Westbalkan-Gipfel zu Migration und EU-Perspektive in Wien

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat die Regierungschefs der Westbalkan-Staaten am Freitag zu einem Gipfel im Bundeskanzleramt in Wien empfangen. Hauptthema ist der gemeinsame Kampf gegen die illegale Migration auf der Westbalkanroute. Zusätzlich geht es auch um die EU-Perspektive für alle Westbalkanstaaten, die Bekämpfung der Covid-Pandemie sowie die wirtschaftliche Unterstützung nach der Krise.

Zadic bilanziert verstaatlichte Flüchtlingsberatung positiv

Wien - Seit rund einem halben Jahr ist die Flüchtlingsbetreuung in Österreich wieder verstaatlicht, darunter auch die Rechtsberatung. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zog am Freitag eine erste Bilanz und die war positiv. Die Ressortchefin sieht die Qualitätsstandards gewahrt, teils sogar ausgebaut, da nun zwingend Personal zum Einsatz kommt, das ein rechtswissenschaftliches Studium abgeschlossen hat. Uneinig ist sich die Koalition indies bezüglich Abschiebungen nach Afghanistan.

"Zerstören, was ihn so kränkt" - Mordprozess in Linz

Linz - Ein 29-Jähriger, der Ende Dezember in Leonding (Bezirk Linz-Land) eine 25-jährige Studentin vergewaltigt und umgebracht sowie zwei Verwandte zu töten versucht haben soll, hat sich am Freitag vor Gericht verantworten müssen. Laut Gutachten war er zwar zurechnungsfähig, ist aber aufgrund einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung gefährlich. "Wenn er nicht gewinnen kann, muss das zerstört werden, was ihn so kränkt", fasste es die Sachverständige Adelheid Kastner zusammen.

VSStÖ-Vertreterin Sara Velic neue ÖH-Vorsitzende

Wien - Die Politikwissenschafts- und Raumplanungsstudentin Sara Velic (21) vom Verband Sozialistischer StudentInnen (VSStÖ) ist am Freitag zur neuen Vorsitzenden der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH) gewählt worden. Sie erhielt bei der konstituierenden Sitzung der 55-köpfigen ÖH-Bundesvertretung, dem österreichweiten Studentenparlament, 34 Stimmen. Velic führt eine linke Koalition aus VSStÖ, Grünen und Alternativen StudentInnen (GRAS) und Fachschaftslisten (FLÖ).

Von der Leyen wegen Corona-Aufbauplan am Montag in Wien

Brüssel/Wien - Knapp ein Jahr nach dem EU-Beschluss für ein Corona-Aufbauprogramm hat Österreich Aussicht auf das erste Geld. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird dazu am Montag nach Wien reisen, teilte die EU-Behörde am Freitag mit. Hier wird sie voraussichtlich grünes Licht für den Corona-Aufbauplan Österreichs verkünden. Österreich rechnet mit 3,5 Mrd. Euro an EU-Zuschüssen für Projekte, der Schwerpunkt liegt im Bahn- und Breitbandausbau sowie in Öko-Investitionen.

Präsidentenwahl im Iran hat begonnen

Teheran - Die Präsidentenwahl im Iran hat begonnen. Mehr als 59 Millionen Stimmberechtigte wählen am Freitag einen Nachfolger für Präsident Hassan Rouhani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Als klarer Favorit wird der erzkonservative Justizchef und Kleriker Ebrahim Raisi (Raeissi) gehandelt. Außenseiterchancen werden dem reformorientierten Ökonomen Abdolnasser Hemmati eingeräumt, der insbesondere auf Proteststimmen hofft.

Corona-Neuinfektionen in Österreich sinken auf 128

Wien - 128 Corona-Neuinfektionen sind am Freitag für ganz Österreich gemeldet worden, was nicht nur unter dem Sieben-Tages-Schnitt von 160 liegt, sondern im Wochenvergleich auch fast eine Halbierung bedeutet. Die Sieben-Tages-Inzidenz betrug 12,6 Fälle auf 100.000 Einwohner. Die Positiv-Rate der PCR-Tests lag gerade noch bei 0,2 Prozent, fast 90 Prozent der knapp über 77.000 Tests wurden in Wien durchgeführt. Österreichweit gab innerhalb einer Woche über 500.000 Impfungen.

Fünfjähriges Mädchen bei Autounfall in Kärnten getötet

Bad St. Leonhard - Ein fünfjähriges Mädchen ist Freitagfrüh bei einem Verkehrsunfall bei Bad St. Leonhard (Bezirk Wolfsberg) getötet worden. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, prallte ein 23-jähriger Kärntner frontal gegen ein entgegenkommendes Auto, gelenkt von einer 16-Jährigen. Die beiden Lenker und die 32-jährige Schwester der Lenkerin wurden verletzt. Die Tochter der Beifahrerin starb, nachdem sie mit einem Rettungshubschrauber in das Landeskrankenhaus Graz geflogen worden war.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red