Blümel dreht dritte Runde im U-Ausschuss

Wien - Altbekannte Gesichter sehen die Abgeordneten im Ibiza-Untersuchungsausschuss am Donnerstag. Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) dreht als Auskunftsperson seine bereits dritte Runde, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka, der auch Ausschussvorsitzender ist, seine zweite. Formell zugesagt hat sein Kommen auch der ehemalige ÖBAG-Chef Thomas Schmid - dennoch ist sein Kommen unwahrscheinlich.

USA schicken Brasilien drei Millionen Dosen J&J-Impfstoff

Washington/Brasilia - Die USA schicken Brasilien drei Millionen Dosen vom Corona-Impfstoff des Herstellers Johnson & Johnson (J&J). Die Lieferung sei Teil einer geplanten Spendenaktion der USA von insgesamt 80 Millionen Impfstoffdosen, teilte das Weiße Haus mit. Nur rund elf Prozent der Bevölkerung Brasiliens sind bereits vollständig geimpft und die Regierung von Präsident Jair Bolsonaro wehrt sich weiterhin gegen strengere Beschränkungsmaßnahmen. Beim J&J-Vakzin reicht eine Impfdosis.

Preise für Gebrauchtwagen ziehen an

Wien/Washington - Während in den USA der Gebrauchtwagenmarkt verrückt spielt, sind die Preise für Gebrauchtwagen in Österreich seit Mitte 2020 moderat gestiegen. Wie eine Auswertung von Autoscout24 zeigt, betrug der Durchschnittspreis in der ersten Jahreshälfte 2020 noch um die 20.000 Euro, aktuell sind es über 22.000 Euro. Auch beim Online-Marktplatz Willhaben bestätigte man auf APA-Anfrage, dass es derzeit eine hohe Nachfrage bei geringem Angebot gebe.

Erstes Urteil nach Erstürmung des US-Kapitols

Washington - Mehr als fünf Monate nach der Erstürmung des US-Kapitols in der Hauptstadt Washington hat ein US-Bundesrichter ein erstes Urteil gegen eine Teilnehmerin gesprochen. Anna Morgan-Lloyd aus dem US-Staat Indiana wurde am Mittwoch zu drei Jahren Haft auf Bewährung, gemeinnütziger Arbeit und einem Bußgeld in Höhe von 500 Dollar (rund 418 Euro) verurteilt. Die 49-Jährige entging einer Gefängnisstrafe, weil sie vor der Gerichtsverhandlung ein Schuldbekenntnis ablegte.

Schwere Unwetter in Teilen Österreichs

Salzburg/Linz/Klagenfurt - In Teilen Österreichs hat es am Mittwochabend erneut schwere Unwetter gegeben. Besonders betroffen war abermals der Flachgau im Bundesland Salzburg. Umgefallene Bäume und geflutete Keller gab es laut Feuerwehr auch in Oberösterreich. In Kärnten und Osttirol kommt es nach einer Oberleitungs-Beschädigung zu Zugausfällen, da die Stromversorgung unterbrochen ist, teilten die ÖBB mit. In Kärnten wurde zudem laut Polizei eine Landesstraße komplett gesperrt.

EU-Gipfel berät über Migration und Delta-Variante

Brüssel/Ankara - Die EU-Staats- und Regierungschefs kommen am Donnerstag und Freitag zu einem physischen Gipfeltreffen zusammen. Die Coronavirus-Krise, die Türkei und Russland bleiben Dauerbrenner. Auf dem Tisch liegt auch wieder ein altbekanntes Thema: Die EU-Staats- und Regierungschefs, darunter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), werden sich mit Migration beschäftigen. Das umstrittene LGBTQI-Gesetz Ungarns könnte ebenfalls zum Thema werden.

Jessica Hausner in der Jury der Filmfestspiele Cannes

Cannes - Die österreichische Filmregisseurin und Produzentin Jessica Hausner ist in die Jury der 74. Filmfestspiele Cannes berufen worden. Unter dem Vorsitz des US-Regisseurs Spike Lee werden insgesamt fünf Frauen und vier Männer aus fünf Kontinenten die 24 Wettbewerbsfilme beurteilen und über die Preise, darunter die prestigeträchtige Goldene Palme, entscheiden. Nach der Vorjahres-Absage findet das Festival heuer zu einem unüblich späten Zeitpunkt, nämlich von 6. bis 17. Juli, statt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red