Rendi-Wagner mit schwachem Ergebnis wieder gewählt

Wien - Pamela Rendi-Wagner ist von einem Parteitag in Wien als Vorsitzende der SPÖ bestätigt worden. Das Ergebnis von 75,3 Prozent war aber durchaus enttäuschend. Vor drei Jahren bei ihrer ersten Kür waren es noch 97,8 Prozent gewesen. In ihrer Parteitagsrede hatte Rendi-Wagner davor de facto eine Zusammenarbeit mit der ÖVP um Sebastian Kurz ausgeschlossen: "Mit mir an der Spitze der Sozialdemokratie wird es keine Regierungskoalition mit dem System Kurz geben."

Tote Frau auf Straße in Wien gefunden - Mordalarm

Wien - In Wien dürfte es zu einem weiteren Frauenmord gekommen sein. Passanten fanden Samstagfrüh in der Donaustadt eine leblose Frau auf einer Grünfläche auf. Reanimationsversuche der Zeugen und Einsatzkräfte blieben erfolglos. Das ungefähr 18 Jahre alte Opfer wies zahlreiche Hämatome auf, weswegen ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen wird. Eine gerichtliche Obduktion wurde angeordnet, die Identität der Frau ist noch unklar, berichtete die Polizei am Samstag.

Schrattenberg und Allentsteig gelten als Katastrophengebiete

Schrattenberg/Allentsteig - In Niederösterreich sind nach den Unwettern der vergangenen Tage zwei Orte zu Katastrophengebieten ausgerufen worden. Schrattenberg bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach und Allentsteig (Bezirk Zwettl) wurden nach Angaben vom Samstag von den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften so eingestuft. In beiden Regionen liefen am Samstag die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Die Angst vor weiteren Unwettern hatten Einwohner und Helfer gleichermaßen im Hinterkopf.

Anstieg auf niedrigem Niveau bei Corona-Infektionen

Wien - 176 Corona-Infektionen sind in Österreich binnen 24 Stunden gemeldet worden. Das lag deutlich über dem - sehr niedrigen - Schnitt der vergangenen sieben Tage (107). Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt aktuell 8,4 Fälle je 100.000 Einwohner. Mit Samstag wurden in Österreich 2.255 aktive Fälle verzeichnet, um zehn weniger als am Freitag.

VW will sich in Europa von Verbrenner-Autos verabschieden

Frankfurt/Wolfsburg - Der Autobauer VW will schrittweise aus dem Geschäft mit Verbrenner-Autos aussteigen. "In Europa steigen wir zwischen 2033 und 2035 aus dem Geschäft mit Verbrenner-Fahrzeugen aus, in den USA und China etwas später", sagte VW-Vertriebsvorstand Klaus Zellmer dem "Münchner Merkur" (Samstag-Ausgabe). "In Südamerika und Afrika wird es aufgrund der noch fehlenden politischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen noch ein gutes Stück länger dauern."

Erste der in Mali verletzten Bundeswehr-Soldaten zurück

Berlin - Nach dem Anschlag auf UNO-Kräfte in Mali sind die ersten der zwölf verletzten Bundeswehr-Soldaten in Deutschland gelandet. Ihr Zustand sei stabil, und sie würden nun im Bundeswehrkrankenhaus Koblenz versorgt, teilte Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) am Samstag auf Twitter mit. Die noch vor Ort verbliebenen verletzten Soldaten sollen mit einem zweiten Flugzeug ebenfalls zeitnah zur weiteren medizinischen Behandlung nach Deutschland geflogen werden.

Landbauer erstmals zum Landesparteichef der FPNÖ gewählt

Wieselburg - Udo Landbauer ist am Samstag erstmals bei einem Landesparteitag zum Obmann der FPÖ Niederösterreich gewählt worden. Der 35-Jährige, der diese Funktion seit 2018 ausübt, erhielt 94,59 Prozent Zustimmung. Als Ziel für die für 2023 geplante Landtagswahl gab Landbauer vor, die Absolute der Volkspartei zu brechen. FPÖ-Chef Herbert Kickl betonte in seiner Rede in Wieselburg (Bezirk Scheibbs): "Dieses Land ist viel zu schön, um es der ÖVP und ihren Machtspielereien zu überlassen."

