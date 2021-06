Kickl führt nun die FPÖ an

Wien/Wiener Neustadt - Der bisherige FPÖ-Klubchef Herbert Kickl ist am Samstag mit 88,24 Prozent zum neuen Parteichef der Freiheitlichen gewählt worden. Er trat damit die Nachfolge Norbert Hofers an, der Anfang Juni nach Personaldebatten den Hut geworfen hat. Hofer zeigte sich zum Abschied versöhnlich. Auch Kritik an Kickl war beim Parteitag laut geworden. Der neue Obmann, der sich in der Tradition Jörg Haiders sieht, zeigte Verständnis, gab aber die Stoßrichtung vor: "Gerne auch rechts."

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger beschwor bei Wiederwahl Neustart

Wien/Linz - Beate Meinl-Reisinger hat am Samstag bei ihrer Wiederwahl als NEOS-Parteivorsitzende einen "Neustart für Österreich" beschworen. Die 43-Jährige erhielt bei der pinken Mitgliederversammlung im Design Center Linz 92,9 Prozent der Stimmen, womit sie leicht unter dem Ergebnis ihrer Kür zur NEOS-Chefin im Juni 2018 blieb, als sie Gründer Matthias Strolz ablöste. Auch einen neuen Bundesvorstand segneten die Pinken am Samstag ab.

Hardliner Raisi gewinnt klar Präsidentenwahl im Iran

Teheran - Der Hardliner Ebrahim Raisi wird neuer Präsident im Iran und löst Anfang August den moderaten Hassan Rouhani ab. Nach Auszählung von 90 Prozent der Stimmen lag der 60-jährige Raisi, ein enger Vertrauter des geistliche und politische Oberhauptes Ayatollah Ali Khamenei, am Samstag uneinholbar vor seinen drei Mitwerbern. Danach seien 17,8 Millionen der 28,6 Millionen abgegebenen Stimmen auf Raisi entfallen, erklärte das Innenministerium.

Ab kommender Woche auch Impfnachweise im "Grünen Pass"

Wien - Das Gesundheitsministerium plant für kommende Woche die nächste Ausbaustufe für den "Grünen Pass": Neben Zertifikaten über Corona-Tests und die Genesung von einer Covid-19-Infektion sollen dann über gesundheit.gv.at auch Impfnachweise mit EU-konformen QR-Codes erstellt und abgerufen werden können. Derzeit läuft die Umstellung, erste Impfzertifikate seien bereits erstellt worden, erklärte eine Sprecherin von Minister Wolfgang Mückstein (Grüne) auf APA-Anfrage.

Orban will Befugnisse der EU einschränken

Budapest - Konkrete Pläne für die Umgestaltung der Europäischen Union präsentierte der ungarische rechtsnationale Premier Viktor Orban am Samstag in Budapest. Orban forderte eine Einschränkung der Macht des EU-Parlaments, das sich unter dem Aspekt der europäischen Demokratie als "Sackgasse" erwiesen habe. Demnach müsste die Rolle der nationalen Parlamente erhöht und ihnen das Recht geboten werden, Prozesse der Gesetzgebung der Union zu stoppen.

Einsturz von belgischem Schulgebäude

Antwerpen - Nach dem Einsturz einer im Bau befindlichen Volksschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen sind am Samstag zwei weitere Leichen geborgen worden. Somit kamen bei dem Unglück vom Freitagnachmittag mindestens drei Menschen zu Tode, wie die Nachrichtenagentur Belga meldete. Nach mindestens zwei Menschen wurde noch in den Trümmern gesucht. Spürhunde und Spezialkräne waren im Einsatz.

Europas Zukunftskonferenz nimmt Arbeit auf

Wien/Straßburg - Politiker und Bürger haben am Samstag in Straßburg die Beratungen der Konferenz zur Zukunft Europas gestartet. In einer ersten Plenarsitzung im Europaparlament beteuerten fast alle Redner den Willen zu umfassenden Reformen. Aus Österreich mit dabei sind Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne). "Wenn wir Europa erneuern wollen, müssen wir jetzt beginnen", betonte Edtstadler.

Kärntner fuhr im Rausch mit Auto auf Gleisen und "parkte"

Glanegg - Eine Alko-Heimfahrt ist in der Nacht auf Samstag in Kärnten für einen 66-Jährigen relativ glimpflich ausgegangen: Der Mann war in Tauchendorf in Glanegg (Bezirk Feldkirchen) von der Straße abgekommen und bei einer Bahn-Haltestelle auf die Gleise geraten. Dort setzte er seine Fahrt noch mehr als einen Kilometer fort, ehe sein Pkw wegen der Schäden den Geist aufgab. Erst Stunden später entdeckte ein Radfahrer den Mann hinter dem Steuer sitzend auf den Gleisen, so die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red