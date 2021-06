Rendi-Wagner stellt sich bei SPÖ-Parteitag der Wiederwahl

Wien - Die SPÖ tritt am Samstag in der Wiener Messe zu einem Bundesparteitag zusammen, bei dem sich Pamela Rendi-Wagner erstmals der Wiederwahl als Vorsitzende stellt. Zu verteidigen hat sie 97,8 Prozent, die sie vor drei Jahren in Wels erreicht hatte. Als Ziel gab die Parteichefin jedoch nur jene rund 71 Prozent aus, die sie bei einer Vertrauensfrage an die Basis im Vorjahr erreicht hatte.

Motivsuche nach Messerattacke von Würzburg

Würzburg - Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg rückt nun das Motiv des mutmaßlichen Täters in den Fokus. Auch in der Nacht zu Samstag war die Polizei eigenen Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Hintergründe und den Ablauf der Tat zu ermitteln. Noch ist unklar, warum der 24-jährige Somalier am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Menschen mit einem Messer tötete und mindestens fünf weitere schwer verletzte.

22,5 Jahre Haft für Ex-Polizisten Chauvin im Fall Floyd

Minneapolis (Minnesota)/Washington - Die Familie des getöteten Afroamerikaners George Floyd und deren Anwälte werten die Haftstrafe für den verurteilten Ex-Polizisten Derek Chauvin als einen möglichen Schritt zu mehr Gerechtigkeit für Schwarze in den USA. Bisher war noch nie ein Polizist im Bundesstaat Minnesota zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Minneapolis hatte eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen Chauvin verhängt.

US-Geheimdienste veröffentlichen Ufo-Bericht

Washington - Die US-Geheimdienste haben einen mit Spannung erwarteten Bericht über Ufo-Sichtungen des Militärs veröffentlicht - und dabei viele Fragen offen gelassen. In dem am Freitag vorgelegten Dokument der US-Geheimdienstdirektion heißt es, es gebe mit nur einer Ausnahme für keines der gesichteten unbekannten Flugobjekte eine Erklärung. "In unserem Datensatz fehlt es derzeit an ausreichenden Informationen, um Vorfälle spezifischen Erklärungen zuzuordnen."

Neue Covid-Einreiseverordnung ab 1. Juli

Wien - Ab 1. Juli, dem Tag des Inkrafttreten des europäischen Grünen Passes, gilt auch für Österreich eine neue Einreiseverordnung. Personen, die aus Ländern mit geringem epidemiologischen Risiko einreisen, müssen glaubhaft machen, dass sie sich innerhalb der letzten zehn Tage ausschließlich dort aufgehalten haben. Wenn dieser Nachweis nicht vorliegt, ist binnen 24 Stunden ein Covid-Test vorzunehmen, heißt es in der Verordnung, die am späten Freitagabend veröffentlicht wurde.

Gespaltenes Slowenien feierte 30 Jahre Unabhängigkeit

Ljubljana - Ein gespaltenes Slowenien hat am Freitagabend den 30. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von Jugoslawien gefeiert. Während Premier Janez Jansa bei der offiziellen Feier vor dem Parlamentsgebäude am Abend mehrere internationale Festgäste begrüßte, darunter EU-Ratspräsident Charles Michel und Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), fand im Stadtzentrum ein Anti-Regierungs-Protest statt. Kurz streute Slowenien und seinem umstrittenen Amtskollegen Jansa in seinen Grußworten Rosen.

Zwölf Jahre Haft für Messerattacke auf Freundin in Linz

Linz - Ein 20-Jähriger, der seine 17-jährige Freundin im Oktober des Vorjahres in Linz zu töten versucht und später im Krankenhaus auch noch ein "Blutbad" angekündigt haben soll, hat Freitagabend im Landesgericht Linz zwölf Jahre Haft ausgefasst. Der Schuldspruch erfolgte wegen Mordversuchs, vom Vorwurf der gefährlichen Drohung wurde er hingegen freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Acht Polizisten müssen nach Misshandlungsvorwurf vor Gericht

Wien - Im Fall eines im Jänner 2019 in einem Spiellokal in Wien-Favoriten von Polizisten ohne ersichtlichen Grund geschlagenen Tschetschenen hat die Staatsanwaltschaft Wien gegen alle acht beteiligten Beamten Anklage erhoben. Am kommenden Mittwoch startet am Landesgericht für Strafsachen der Prozess gegen die Polizisten, denen allesamt Missbrauch der Amtsgewalt vorgeworfen wird. Die beiden Hauptangeklagten haben sich auch wegen Körperverletzung zu verantworten.

