas sind in der Nacht auf Samstag mindestens 13 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Dies berichtete die Polizei bei einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz in den frühen Morgenstunden (Ortszeit). Der Schütze sei noch nicht gefasst worden. Zwei Verletzte befänden sich in kritischem Zustand. Weitere Details zum Vorfall in dem Ausgehviertel der Stadt seien vorerst nicht bekannt.

U-Haft über Eltern von geschütteltem Baby in Wien verhängt

Wien - Im Fall eines in Wien-Liesing von seinem Vater geschüttelten und lebensgefährlich verletzten Babys ist am Freitag über beide Eltern Untersuchungshaft verhängt worden. Einen entsprechenden Bericht der "Kronen Zeitung" (Samstagausgabe) bestätigte Nina Bussek, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien. Der 31-Jährige soll das zweieinhalb Monate alte Kind geschüttelt haben, die Mutter (22) habe die Tat beobachtet, aber nicht eingegriffen, hatte die Polizei am Donnerstag berichtet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red