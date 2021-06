ÖVP lehnt Evaluierung von Abschiebungen nach Afghanistan ab

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) haben am Wochenende den Vorschlag von Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die Rückführung von Asylwerbern nach Afghanistan zu evaluieren, zurückgewiesen. Ein Abschiebungsstopp "kommt definitiv nicht. Das wird es mit uns nicht geben", betonten die beiden in einer der APA vorliegenden Stellungnahme. Österreich werde weiterhin sowohl freiwillige als auch zwangsweise Rückführungen durchführen.

Gedenktag zum Ende der Sklaverei in USA erstmals Feiertag

Washington - Die USA haben den Gedenktag "Juneteenth" zum Ende der Sklaverei am Samstag erstmals als nationalen Feiertag begangen. US-Präsident Joe Biden hatte das entsprechende Gesetz dazu erst am Donnerstag mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Es war zuvor von beiden Kammern im Kongress verabschiedet worden. Jedes Jahr am 19. Juni wird in den USA des Endes der Sklaverei gedacht.

Ferienhotellerie startet voller Optimismus in den Sommer

Wien - Einen Monat nach der Öffnung des Tourismus herrscht in der heimischen Ferienhotellerie wieder Zuversicht. Insgesamt ist die Stimmung auch besser als im ersten Corona-Sommer 2020. "Die Lust aufs Reisen ist schon nochmal größer geworden - das ist deutlich spürbar", sagte der Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Martin Stanits, zur APA. Die Betriebe rechnen fix mit starken Last-minute-Buchungen. Die Flaute in den Städten hält hingegen an.

Montenegro strebt EU-Mitgliedschaft bis zum Jahr 2024 an

Wien - Montenegro will der Europäischen Union noch vor Ende 2024 beitreten. "Wir wünschen uns, dass das noch im Mandat der jetzigen EU-Kommission der Fall sein wird", sagte Ministerpräsident Zdravko Krivokapic im APA-Interview. "Diese Regierung will in einer beschleunigten Geschwindigkeit arbeiten. Es gibt keine Zeit zu verlieren", so Krivokapic, der den Kampf gegen Korruption und Organisierte Kriminalität zur obersten Priorität seiner Regierung erklärte.

Regionalwahlen in Frankreich als Stimmungstest

Paris - In Frankreich hat am Sonntag die erste Runde der Regionalwahlen begonnen. Knapp 46 Millionen Menschen können über die Neubesetzung politischer Ämter in ihren Gebieten abstimmen. Los ging es zeitig in der Früh auf der zu Frankreich gehörenden Insel La R�union im Indischen Ozean, die letzten Wahllokale in den Überseegebieten Guadeloupe und Martinique schließen um Mitternacht (18.00 Uhr Ortszeit).

Dutzende Tote bei neuen Gefechten im Jemen

Sanaa - Im Jemen sind bei neuen heftigen Gefechten um die umkämpfte Stadt Marib dutzende Menschen getötet worden. Wie am Samstag aus jemenitischen Militärkreisen verlautete, gab es insgesamt 47 Tote, darunter 16 Kämpfer der Regierungstruppen. Ein Militärvertreter sagte, die Houthi-Rebellen hätten "an mehreren Fronten" Angriffe gestartet, um weiter auf Marib vorzurücken. Sie seien aber "größtenteils zurückgeschlagen" worden.

