Kickl wird zum neuen FPÖ-Chef gewählt

Wien - Die FPÖ wählt am Samstag den bisherigen Klubchef Herbert Kickl zum Parteichef. Der seit 7. Juni designierte neue Parteichef tritt damit offiziell die Nachfolge Norbert Hofers an. Dieser hatte Anfang Juni nach langen Personaldebatten unter Hinweis auf die Kritik Kickls an seiner Person den Hut geworfen. Neuer Obmann-Stellvertreter wird mit dem außerordentlichen Parteitag in der Arena Nova in Wiener Neustadt Niederösterreichs Landesparteichef Udo Landbauer.

Meinl-Reisinger stellt sich Wiederwahl als NEOS-Chefin

Wien - Beate Meinl-Reisinger stellt sich am Samstag der Wiederwahl als Parteivorsitzende der NEOS. Bei der Mitgliederversammlung im Design Center Linz wird außerdem ein neuer Vorstand gewählt. Bereits am Freitag wurde eine Statutenreform verabschiedet.

Wiener Regenbogenparade umrundet zum 25. Mal den Ring

Wien - Die Wiener Regenbogenparade wird heute, Samstag, zum 25. Mal über die Ringstraße ziehen und coronabedingt als reine Fußgänger- und Fahrraddemo stattfinden. Start ist um 14.00 Uhr vor dem Rathausplatz bzw. Burgtheater. Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita, wird unter anderem für die Stimmung sorgen. Ab 17.00 Uhr wird zurück am Rathausplatz die Abschlusskundgebung starten und Bundespräsident Alexander Van der Bellen per Videobotschaft seine Unterstützung ausdrücken.

Iran nach Präsidentenwahl vor Machtwechsel

Teheran - Die Präsidentenwahl im Iran ist in der Nacht auf Samstag nach rund 19 Stunden beendet worden. Gewählt wurde am Freitag ein Nachfolger für Präsident Hassan Rouhani, der nach zwei Amtsperioden nicht mehr antreten durfte. Stimmberechtigt waren mehr als 59 Millionen Menschen, allerdings wollten weniger als die Hälfte von ihnen an der Wahl teilnehmen. Nach Ausschluss aller aussichtsreichen Kandidaten galt die Wahl des ultrakonservativen Justizchefs Ebrahim Raisi als nahezu sicher.

Biden droht Verweigerung der Kommunion

Washington - Dem US-Präsidenten und bekennenden Katholiken Joe Biden könnte laut einem Entschließungsentwurf der römisch-katholischen Bischöfe der USA wegen seiner Haltung zur Abtreibung demnächst die Teilnahme an der heiligen Kommunion verwehrt werden. Biden bezeichnete das Vorhaben der Bischöfe am Freitag (Ortszeit) allerdings als "private Angelegenheit und ich glaube nicht, dass das passieren wird". Der 78-Jährige ist gläubiger Katholik, er geht praktisch jeden Sonntag zur Messe.

UNO fordert Stopp von Waffenlieferungen an Myanmar

New York/Naypyidaw - Die UNO-Vollversammlung hat einen Stopp der Waffenlieferungen an Myanmar gefordert. 119 Länder verabschiedeten am Freitag eine nicht bindende Resolution, die den Militärputsch in dem südostasiatischen Land verurteilt und alle UNO-Mitgliedstaaten auffordert, Waffenlieferungen nach Myanmar zu verhindern. Belarus (Weißrussland) stimmte gegen die Resolution. 36 weitere Länder enthielten sich der Stimme, darunter auch Myanmars wichtigster Unterstützer China.

Van der Bellen schaltet in Causa Blümel erneut VfGH ein

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat im Zusammenhang mit der vom Verfassungsgerichtshof (VfGH) beantragten Exekution bei Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) wegen nicht bzw. zu spät an den U-Ausschuss gelieferter Akten noch einmal das Höchstgericht eingeschaltet. Zuvor hatten nämlich die Oppositionsparteien in einem Schreiben an das Staatsoberhaupt bemängelt, dass die Aktenvorlage durch Blümel nach wie vor unvollständig sei.

EU-Einigung auf Wirtschaftssanktionen gegen Belarus

Wien/Warschau/Brüssel - Die EU-Staaten haben sich laut dem Außenministerium in Wien auf Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verständigt. Die am Freitag erzielte Einigung trifft EU-Kreisen zufolge den Öl- und Gasbereich, die Telekommunikation, die Kali- und Phosphatherstellung und Tabakprodukte. Auch ein Waffenexportverbot und Restriktionen im Finanzsektor sind vorgesehen. Die Finanzsanktionen waren bis zuletzt umstritten. Auch weil Österreich laut EU-Diplomaten dabei gebremst haben soll.

