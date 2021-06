Schweigsamer Blümel im U-Ausschuss ohne persönliche E-Mail

Wien - Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat sich am Donnerstag bei seiner mittlerweile dritten Befragung im Ibiza-Untersuchungsausschuss zu Beginn angriffig, dann zugeknöpft gegeben. Manche der Abgeordneten hätten die von ihm geachtete "Institution abgewertet" und dem "politischen Diskurs in diesem Land insgesamt geschadet", meinte er, um sich anschließend weitgehend zu entschlagen. Für Verwunderung sorgte, dass er als Minister keine personalisierte E-Mail-Adresse besitzt.

Van der Bellen hat Exekution der Aktenlieferung angeordnet

Wien - Eine vom Zufallsgenerator ermittelte Haft- und Rechtsschutzrichterin des Wiener Straf-Landesgerichts wird das VfGH-Erkenntnis zur Aktenlieferung des Finanzministeriums exekutieren. Sie muss alle umfassten E-Mails sicherstellen, prüfen und private Dateien ausscheiden sowie den Rest "soweit möglich spätestens bis zum 15. Juli" dem Ibiza-U-Ausschuss vorlegen. Das steht in der Exekutionsanordnung, die Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Donnerstag erteilte.

Mindestens ein Toter bei Gebäude-Einsturz nahe Miami Beach

Miami - Bei einem Teileinsturz eines mehrstöckigen Wohnhauses nahe Miami Beach ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Die Suche nach weiteren möglichen Opfern gehe weiter, teilte die Polizei am Donnerstag auf Twitter mit. Medienberichten zufolge wurden zudem neun Personen verletzt, zwei davon lebensgefährlich. Weitere Menschen seien möglicherweise noch in den Trümmern eingeschlossen, hieß es. Das Unglück ereignete sich in der Nacht (Ortszeit) in Surfside im US-Staat Florida.

Konjunkturbelebung durch Delta-Variante nicht in Gefahr

Wien - Der Aufschwung in der Coronakrise erfolgt in Österreich viel schneller als erwartet und ist nach Ansicht der Konjunkturexperten auch durch die Delta-Variante des Coronavirus nicht in Gefahr. "Das gute zweite und dritte Quartal kann man uns nicht mehr wegnehmen", sagte Wifo-Chef Christoph Badelt am Donnerstag. Schon im Sommer werde wieder das Produktionsniveau von vor der Krise erreicht. Nun gelte es, zu einer regulären Finanz- und Wirtschaftspolitik zurückzukehren.

Steiermark nähert sich Grün-Färbung auf Corona-Ampel

Wien - Die weiter sinkenden Corona-Infektionszahlen führen erste Bundesländer bereits in den Bereich des sehr geringen Ansteckungsrisikos. Das geht aus dem - der APA vorliegenden - Arbeitsdokument der Ampel-Kommission hervor. Konkret würde die Steiermark aktuell die Voraussetzungen für eine Grün-Schaltung erfüllen. Man liegt sowohl in der reinen Fallzahl als auch bei der risikoadjustierten Fallzahl unter fünf auf 100.000 Einwohner.

Bluttat an Studentin in OÖ: Verurteilter beruft gegen Urteil

Linz/Leonding - Jener 29-Jährige, der im Dezember in Leonding eine 25-jährige Studentin vergewaltigt und umgebracht sowie zwei Verwandte zu töten versucht haben soll, hat volle Berufung gegen das Urteil des Landesgericht Linz vom vergangenen Freitag eingelegt. Er erhob Nichtigkeitsbeschwerde gegen den Schuldspruch wegen Vergewaltigung, Mordes und zweifachen Mordversuchs und Berufung gegen die lebenslange Haftstrafe und Einweisung in eine Anstalt. Das berichtete das Gericht auf APA-Anfrage.

Kurz für Dialog mit Putin und EU-Flüchtlingshilfen an Türkei

Berlin/Brüssel - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich angesichts der angespannten Beziehungen zwischen der EU und Russland für den deutsch-französischen Vorschlag zu einem Gipfeltreffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ausgesprochen. Es könne nicht sein, dass sich der Dialog mit Russland und der EU "darauf beschränkt, dass wir da sitzen und zusehen, was (US-Präsident Joe) Biden und Putin miteinander besprechen", sagte Kurz vor dem EU-Treffen am Donnerstag in Brüssel.

Protestnote von EU-Chefs zu LGBTI-Rechten vor EU-Gipfel

Brüssel/Budapest/Wien - Die Staats- und Regierungschefs von 17 EU-Staaten fordern vor dem EU-Gipfel in Brüssel in einer Erklärung die Einhaltung von Rechten der LGBTI-Gemeinschaft. Nach Angaben des Nachrichtenmagazins "Politico" fordern die Unterzeichner, "weiter gegen Diskriminierung der LGBTI-Gemeinschaft zu kämpfen und die Verteidigung ihrer Grundrechte zu bekräftigen". Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat den Brief unterzeichnet, wie er am Donnerstag in Brüssel sagte.

Wiener Börse notiert befestigt.

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstagnachmittag klar Zuwächse aufgewiesen. Der ATX legte 0,85 Prozent auf 3.463 Punkte zu. Gestützt auf überraschend positive Konjunkturdaten aus den zwei größten europäischen Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich legten die Aktienkurse europaweit zu. Einheitlich nach oben ging es in Wien mit den schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Erste Group konnten ein Plus von 0,9 Prozent verbuchen. Bawag gewannen ebenfalls 0,9 Prozent.

