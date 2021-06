G7 wollen Klimaschutz in ärmeren Ländern stärker finanzieren

Carbis Bay - Die führenden westlichen Wirtschaftsmächte wollen nach Angaben Londons künftig jährlich 100 Milliarden US-Dollar (rund 82,5 Milliarden Euro) für die Finanzierung des Klimaschutzes in Entwicklungsländern aufbringen. Eine entsprechende Zusage werde es zum Abschluss des G7-Gipfels in der englischen Grafschaft Cornwall geben, teilte die britische Regierung in der Nacht zum Sonntag mit.

Ex-Impfkoordinator Auer wurde Vize im WHO-Exekutivrat

Wien - Der ehemalige Impfkoordinator Clemens Martin Auer ist Anfang Juni in den Vorstand des Exekutivrates der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewählt worden. Wie der "Kurier" (Sonntag-Ausgabe) und bereits zuvor der "Standard" berichteten, fungiert der Spitzenbeamte des Gesundheitsministeriums als einer der vier Stellvertreter des Exekutivrats-Vorsitzenden Patrick Amoth.

Deutschland: Ganz Österreich kein Corona-Risikogebiet mehr

Berlin/Wien - Die Liste der von der deutschen Regierung ausgewiesenen Corona-Risikogebiete wird am Sonntag kürzer. Wegen sinkender Infektionszahlen fallen unter anderem auch die letzten zwei österreichischen Bundesländer Tirol und Vorarlberg sowie auch Teile Griechenlands, Kroatiens und der Schweiz weg. Wer aus diesen Gebieten auf dem Landweg nach Deutschland kommt, muss keinerlei Einreisebeschränkungen mehr beachten. Nur Flugpassagiere müssen noch einen negativen Test vorweisen.

Sobotka: Urlaub am Balkan wird heuer "gut klappen"

Wien - Österreicher mit Westbalkan-Bezug müssen im Sommer kein schlechtes Gewissen bei Familienbesuchen oder Urlauben in der Region haben. "Ich bin mir sicher, dass das gut klappen wird", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) im APA-Interview. In Serbien seien nämlich schon viele Menschen "durchgeimpft", so Sobotka. Sein serbischer Amtskollege Ivica Dacic äußerte die Hoffnung, dass Österreich seine Grenzen auch möglichst bald für Geimpfte aus Serbien öffnen werde.

Israels Parlament stimmt über neue Regierung ab

Jerusalem - Das israelische Parlament fällt am Sonntag die Entscheidung über eine Ablösung des seit zwölf Jahren amtierenden Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu. Die geplante neue Regierung aus acht Parteien muss als letzte Hürde vor ihrer Vereidigung am Sonntag ein Vertrauensvotum bestehen. Das Bündnis um den früheren Oppositionsführer Yair Lapid und den designierten Ministerpräsidenten Naftali Bennett hat mit 61 der 120 Abgeordneten nur eine hauchdünne Mehrheit in der Knesset.

Grünes Parteitreffen in Linz

Linz/Wien - Zum ersten Mal seit dem Koalitionseinstieg im Jänner 2020 treffen die Grünen am Sonntag in Linz wieder zu einem Bundeskongress zusammen. Über die Regierungsbeteiligung mit der ÖVP wird diesmal zwar nicht abgestimmt, und auch Frontmann Werner Kogler muss sich keiner Wahl stellen, sondern nur eine Rede halten. Zum Stimmungsbarometer über die vielen Zugeständnisse, die die Partei seither fürs Mitregieren in Kauf nehmen musste, könnte das Treffen dennoch werden.

ÖFB-Team startet als Favorit gegen Nordmazedonien in EM

Bukarest - Österreichs Fußball-Nationalteam startet am Sonntag (18.00 Uhr/live ORF 1) in die EM. Auftaktgegner in Bukarest ist Nordmazedonien. Die Österreicher gelten trotz ihrer jüngsten Torflaute als Favorit. Ein Sieg wäre nicht nur der erste der ÖFB-Geschichte bei einer EM-Endrunde, er würde auch die Tür ins Achtelfinale bereits weit aufstoßen. Weitere Gruppengegner sind die Niederlande und die Ukraine. Der erstmalige Einzug in die K.o.-Phase ist Österreichs erklärtes Ziel.

Mindestens 14 Verletzte bei Schüssen in Texas

Austin - Bei einem Zwischenfall in Austin im US-Bundesstaat Texas sind in der Nacht zum Samstag mindestens 14 Menschen durch Schüsse verletzt worden. Dies berichtete die Polizei bei Pressekonferenzen am Samstag. Zwei verdächtige Männer würden noch immer gesucht, erklärte Polizeichef Joseph Chacon am Nachmittag (Ortszeit). Zwei Verletzte befänden sich weiterhin in kritischem Zustand. Die Ermittler nehmen an, dass es sich bei "fast allen" Verletzten um unbeteiligte Dritte handelt.

