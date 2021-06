Kickl führt nun die FPÖ an

Wien/Wiener Neustadt - Der bisherige FPÖ-Klubchef Herbert Kickl ist am Samstag mit 88,24 Prozent zum neuen Parteichef der Freiheitlichen gewählt worden. Er trat damit die Nachfolge Norbert Hofers an, der Anfang Juni nach Personaldebatten den Hut geworfen hat. Hofer zeigte sich zum Abschied versöhnlich. Auch Kritik an Kickl war beim Parteitag laut geworden. Der neue Obmann, der sich in der Tradition Jörg Haiders sieht, zeigte Verständnis, gab aber die Stoßrichtung vor: "Gerne auch rechts."

Dutzende Tote bei neuen Gefechten im Jemen

Sanaa - Im Jemen sind bei neuen heftigen Gefechten um die umkämpfte Stadt Marib dutzende Menschen getötet worden. Wie am Samstag aus jemenitischen Militärkreisen verlautete, gab es insgesamt 47 Tote, darunter 16 Kämpfer der Regierungstruppen. Ein Militärvertreter sagte, die Houthi-Rebellen hätten "an mehreren Fronten" Angriffe gestartet, um weiter auf Marib vorzurücken. Sie seien aber "größtenteils zurückgeschlagen" worden.

500.000 Corona-Tote in Brasilien

Rio de Janeiro - In Brasilien hat die Zahl der Corona-Toten eine neue symbolische Schwelle überschritten: Seit Beginn der Pandemie sind nach Angaben der Regierung eine halbe Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Gesundheitsminister Marcelo Queiroga schrieb am Samstag im Onlinedienst Twitter: "500.000 Menschen sind wegen der Pandemie gestorben, die unser Brasilien und die Welt betrifft."

NEOS-Chefin Meinl-Reisinger beschwor bei Wiederwahl Neustart

Wien/Linz - Beate Meinl-Reisinger hat am Samstag bei ihrer Wiederwahl als NEOS-Parteivorsitzende einen "Neustart für Österreich" beschworen. Die 43-Jährige erhielt bei der pinken Mitgliederversammlung im Design Center Linz 92,9 Prozent der Stimmen, womit sie leicht unter dem Ergebnis ihrer Kür zur NEOS-Chefin im Juni 2018 blieb, als sie Gründer Matthias Strolz ablöste. Auch einen neuen Bundesvorstand segneten die Pinken am Samstag ab.

Wiener Regenbogenparade feierte heißes Comeback am Ring

Wien - Bei über 30 Grad Celsius hat am Samstag die Wiener Regenbogenparade ihr Comeback gefeiert: Zum 25. Mal zogen mehrere zehntausend Teilnehmer unter dem Motto "Stay safe, stay proud" über die Ringstraße. Coronabedingt als reine Fußgänger- und Fahrraddemo angesetzt startete die bunte Truppe der Vielfalt zum Höhepunkt der Vienna Pride um 14.00 Uhr vom Rathausplatz. Von dort ging es gegen die Fahrtrichtung einmal rund um Ring und Kai und wieder retour .

EU: Formelles Treffen zu Iran-Atomdeal in Wien

Paris/Wien - Die Parteien, die über eine Wiederbelebung des Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) verhandeln, werden am Sonntag in Wien ein formelles Treffen abhalten, teilte die Europäische Union am Samstag mit. Der Iran und sechs Weltmächte verhandeln seit April in Wien, um Schritte für eine Annäherung zwischen Washington und Teheran auszuarbeiten.

Schulneubau in Antwerpen eingestürzt: Mindestens fünf Tote

Antwerpen - Beim Einsturz einer im Bau befindlichen Volksschule in der belgischen Hafenstadt Antwerpen sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Suchtrupps fanden im Laufe des Samstags vier weitere Tote unter den Trümmern. Kurz nach dem Unglück am Freitagnachmittag war bereits eine Leiche geborgen worden. Es werde überprüft, ob nun alle Vermissten lokalisiert seien, meldete die Nachrichtenagentur Belga. In dem Fall werde die Suchaktion an der Unglücksstelle eingestellt.

Tödlicher Unfall in oberösterreichischem Kletterzentrum

Linz - Ein 51-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land ist am Samstagvormittag im Kletterzentrum "Beilsteinmauer" in Trattenbach tödlich verunglückt. Der Mann war laut Landespolizeidirektion Oberösterreich ein geübter Klettersteig-Geher und sehr gut ausgerüstet. Im unteren Abschnitt der Route "Großalber Klettersteig" stürzte er aus nicht bekannter Ursache ins Klettersteigset und erlitt dabei tödliche Verletzungen.

