Kleriker Raisi gewinnt Präsidentschaftswahl im Iran

Teheran - Der ultrakonservative Kandidat Ebrahim Raisi hat die Präsidentschaftswahl im Iran laut offiziellen Teilergebnissen mit mehr als 62 Prozent der Stimmen gewonnen. Von 28,6 Millionen ausgezählten Stimmzetteln seien "mehr als 17,8 Millionen" auf Raisi entfallen, erklärte der Vorsitzende der nationalen Wahlkommission am Samstag in Teheran. Der Zweitplatzierte Mohsen Rezaee (Resai), kam demnach nur auf 3,3 Millionen Stimmen.

Kickl wird zum neuen FPÖ-Chef gewählt

Wien - Die FPÖ wählt am Samstag den bisherigen Klubchef Herbert Kickl zum Parteichef. Der seit 7. Juni designierte neue Parteichef tritt damit offiziell die Nachfolge Norbert Hofers an. Dieser hatte Anfang Juni nach langen Personaldebatten unter Hinweis auf die Kritik Kickls an seiner Person den Hut geworfen. Neuer Obmann-Stellvertreter wird mit dem außerordentlichen Parteitag in der Arena Nova in Wiener Neustadt Niederösterreichs Landesparteichef Udo Landbauer.

Meinl-Reisinger stellt sich Wiederwahl als NEOS-Chefin

Wien - Beate Meinl-Reisinger stellt sich am Samstag der Wiederwahl als Parteivorsitzende der NEOS. Bei der Mitgliederversammlung im Design Center Linz wird außerdem ein neuer Vorstand gewählt. Bereits am Freitag wurde eine Statutenreform verabschiedet. Die Begrüßungsrede hält der oberösterreichische Landessprecher Felix Eypeltauer, der im Herbst als Spitzenkandidat der Pinken eine Landtagswahl zu schlagen hat.

Sommernachtskonzert läutete in Schönbrunn den Sommer ein

Wien - Einen Ticken zu früh kam das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker heuer für die neue alte Normalität: Ob der noch geltenden Corona-Beschränkungen konnten sich im Schlosspark von Schönbrunn Freitagabend "nur" 3.000 geladene Gäste einfinden. Und dennoch wurde das Klassik-Event dank TV-Übertragung gleichsam das sommerliche Musikfest zum Ausklingen der Corona-Pandemie. Und wer wäre hier ein passenderer Begleiter gewesen als der deutsche Starpianist Igor Levit?

Wiener Regenbogenparade umrundet zum 25. Mal den Ring

Wien - Die Wiener Regenbogenparade wird am Samstag zum 25. Mal über die Ringstraße ziehen und coronabedingt als reine Fußgänger- und Fahrraddemo stattfinden. Start ist um 14.00 Uhr vor dem Rathausplatz bzw. Burgtheater. Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita, wird unter anderem für die Stimmung sorgen. Ab 17.00 Uhr wird zurück am Rathausplatz die Abschlusskundgebung starten und Bundespräsident Alexander Van der Bellen per Videobotschaft seine Unterstützung ausdrücken.

Caritas fordert zum Weltflüchtlingstag Taten der Regierung

Wien - Anlässlich des Weltflüchtlingstages fordert die Caritas von der Bundesregierung mehr Engagement in der Flüchtlingspolitik, denn die Aufgabe sei "bewältigbar". Zumindest 100 Familien aus den "griechischen Elendslagern" solle Österreich aufnehmen, außerdem Hilfe vor Ort weiter ausbauen und sich für die Einhaltung internationalen Rechts im Außengrenzschutz einsetzen, so der Appell. Unterstützung erhielt die Hilfsorganisation dabei unter anderem vom ÖVP-EU-Mandatar Othmar Karas.

Führungskräfte von "Apple Daily" in Hongkong vor Gericht

Hongkong - Nach der Razzia bei der prodemokratischen Hongkonger Zeitung "Apple Daily" sind Chefredakteur Ryan Law und Geschäftsführer Cheung Kim-hung am Samstag vor Gericht erschienen. Dutzende Unterstützer der beiden regierungskritischen Journalisten standen Schlange, um an der Anhörung teilzunehmen, unter ihnen viele aktuelle oder frühere Mitarbeiter der Zeitung. Am Donnerstag waren bei einem Polizeieinsatz fünf führende Mitarbeiter von "Apple Daily" festgenommen worden.

Ein Toter bei Einsturz von belgischem Schulgebäude

Antwerpen - Beim Einsturz einer im Bau befindlichen Grundschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen ist am Freitag mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Neun weitere Menschen wurden bei dem Vorfall im neuen Stadtquartier Nieuw Zuid verletzt, acht von ihnen schwer. Sie hätten auf der Baustelle gearbeitet, berichtete die belgische Nachrichtenagentur Belga. Nach fünf Vermissten werde weiter gesucht. Bei ihnen handle es sich vermutlich ebenfalls um Bauarbeiter, hieß es.

