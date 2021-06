Geschütteltes Baby in Wiener Spital gestorben

Wien - Ein in der Vorwoche in Wien-Liesing von seinem Vater geschütteltes und schwerverletztes Baby ist am Samstagabend im Spital gestorben. Das teilte ein Sprecher des Wiener Gesundheitsverbunds auf Anfrage der APA am Sonntag mit. Über die Eltern des Kindes war bereits am Freitag U-Haft verhängt worden. Der 31-jährige Vater soll das zweieinhalb Monate alte Kind nach Polizeiangaben am 4. Juni misshandelt haben, die 22-jährige Mutter habe die Tat beobachtet, aber nicht eingegriffen.

Demonstranten feiern in Israel bereits Ablösung Netanyahus

Jerusalem - Vor der erwarteten Ablösung des rechtskonservativen israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu haben Demonstranten vor seinem Amtssitz in Jerusalem bereits gefeiert. Kritiker des scheidenden Regierungschefs jubelten und tanzten. Auf einem der Schilder stand am Samstagabend: "Bibi (Netanyahus Spitzname), das ist Dein letzter Samstag in Balfour, fang an zu packen."

G7 wollen Klimaschutz in ärmeren Ländern stärker finanzieren

Carbis Bay - Die führenden westlichen Wirtschaftsmächte wollen nach Angaben Londons künftig jährlich 100 Milliarden US-Dollar (rund 82,5 Milliarden Euro) für die Finanzierung des Klimaschutzes in Entwicklungsländern aufbringen. Eine entsprechende Zusage werde es zum Abschluss des G7-Gipfels in der englischen Grafschaft Cornwall geben, teilte die britische Regierung in der Nacht zum Sonntag mit.

Zwölf Tote durch Gasexplosion in Wohnkomplex in China

Peking - In China sind bei der Explosion einer Gasleitung in einem Wohnkomplex mindestens zwölf Menschen getötet worden. Mehr als hundert weitere Menschen seien bei dem Vorfall Sonntagfrüh in der Stadt Shiyan in der zentralchinesischen Provinz Hubei verletzt worden, teilten die Behörden mit. Die Explosion ereignete sich um 06.30 Uhr Ortszeit. Videos von Augenzeugen zeigten, wie mehrere Gebäude in Schutt und Asche lagen und Überlebende auf Tragen wegtransportiert wurden.

233 Neuinfektionen und noch rund 4.000 aktive Corona-Fälle

Wien - Von Samstag auf Sonntag sind in Österreich 233 Neuinfektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 260 positiven Testergebnissen. Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf rund 20 Fälle je 100.000 Einwohner. Am Sonntag gab es in Österreich 4.020 aktive Fälle, um 173 weniger als am Samstag, zeigen die Daten von Innen- und Gesundheitsministerium. Fünf weitere Todesfälle bedeuten bisher insgesamt 10.661 Opfer hierzulande.

Putin wirbt vor Gipfel mit Biden für Zusammenarbeit

Washington/Moskau/Genf - Russlands Präsident Wladimir Putin will bei seinem anstehenden Treffen mit US-Präsident Joe Biden am Mittwoch in Genf für Zusammenarbeit bei Themen von gemeinsamem Interesse werben. Dazu zählten regionale Konflikte, die "Sorge um die Umwelt" und eine "strategische Stabilität", sagte Putin in einem Interview mit dem russischen Staatsfernsehen, das am Sonntag auszugsweise vorab veröffentlicht wurde. "Es gibt Themen, bei denen wir effektiv arbeiten können."

ÖVP und FPÖ gegen Erleichterungen bei Staatsbürgerschaft

Linz/Wien - Die ÖVP hat am Sonntag noch einmal ihr klares Nein zu dem (von den Grünen begrüßten) SPÖ-Vorschlag nach einer Erleichterung bei der Erlangung der Staatsbürgerschaft untermauert. "Die Links-Parteien wollen mittels Masseneinbürgerungen die politischen Mehrheitsverhältnisse im Land ändern", sagte ÖVP-Klubobmann August Wöginger in einer Aussendung. Oberösterreichs FPÖ-Landesparteichef Manfred Haimbuchner plädierte unterdessen am Sonntag vielmehr für Verschärfungen.

Grünes Parteitreffen in Linz unter Medienrestriktionen

Linz/Wien - Unter ungewohnten Restriktionen für Journalisten hat am Sonntag in Linz der Bundeskongress der Grünen begonnen. Schreibenden Medienvertretern wurde erst nach Protesten gestattet, den Parteitag direkt im Saal im Linzer Design Center zu verfolgen. Nicht abgerückt wurde hingegen davon, dass der Nachmittag nicht medienöffentlich abgehalten wird. Eine direkte Berichterstattung von den Debatten und Abstimmungen der Delegierten des grünen Parteitags wurde damit verunmöglicht.

