Geballte türkise Prominenz im U-Ausschuss

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss startet zum Wochenauftakt mit türkiser Prominenz. Neben Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger ist am ersten Befragungstag am Mittwoch auch Ex-Justizminister Josef Moser als Auskunftsperson geladen. Sollte es sich zeitlich ausgehen kommt als letzter der Strategie- und Kommunikationsberater Daniel Kapp an die Reihe. Auch am Donnerstag ist ÖVP-Prominenz geladen, erwartet wird - zum bereits dritten Mal - Finanzminister Gernot Blümel.

Schwere Unwetterschäden in OÖ und Salzburg

Salzburg/Linz - Schwere Hagelunwetter haben am Dienstagabend in Oberösterreich und Salzburg zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen geführt. Betroffen waren vor allem der Flachgau und das oö. Seengebiet. "Ein einzelnes Schadensereignis wie noch nie in der Geschichte der Österreichischen Hagelversicherung", beschrieb es deren Chef Kurt Weinberger. Der Schaden belaufe sich allein in der oberösterreichischen Landwirtschaft auf 22 Millionen Euro.

Bub in Graz nach Sturz vom zweiten Stock in Lebensgefahr

Graz - Ein zehnjähriger Bub ist Dienstagnachmittag in der Grazer Innenstadt aus einem Fenster im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses gestürzt und hat lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ein Passant beobachtete den Unfall und rannte zur nahen Polizeiinspektion Schmiedgasse. Zwei Polizisten, einer von ihnen ausgebildeter Einsatzsanitäter, eilten zu dem Kind und führten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch. Anschließend wurde er vom Notarzt ins LKH Graz gebracht.

Ex-Polizist Top-Anwärter für New Yorker Bürgermeisteramt

New York - Bei der Vorwahl der Demokraten für die Bürgermeisterwahl in New York hat der frühere Polizist Eric Adams ersten Ergebnissen zufolge die meisten Stimmen geholt. Auf Adams, der derzeit Stadtteilbürgermeister von Brooklyn ist, entfielen knapp 31 Prozent der Stimmen, wie die Wahlbehörde in New York in der Nacht auf Mittwoch mitteilte. Er hat damit beste Aussichten, Nachfolger des scheidenden Bürgermeisters Bill de Blasio zu werden.

Hongkonger Zeitung "Apple Daily" stellt Betrieb ein

Hongkong - In Hongkong wird die prodemokratische Zeitung "Apple Daily" eingestellt. Sie war wegen angeblicher Verstöße gegen das umstrittene Hongkonger Sicherheitsgesetz ins Visier der Behörden geraten. Die Muttergesellschaft Next Digital teilte am Mittwoch mit, dass die letzte Ausgabe des Blattes am Samstag erscheinen werde. Das Unternehmen dankte den Lesern für ihre loyale Unterstützung. Die Zeitung hatte in den letzten Tagen bereits einen Teil ihrer Angebote eingestellt.

Grillfleisch-Test mit appetitlichem Ergebnis

Wien/Linz - Grillfreunde dürfen sich nach einem Test der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich über ein appetitliches Ergebnis freuen: Die Konsumentenschützer haben fertig mariniertes Schweinefleisch unter die Lupe genommen. Alle Proben schnitten einwandfrei ab. Kleiner Wermutstropfen: In den Marinaden fanden sich häufig Zusatzstoffe, weshalb der Tipp lautet Bioprodukte zu bevorzugen oder selber zu marinieren.

Boeing richtet Entschädigungsfonds für 737-Max-Opfer ein

Chicago/Washington/Wien - Der US-Flugzeugbauer Boeing hat zur Entschädigung von Hinterbliebenen der Todesopfer der 737-Max-Abstürze einen Fonds in Höhe von 500 Millionen US-Dollar (rund 420 Millionen Euro) eingerichtet. Jede berechtigte Familie der 346 Opfer werde rund 1,45 Millionen US-Dollar (1,22 Millionen Euro) erhalten, erklärten die Verwalter der Gelder. Das US-Justizministerium und Boeing lehnten eine Stellungnahme zunächst ab.

Deutsche Wanderin rutscht am Dachstein aus und stirbt

Ramsau am Dachstein - Eine deutsche Wanderin ist am Dienstagnachmittag bei einer Wanderung am Fuße der Koppenkarsteine - zwei Gipfel im Dachsteinmassiv - tödlich verunglückt. Die Frau war mit einer Gruppe auf einem Altschneefeld in Richtung Edelgrieß unterwegs gewesen, als sie ausrutschte und rund 200 Meter talwärts stürzte. Die Frau hatte keine Steigeisen getragen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Mittwoch mitteilte.

