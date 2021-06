Rendi-Wagner stellt sich bei SPÖ-Parteitag der Wiederwahl

Wien - Die SPÖ tritt am Samstag in der Wiener Messe zu einem Bundesparteitag zusammen, bei dem sich Pamela Rendi-Wagner erstmals der Wiederwahl als Vorsitzende stellt. Zu verteidigen hat sie 97,8 Prozent, die sie vor drei Jahren in Wels erreicht hatte. Als Ziel gab die Parteichefin jedoch nur jene rund 71 Prozent aus, die sie bei einer Vertrauensfrage an die Basis im Vorjahr erreicht hatte.

Fünf Millionen Erstgeimpfte bis Ende Juni unwahrscheinlich

Wien - Anfang April hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) versichert, dass alle impfwilligen Österreicher bis Ende Juni die Corona-Erstimpfung erhalten sollen, Anfang Juni wurde das Ziel auf fünf Millionen Erstgeimpfte bis Monatsende revidiert. Doch auch das dürfte sich knapp nicht ausgehen, zeigen Berechnungen der APA. Bis Donnerstag wurden knapp 4,59 Millionen Menschen in Österreich erstgeimpft, auf die fünf Millionen fehlten somit mehr als 400.000 Erststiche.

22,5 Jahre Haft für Ex-Polizisten Chauvin im Fall Floyd

Minneapolis (Minnesota)/Washington - Die Familie des getöteten Afroamerikaners George Floyd und deren Anwälte werten die Haftstrafe für den verurteilten Ex-Polizisten Derek Chauvin als einen möglichen Schritt zu mehr Gerechtigkeit für Schwarze in den USA. Bisher war noch nie ein Polizist im Bundesstaat Minnesota zu einer längeren Haftstrafe verurteilt worden. Das zuständige Gericht in Minneapolis hatte eine Haftstrafe von 22 Jahren und sechs Monaten gegen Chauvin verhängt.

Motivsuche nach Messerattacke von Würzburg

Würzburg - Nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg rückt nun das Motiv des mutmaßlichen Täters in den Fokus. Auch in der Nacht zu Samstag war die Polizei eigenen Angaben zufolge mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um die Hintergründe und den Ablauf der Tat zu ermitteln. Noch ist unklar, warum der 24-jährige Somalier am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Menschen mit einem Messer tötete und mindestens fünf weitere schwer verletzte.

Seit Tagen abgängiger Wanderer im Gesäuse tot aufgefunden

Admont - Ein Wanderer aus dem Bezirk Leoben ist diese Woche im Bereich der Planspitze (2.117 Meter Seehöhe) im obersteirischen Gesäuse ums Leben gekommen. Der Mann war seit Dienstagvormittag abgängig gewesen, wie die Landespolizeidirektion am Samstag mitteilte. Ein Polizeihubschrauber barg mittels Tau den Leichnam und flog ihn zu Tal. Die genaue Unfallursache ist nicht klar, der Obersteirer dürfte auf rund 1.700 Meter abgestürzt sein.

Steuerstundungen für Unternehmen laufen mit Ende Juni aus

Wien - Die im Zuge der Coronakrise gewährten Steuerstundungen für Unternehmen laufen mit Ende Juni aus. Im Zuge dessen erinnert das Finanzministerium daran, dass eine allfällige benötigte Ratenzahlung bis zum 30. Juni beantragt werden muss. Die Beantragung kann direkt über FinanzOnline vorgenommen werden. Mit den Ratenzahlungen wolle man auf größtmögliche Kulanz beim Comeback nach der Krise setzen, so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Samstag.

Landbauer vor erstmaliger Wahl zum Landesparteichef der FPNÖ

Wieselburg - Udo Landbauer wird am Samstag beim 35. ordentlichen Landesparteitag der FPÖ Niederösterreich in Wieselburg (Bezirk Scheibbs) erstmals zum Obmann gewählt. Der 35-Jährige übt diese Funktion bereits seit 2018 aus. Auch der neue Bundesparteichef Herbert Kickl und Landesrat Gottfried Waldhäusl werden bei der Veranstaltung in der Messe Wieselburg Reden halten. Rund 500 Delegierte werden erwartet.

