Österreich spendet Westbalkanstaaten eine Million Impfdosen

Wien - Österreich wird ab August eine Million Corona-Impfdosen an die Westbalkan-Staaten liefern. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte den "bilateralen Beitrag" am Freitag bei einem Westbalkan-Gipfel in Wien an. Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war der Kampf gegen die illegale Migration. Wenn die Westbalkanstaaten ein "Durchwinken" von Migranten verhinderten, führe dies allein dazu, dass sich weniger Menschen auf den Weg nach Österreich machten, sagte der Bundeskanzler.

Zadic bilanziert verstaatlichte Flüchtlingsberatung positiv

Wien - Seit rund einem halben Jahr ist die Flüchtlingsbetreuung in Österreich wieder verstaatlicht, darunter auch die Rechtsberatung. Justizministerin Alma Zadic (Grüne) zog am Freitag eine erste Bilanz und die war positiv. Die Ressortchefin sieht die Qualitätsstandards gewahrt, teils sogar ausgebaut, da nun zwingend Personal zum Einsatz kommt, das ein rechtswissenschaftliches Studium abgeschlossen hat. Uneinig ist sich die Koalition indies bezüglich Abschiebungen nach Afghanistan.

Guterres bleibt für zweite Amtszeit UNO-Generalsekretär

New York - Der Portugiese Ant�nio Guterres wird die Vereinten Nationen für fünf weitere Jahre führen. Die UNO-Vollversammlung berief den 72-Jährigen am Freitag wie erwartet für eine zweite Amtszeit. Die Annahme einer entsprechenden Resolution erfolgte einstimmig. Guterres war ohne Gegenkandidat und mit der Unterstützung des Sicherheitsrates angetreten. Als eine der größten Herausforderungen für Guterres' gilt neben zahlreichen regionalen Konflikten der Kampf gegen die Klimakrise.

Staatsanwalt verlangt in Linzer Mordprozess lebenslang

Linz - Freitagabend soll in Linz das Urteil gegen einen 29-Jährigen gesprochen werden, der im Dezember in Leonding (Bez. Linz-Land) eine 25-jährige Studentin vergewaltigt und umgebracht sowie zwei Verwandte zu töten versucht haben soll. Die Staatsanwaltschaft forderte lebenslang samt Einweisung in eine Anstalt. Laut Gutachten war er zurechnungsfähig, ist aber gefährlich. "Wenn er nicht gewinnen kann, muss das zerstört werden, was ihn so kränkt", so Sachverständige Adelheid Kastner.

Iran bei Präsidentenwahl vor Machtwechsel

Teheran - Im Iran werden am Freitag bei einer Präsidentenwahl die Weichen für einen Machtwechsel gestellt. Nach dem Ausschluss aller aussichtsreichen Kandidaten galt die Wahl des ultrakonservativen Justizchefs Ebrahim Raisi als nahezu sicher. Das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Khamenei, gab in der Hauptstadt Teheran als Erster seine Stimme ab. Regimegegner riefen zum Boykott der Wahl auf, auch vor der iranischen Botschaft in Wien gab es eine Demonstration.

Sozialpartner drängen auf mehr Kinderbetreuung

Wien - Die Sozialpartner drängen gemeinsam auf einen Rechtsanspruch auf einen Kinderbetreuungsplatz. Denn die Vereinbarkeit von Familie und Beruf habe sich in den vergangenen Jahren zu einem gesellschaftlichen Schlüsselthema entwickelt, heißt es in einer gemeinsamen Aussendung von Kammern, ÖGB und Industriellenvereinigung. Unter anderem will man mehr und besser ausgestattete Kindergarten-Plätze mit erweiterten Öffnungszeiten.

EU-Einigung auf Wirtschaftssanktionen gegen Belarus

Wien/Warschau/Brüssel - Die EU-Staaten haben sich laut dem Außenministerium in Wien auf Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verständigt. Die am Freitag erzielte Einigung trifft EU-Kreisen zufolge den Öl- und Gasbereich, die Telekommunikation, die Kali- und Phosphatherstellung und Tabakprodukte. Auch ein Waffenexportverbot und Restriktionen im Finanzsektor sind vorgesehen. Die Finanzsanktionen waren bis zuletzt umstritten. Auch weil Österreich laut EU-Diplomaten dabei gebremst haben soll.

Leiche an Tiroler Innufer - Anwalt zieht Motiv in Zweifel

Kufstein/Innsbruck - Nachdem Montagabend am Innufer in Kufstein in Tirol die Leiche eines Mannes entdeckt worden war, zieht der Anwalt des 29-jährigen Beschuldigten nun das ursprünglich von seinem Mandanten angegebene Motiv in Zweifel. Dies berichtet der ORF Tirol am Freitag. Der Verdächtige hatte zunächst als Motiv angegeben, dass er ins Gefängnis wollte, nun soll er aber gesagt haben, dass er vom Opfer - ein 77-jähriger Einheimischer - in seiner Kindheit missbraucht worden war.

