ÖVP lehnt Evaluierung von Abschiebungen nach Afghanistan ab

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) haben am Wochenende den Vorschlag von Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die Rückführung von Asylwerbern nach Afghanistan zu evaluieren, zurückgewiesen. Ein Abschiebungsstopp "kommt definitiv nicht. Das wird es mit uns nicht geben", betonten die beiden in einer der APA vorliegenden Stellungnahme. Österreich werde weiterhin sowohl freiwillige als auch zwangsweise Rückführungen durchführen.

Künftiger iranischer Präsident gibt erste Pressekonferenz

Teheran - Nach seinem Wahlsieg will sich der designierte neue iranische Präsident Ebrahim Raisi am Sonntag in einer Pressekonferenz zu Wort melden. Dabei soll es unter anderem um das Wiener Atomabkommen von 2015 gehen, das vor dem Aus steht. Der erzkonservative Politiker hat mit massivem internationalen Gegenwind zu kämpfen. So kritisierten die USA, dass den Iranern "ein freier und fairer Wahlprozess verweigert" worden sei. Israel forderte eine härtere Gangart gegenüber Teheran.

Montenegro strebt EU-Mitgliedschaft bis zum Jahr 2024 an

Wien - Montenegro will der Europäischen Union noch vor Ende 2024 beitreten. "Wir wünschen uns, dass das noch im Mandat der jetzigen EU-Kommission der Fall sein wird", sagte Ministerpräsident Zdravko Krivokapic im APA-Interview. "Diese Regierung will in einer beschleunigten Geschwindigkeit arbeiten. Es gibt keine Zeit zu verlieren", so Krivokapic, der den Kampf gegen Korruption und Organisierte Kriminalität zur obersten Priorität seiner Regierung erklärte.

Ingeborg-Bachmann-Preis wird vergeben

Klagenfurt - Heute, Sonntag, Vormittag gehen im ORF-Theater Klagenfurt die 45. Tage der deutschsprachigen Literatur mit der Preisvergabe zu Ende. 14 Autorinnen und Autoren, die coronabedingt nur online zugeschaltet waren, stellten sich beim Literaturwettbewerb einer Jury, die in öffentlicher Abstimmung über die Vergabe des mit 25.000 Euro dotierten Ingeborg-Bachmann-Preises sowie über vier weitere Preise inklusive dem Publikumspreis entscheidet.

Britischer Ex-Parlamentspräsident Bercow wechselt zu Labour

London - Der durch seine Vorsitzführung im Brexit-Chaos berühmt gewordene britische Ex-Parlamentspräsident John Bercow (58) hat sich der oppositionellen Labour Party angeschlossen. Die Tories von Premierminister Boris Johnson würden nämlich eine "reaktionäre, populistische, nationalistische und mitunter ausländerfeindliche" Politik betreiben, sagte Bercow der Sonntagszeitung "Observer". "Die Leute haben genug von Lügen, leeren Slogans und fehlender Umsetzung", fügte er hinzu.

Dutzende Tote bei neuen Gefechten im Jemen

Sanaa - Im Jemen sind bei neuen heftigen Gefechten um die umkämpfte Stadt Marib dutzende Menschen getötet worden. Wie am Samstag aus jemenitischen Militärkreisen verlautete, gab es insgesamt 47 Tote, darunter 16 Kämpfer der Regierungstruppen. Ein Militärvertreter sagte, die Houthi-Rebellen hätten "an mehreren Fronten" Angriffe gestartet, um weiter auf Marib vorzurücken. Sie seien aber "größtenteils zurückgeschlagen" worden.

500.000 Corona-Tote in Brasilien

Rio de Janeiro - In Brasilien hat die Zahl der Corona-Toten eine neue symbolische Schwelle überschritten: Seit Beginn der Pandemie sind nach Angaben der Regierung eine halbe Million Menschen an den Folgen einer Corona-Infektion gestorben. Gesundheitsminister Marcelo Queiroga schrieb am Samstag im Onlinedienst Twitter: "500.000 Menschen sind wegen der Pandemie gestorben, die unser Brasilien und die Welt betrifft."

Wiener Regenbogenparade feierte heißes Comeback am Ring

Wien - Bei über 30 Grad Celsius hat am Samstag die Wiener Regenbogenparade ihr Comeback gefeiert: Zum 25. Mal zogen mehrere zehntausend Teilnehmer unter dem Motto "Stay safe, stay proud" über die Ringstraße. Coronabedingt als reine Fußgänger- und Fahrraddemo angesetzt startete die bunte Truppe der Vielfalt zum Höhepunkt der Vienna Pride um 14.00 Uhr vom Rathausplatz. Von dort ging es gegen die Fahrtrichtung einmal rund um Ring und Kai und wieder retour .

