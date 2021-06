Nava Ebrahimi gewinnt den Bachmann-Preis

Klagenfurt - Die im Iran geborene und in Graz lebende Autorin Nava Ebrahimi ist heute, Sonntag, Vormittag bei der virtuell gehaltenen Preisverleihung mit dem 45. Ingeborg-Bachmann-Preis ausgezeichnet worden. Sie setzte sich mit ihrem Text "Der Cousin" im Stechen gegen die Deutsche Dana Vowinckel durch.

ÖVP lehnt Evaluierung von Abschiebungen nach Afghanistan ab

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz und Innenminister Karl Nehammer (beide ÖVP) haben am Wochenende den Vorschlag von Justizministerin Alma Zadic (Grüne), die Rückführung von Asylwerbern nach Afghanistan zu evaluieren, zurückgewiesen. Ein Abschiebungsstopp "kommt definitiv nicht. Das wird es mit uns nicht geben", betonten die beiden in einer der APA vorliegenden Stellungnahme. Österreich werde weiterhin sowohl freiwillige als auch zwangsweise Rückführungen durchführen.

Kurz stellt Ende der Maskenpflicht im Handel in Aussicht

Wien - Erst am Donnerstag hat die Bundesregierung Erleichterungen bei der Maskenpflicht angekündigt. Wo "3G" (Zugang nur für Geimpfte, Getestete, Genesene) gilt, fällt ab 1. Juli die Maskenpflicht auch indoor. Ab 22. Juli soll nur noch in Öffis und Geschäften des täglichen Bedarfs Mund-Nasen-Schutz zu tragen sein, FFP2-Masken lediglich in Spitälern und Pflegeheimen. In oe24.tv stellte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nun ein Ende der Maskenpflicht in Handel und Öffis in Aussicht.

Ferienhotellerie startet voller Optimismus in den Sommer

Wien - Einen Monat nach der Öffnung des Tourismus herrscht in der heimischen Ferienhotellerie wieder Zuversicht. Insgesamt ist die Stimmung auch besser als im ersten Corona-Sommer 2020. "Die Lust aufs Reisen ist schon nochmal größer geworden - das ist deutlich spürbar", sagte der Sprecher der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), Martin Stanits, zur APA. Die Betriebe rechnen fix mit starken Last-minute-Buchungen. Die Flaute in den Städten hält hingegen an.

Pressekonferenz von Wahlsieger Raisi im Iran verschoben

Teheran - Die ursprünglich für Sonntagnachmittag geplante Pressekonferenz des designierten neuen iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi ist auf Montag verschoben worden. Gründe für die Verschiebung wurden von dem iranischen Kultusministerium vorerst keine genannt. Raisi wollte auf der Pressekonferenz erstmals nach seinem Wahlsieg den politischen Kurs des Landes für die nächsten Jahre erläutern. Dabei sollte es auch um das Wiener Atomabkommen von 2015 gehen, das vor dem Aus steht.

Gedenktag zum Ende der Sklaverei in USA erstmals Feiertag

Washington - Die USA haben den Gedenktag "Juneteenth" zum Ende der Sklaverei am Samstag erstmals als nationalen Feiertag begangen. US-Präsident Joe Biden hatte das entsprechende Gesetz dazu erst am Donnerstag mit seiner Unterschrift in Kraft gesetzt. Es war zuvor von beiden Kammern im Kongress verabschiedet worden. Jedes Jahr am 19. Juni wird in den USA des Endes der Sklaverei gedacht.

Armenien wählt neues Parlament

Jerewan (Eriwan) - In Armenien hat am Sonntag die vorgezogene Parlamentswahl begonnen. Die Wahllokale öffneten in der Früh um 08.00 Uhr (Ortszeit, 06.00 Uhr MESZ) für die rund 2,6 Millionen Stimmberechtigten und sollten zwölf Stunden später schließen. Die 101 Abgeordneten des Parlaments in Eriwan werden für fünf Jahre gewählt. Sollte der Wahlgang keine klare Mehrheit für eine Partei oder ein Bündnis bringen, findet am 18. Juli eine Stichwahl zwischen den beiden stärksten Parteien statt.

Mountainbiker reanimierte gestürzten Radfahrer in Kärnten

Winklern - Ein Mountainbiker hat am Samstagabend einem gestürzten Radfahrer in Winklern (Bezirk Spittal an der Drau) in Kärnten wohl das Leben gerettet: Der 52-Jährige war kurz vor 20.30 Uhr auf einem Forstweg gestürzt und reglos am Boden liegen geblieben. Der nachfahrende Biker fand den Einheimischen und leistete Erste Hilfe, in dem er eine Herzdruckmassage durchführte. So konnte der 52-Jährige reanimiert werden, hieß es am Sonntag seitens der Landespolizeidirektion Kärnten.

