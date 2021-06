Atom-Gespräche mit Iran vertagt - Vorerst kein neuer Termin

Teheran - Die Gespräche über eine Wiederbelebung des Atomdeals mit dem Iran sind am Sonntag in Wien vertagt worden. Irans Unterhändler, Abbas Araqchi, sprach von einer Annäherung. Die drei europäischen Unterzeichnerstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien erklärten, es gebe Fortschritte, man könne aber nicht endlos verhandeln. Ein neuer Termin für Beratungen wurde nicht genannt. Zuvor war auch die Pressekonferenz des neuen Präsidenten Ebrahim Raisi in Teheran abgesagt worden.

Impfnachweise beim Grünen Pass schon ab heute verfügbar

Wien - Die nächste Ausbaustufe des Grünen Passes kommt doch schneller als vom Gesundheitsministerium erwartet: Schon ab dem heutigen Sonntag soll man neben Zertifikaten über Corona-Tests und die Genesung von einer Covid-19-Infektion über gesundheit.gv.at auch Impfnachweise mit EU-konformen QR-Codes erstellen und abrufen können. Allerdings könne es wegen der vielen Zugriffe auf die Plattform teilweise zu Verzögerungen kommen, betonte eine Sprecherin des Ressorts gegenüber der APA.

Mückstein will mehr Mittel für Prävention von Delogierungen

Wien - Die Coronakrise hat für viele Menschen durch Jobverlust oder Kurzarbeit finanzielle Probleme gebracht, die Zahl der Delogierungen und Räumungsklagen war dank der Corona-Mietstundungen 2020 allerdings geringer als in früheren Jahren. Mit Ende März sind die Mietstundungen ausgelaufen, Expertinnen und Experten rechnen mit einem Nachholeffekt und einer Delogierungswelle. Das Sozialministerium will deshalb nun mehr Mittel für die Delogierungsprävention zur Verfügung stellen.

Schlappe für Le Pens Partei bei Regionalwahlen in Frankreich

Paris - Die französische Rechtsaußenpartei von Marine Le Pen hat in der ersten Runde der Regionalwahlen deutliche Einbußen eingefahren. Die Rassemblement National (RN/früher: Front National) landete am Sonntag mit etwa 19 Prozent der Stimmen nur auf Platz zwei, wie der französische TV-Sender France 2 unter Berufung auf erste Hochrechnungen berichtete. Stärkste Kraft wurde demnach das bürgerlich-konservative Lager mit gut 27 Prozent der Stimmen.

US-Regierung bereitet weitere Sanktionen gegen Russland vor

Washington - Die USA bereiten auch nach dem Gipfel von US-Präsident Joe Biden mit Wladimir Putin neue Sanktionen gegen Russland vor. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte dem Sender CNN am Sonntag, wegen der Vergiftung des Kremlkritikers Alexej Nawalny mit einem chemischen Kampfstoff sei "ein weiteres Paket von Sanktionen" in Vorbereitung. Sobald die "richtigen Ziele" identifiziert seien, würden "weitere Sanktionen in Bezug auf chemische Waffen" verhängt, so Sullivan.

Klippenspringer verunglückt am Wolfgangsee tödlich

St. Gilgen - Im Wolfgangsee in St. Gilgen ist am Sonntag ein Klippenspringer tödlich verunglückt. Der 26-jährige Salzburger war aus rund 40 Metern Höhe im Bereich des Hochzeitskreuzes von der Falkensteinwand in den See gesprungen. In der Luft kippte er laut Polizei nach hinten, wodurch er mit Rückenlage am Wasser aufprallte und nicht mehr auftauchte. Die Freunde des Verunglückten leiteten sofort die Suche ein die jedoch erfolglos verlief.

Massenkarambolage in den USA forderte zehn Tote

Miami - Bei einem schweren Verkehrsunfall im US-Bundesstaat Alabama sind nach einem Medienbericht zehn Menschen ums Leben gekommen, darunter neun Kinder und Jugendliche. Der Sender CNN meldete am Sonntag unter Berufung auf die Gerichtsmedizin im Bezirk Butler, in einem Fahrzeug eines Mädchenheims seien acht Kinder im Alter zwischen vier und 17 Jahren gestorben. In dem zweiten Unfallfahrzeug seien ein neun Monate altes Mädchen und dessen 29-jähriger Vater getötet worden.

Misstrauensabstimmung gegen Schwedens Regierungschef Löfven

Stockholm - Schwedens Ministerpräsident Stefan Löfven muss sich am Montag einer Misstrauensabstimmung im Parlament stellen. Der Chef der Sozialdemokraten führt eine Minderheitsregierung mit den Grünen an, die einen Pakt mit den Liberalen und der Zentrumspartei eingegangen ist. Zudem setzt Löfven im Parlament auf die Unterstützung der Linkspartei. Die droht nun aber gemeinsam mit anderen Parteien einen Misstrauensantrag der rechtspopulistischen Schwedendemokraten zu unterstützen.

