Rendi-Wagner stellt sich bei SPÖ-Parteitag der Wiederwahl

Wien - Die SPÖ ist am Samstagvormittag in ihren Bundesparteitag in Wien gestartet, der die Wiederwahl der Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner bringen wird. Gastgeber Michael Ludwig rührte gleich zu Beginn die Werbetrommel für sie: "Was für ein Glück, dass wir dich an der Spitze unserer Bundespartei haben, Pam", meinte der Wiener Bürgermeister und würdigte, dass sie in der Pandemie mit ruhiger Hand agiert habe.

Schrattenberg und Allentsteig gelten als Katastrophengebiete

Schrattenberg/Allentsteig - Nach den Unwettern der vergangenen Tage gelten Schrattenberg bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach und Allentsteig (Bezirk Zwettl) als Katastrophengebiete. Als solche wurden beide Orte von den jeweils zuständigen Bezirkshauptmannschaften eingestuft. In den Regionen waren am Donnerstagabend zahlreiche Hausdächer von Hagelkörnern durchlöchert worden. In Schrattenberg sorgten am Freitagabend erneute Regenfälle für Probleme.

87 Prozent halten Korruption in Politik für verbreitet

Wien - 87 Prozent der Österreicher sind der Ansicht, dass Korruption in der heimischen Politik verbreitet ist, zeigt eine vom Meinungsforschungsinstitut Unique research für das "profil" durchgeführte Umfrage. Immerhin 48 Prozent der 800 Befragten sind überzeugt, dass die Politik "sehr stark" von Korruption betroffen ist, 39 Prozent meinen, dass dies "eher schon" der Fall ist. Fast genau so viele Befragte vermuteten Bestechlichkeit auch in der österreichischen Wirtschaft.

Ermittlungen nach Bluttat in Würzburg angelaufen

Würzburg - Am Tag nach der tödlichen Messerattacke in Würzburg stehen für die Polizei umfangreiche Ermittlungen an. Unklar ist weiterhin das Motiv des mutmaßlichen Täters, der am späten Freitagnachmittag in der Innenstadt offensichtlich wahllos und ohne jegliche Vorwarnung auf Passanten eingestochen haben soll. Drei Menschen starben, mindestens fünf wurden schwer verletzt. Zwei davon schwebten in Lebensgefahr.

Fünf Millionen Erstgeimpfte bis Ende Juni unwahrscheinlich

Wien - Anfang April hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) versichert, dass alle impfwilligen Österreicher bis Ende Juni die Corona-Erstimpfung erhalten sollen, Anfang Juni wurde das Ziel auf fünf Millionen Erstgeimpfte bis Monatsende revidiert. Doch auch das dürfte sich knapp nicht ausgehen, zeigen Berechnungen der APA. Bis Donnerstag wurden knapp 4,59 Millionen Menschen in Österreich erstgeimpft, auf die fünf Millionen fehlten somit mehr als 400.000 Erststiche.

Anstieg auf niedrigem Niveau bei Corona-Infektionen

Wien - 176 Corona-Infektionen sind in Österreich binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das lag deutlich über dem - sehr niedrigen - Schnitt der vergangenen sieben Tage (107). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 8,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Mit Samstag wurden in Österreich 2.255 aktive Fälle verzeichnet, um zehn weniger als am Freitag.

Steuerstundungen für Unternehmen laufen mit Ende Juni aus

Wien - Die im Zuge der Coronakrise gewährten Steuerstundungen für Unternehmen laufen mit Ende Juni aus. Im Zuge dessen erinnert das Finanzministerium daran, dass eine allfällige benötigte Ratenzahlung bis zum 30. Juni beantragt werden muss. Die Beantragung kann direkt über FinanzOnline vorgenommen werden. Mit den Ratenzahlungen wolle man auf größtmögliche Kulanz beim Comeback nach der Krise setzen, so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) am Samstag.

Rote Mauritius wechselte um 8,1 Millionen Euro den Besitzer

Ludwigsburg - Die sogenannte Rote Mauritius, eine der berühmtesten und seltensten Briefmarken der Welt, ist in Ludwigsburg für 8,1 Millionen Euro versteigert worden. Der neue Eigentümer ist nach Auskunft des Auktionshauses ein deutschsprachiger Sammler aus Europa.

