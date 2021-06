Kickl wird zum neuen FPÖ-Chef gewählt

Wien/Wiener Neustadt - Der bisherige FPÖ-Klubchef Herbert Kickl ist am Samstag vor seiner Wahl zum Parteichef der Freiheitlichen gestanden. Er tritt damit offiziell die Nachfolge Norbert Hofers an, der Anfang Juni nach Personaldebatten den Hut geworfen hat. Hofer zeigte sich zum Abschied versöhnlich, Kickl kämpferisch. Auch Kritik an Kickl wurde beim Parteitag laut. Der neue Obmann zeigte dafür Verständnis, gab aber auch die Stoßrichtung vor: "Gerne auch rechts."

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger beschwor bei Wiederwahl Neustart

Wien/Linz - Beate Meinl-Reisinger hat am Samstag bei ihrer Wiederwahl als NEOS-Parteivorsitzende einen "Neustart für Österreich" beschworen. Die 43-Jährige erhielt bei der pinken Mitgliederversammlung im Design Center Linz 92,9 Prozent der Stimmen, womit sie leicht unter dem Ergebnis ihrer Kür zur NEOS-Chefin im Juni 2018 blieb, als sie Gründer Matthias Strolz ablöste. Auch einen neuen Bundesvorstand segneten die Pinken am Samstag ab.

Schmidhofer einstimmig zum neuen ÖSV-Präsidenten gewählt

Villach - Nach den Querelen im Vorfeld ist am Samstag die Wahl des neuen ÖSV-Präsidiums für die Periode 2021 bis 2024 harmonisch über die Bühne gegangen. Der Steirer Karl Schmidhofer (59) wurde einstimmig und ohne Enthaltungen zum neuen Präsidenten und damit Nachfolger von Peter Schröcksnadel gewählt. Bestätigt als Vizepräsidenten wurden Roswitha Stadlober (S), Alfons Schranz (T) und Kurt Steinkogler (OÖ), neu sind Hermann Nagiller (T) und Clauda Strobl-Traninger (K).

Einsturz von belgischem Schulgebäude

Antwerpen - Nach dem Einsturz einer im Bau befindlichen Volksschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen sind am Samstag zwei weitere Leichen geborgen worden. Somit kamen bei dem Unglück vom Freitagnachmittag mindestens drei Menschen zu Tode, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete. Nach mindestens zwei Menschen wurde noch in den Trümmern gesucht. Spürhunde und Spezialkräne waren im Einsatz.

Ab kommender Woche auch Impfnachweise im "Grünen Pass"

Wien - Das Gesundheitsministerium plant für kommende Woche die nächste Ausbaustufe für den "Grünen Pass": Neben Zertifikaten über Corona-Tests und die Genesung von einer Covid-19-Infektion sollen dann über gesundheit.gv.at auch Impfnachweise mit EU-konformen QR-Codes erstellt und abgerufen werden können. Derzeit läuft die Umstellung, erste Impfzertifikate seien bereits erstellt worden, erklärte eine Sprecherin von Minister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf APA-Anfrage.

136 Corona-Neuinfektionen in Österreich

Wien - Die 136 Neuinfektionen, die am Samstag gemeldet wurden, liegen unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 151. Die Sieben-Tages-Inzidenz ging auf 11,9 Fälle je 100.000 Einwohner zurück, so Gesundheits- und Innenministerium. Aktuell gibt es in Österreich noch 2.880 aktive Fälle, um 208 weniger als am Freitag.

Ärztekammer drängt auf schnelleres Impfen

Wien - "Wir laufen Gefahr, die Fehler des vergangenen Sommers exakt zu wiederholen", hat Thomas Szekeres, Präsident der Österreichischen Ärztekammer, am Samstag gewarnt. Auch damals hätten die politisch Verantwortlichen gedacht, das Virus sei nun einfach verschwunden. Der einzige Unterschied sei, dass es nun Impfstoffe gibt. "Diese müssen wir nun dringend kaufen und schnell verimpfen." Vor allem angesichts der Delta-Variante des Coronavirus sei das wichtiger denn je.

Edtstadler und Gewessler bei EU-Zukunftskonferenz

Wien/Straßburg - Politiker und Bürger haben am Samstag in Straßburg die Beratungen der Konferenz zur Zukunft Europas gestartet. In einer ersten Plenarsitzung im Europaparlament beteuerten fast alle Redner den Willen zu umfassenden Reformen. Aus Österreich mit dabei sind Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Wenn wir Europa erneuern wollen, müssen wir jetzt beginnen", betonte Edtstadler.

