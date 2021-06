G7 schmieden Infrastrukturplan als Gegengewicht zu China

Carbis Bay - Als Gegengewicht zum wachsenden Einfluss Chinas in der Welt haben die G7-Staaten eine globale Initiative für Infrastrukturprojekte gestartet. Die Staats- und Regierungschefs sieben führender Industrienationen beschlossen am Samstag bei ihrem Gipfeltreffen in Cornwall, ärmeren Ländern dabei "werteorientierte, hochwertige und transparente" Partnerschaften anzubieten. Als Lehre aus der Corona-Krise wollen sich die G7 mit einem Gesundheitspakt gegen künftige Pandemien wappnen.

ÖFB-Team startet als Favorit gegen Nordmazedonien in EM

Bukarest - Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in die EM. Auftaktgegner in Bukarest ist Nordmazedonien. Die Österreicher gelten trotz ihrer jüngsten Torflaute als Favorit. Ein Sieg wäre nicht nur der erste der ÖFB-Geschichte bei einer EM-Endrunde, er würde auch die Tür ins Achtelfinale bereits weit aufstoßen. Weitere Gruppengegner sind die Niederlande und die Ukraine. Der erstmalige Einzug in die K.o.-Phase ist Österreichs erklärtes Ziel.

Deutschland: Ganz Österreich kein Corona-Risikogebiet mehr

Berlin/Wien - Die Liste der von der deutschen Regierung ausgewiesenen Corona-Risikogebiete wird am Sonntag kürzer. Wegen sinkender Infektionszahlen fallen unter anderem auch die letzten zwei österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg sowie auch Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz weg. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss keinerlei Einreisebeschränkungen mehr beachten. Nur Flugpassagiere müssen noch einen negativen Test vorweisen.

Israels Parlament stimmt über neue Regierung ab

Jerusalem - Das israelische Parlament fällt am Sonntag die Entscheidung über eine Ablösung des seit zwölf Jahren amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Die geplante neue Regierung aus acht Parteien muss als letzte Hürde vor ihrer Vereidigung am Sonntag ein Vertrauensvotum bestehen. Das Bündnis um den früheren Oppositionsführer Yair Lapid und den designierten Ministerpräsidenten Naftali Bennett hat mit 61 der 120 Abgeordneten nur eine hauchdünne Mehrheit in der Knesset.

Grünes Parteitreffen in Linz

Linz/Wien - Zum ersten Mal seit dem Koalitionseinstieg im Jänner 2020 treffen die Grünen am Sonntag in Linz wieder zu einem Bundeskongress zusammen. Über die Regierungsbeteiligung mit der ÖVP wird diesmal zwar nicht abgestimmt, und auch Frontmann Werner Kogler muss sich keiner Wahl stellen, sondern nur eine Rede halten. Zum Stimmungsbarometer über die vielen Zugeständnisse, die die Partei seither fürs Mitregieren in Kauf nehmen musste, könnte das Treffen dennoch werden.

Gebürtiger Grazer erhielt Pulitzer-Preis für Recherchen

Graz/New York - Der gebürtige Grazer Christo Buschek (41) hat am Freitag den renommierten Pulitzer-Preis für die Mithilfe bei einer Recherche über Internierungslager in China erhalten. "So ganz glaube ich es noch nicht", sagte er am Samstag im Gespräch mit der APA. Er habe weder gewusst, dass der Artikel nominiert war, noch dass die Bekanntgabe der Preise stattfand. Erst durch eine Text-Nachricht seiner Kollegin Allison Killing habe er davon erfahren.

Baerbock offiziell Kanzlerkandidatin der deutschen Grünen

Berlin - Die deutschen Grünen haben ihren Anspruch auf das Kanzleramt untermauert. Der Parteitag bestätigte am Samstag das Führungsduo der beiden Parteivorsitzenden Annalena Baerbock und Robert Habeck mit 98,5 Prozent. Die 40-jährige Baerbock ist nun offiziell die erste Kanzlerkandidatin ihrer Partei. "Erstmals seit Jahrzehnten liegt echter Wechsel in der Luft", sagte sie in Berlin . "Jetzt ist der Moment, unser Land zu erneuern - und alles ist drin."

Paragleiter starb bei Absturz in Kärnten

St. Andrä/Lavanttal - Ein 36-jähriger Kärntner ist Samstagvormittag mit seinem Paragleiter im Lavanttal abgestürzt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann aus dem Bezirk Wolfsberg war nahe der Koralpe gestartet und wollte laut Polizei Flugmanöver üben. Dabei klappte der Schirm zusammen und er stürzte in einen Wald. Für ihn kam jede Hilfe zu spät, hieß es seitens der Bergrettung St. Andrä im Lavanttal. Fast zeitgleich passierten auch zwei weitere Paragleiter-Unfälle in Kärnten.

