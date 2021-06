Rendi-Wagner mit schwachem Ergebnis wieder gewählt

Wien - Pamela Rendi-Wagner bleibt zwar Vorsitzende der SPÖ, ihr Ergebnis von 75,3 Prozent beim Parteitag in Wien ist jedoch ernüchternd. Einzig Bruno Kreisky hatte nach seinem Duell mit Bruno Pittermann ein noch schwächeres Resultat erzielt. Immerhin ihr selbst gestecktes Ziel von 71 Prozent, die sie bei der Vertrauensfrage an die Basis erreicht hatte, übersprang Rendi-Wagner. Sie will "weiter kämpfen".

Mindestens eine Festnahme bei pro-kurdischer Demo in Wien

Wien - Während einer pro-kurdischen Kundgebung des Bündnisses Antifaschistische Solidarität ist es am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten zu mindestens einer Festnahme gekommen. Gewalttätige Auseinandersetzungen mit Sympathisanten der rechtsradikalen türkischen "Grauen Wölfe" wie im Vorjahr blieben jedoch aus. Die rund 500 Teilnehmer zogen am Samstagnachmittag von der U1-Station Troststraße über den Reumannplatz bis zum Columbusplatz.

Polizei geht gegen Pride Parade in Istanbul vor

Istanbul - Einem Demonstrationsverbot und massivem Polizeiaufgebot zum Trotz haben sich in Istanbul am Samstag Hunderte Menschen zur Pride Parade versammelt. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein, die durch das europäische Zentrum der Stadt liefen, wie eine Reporterin mitteilte. Berichten zufolge wurden auch Plastikgeschoße in die Menge gefeuert. Mehrere Menschen wurden laut Organisatoren festgenommen.

Feuer erschwert Suche nach Vermissten in Florida

Miami - Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses in Florida erschwert ein Feuer die Suche nach Vermissten. Die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, sagte am Samstag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami, es sei extrem schwierig, den Ursprung der Flammen ausfindig zu machen, sie zu isolieren und zu löschen. Dies behindere die Suche nach möglicherweise noch Verschütteten. 159 Menschen gelten weiter als vermisst, vier Tote wurden bestätigt.

Neue Details zu Bluttat in Würzburg: Opfer vor allem Frauen

Würzburg - Die zuständigen Behörden haben am Samstagnachmittag bei einer Pressekonferenz in Würzburg neue Informationen zu der Bluttat bekanntgegeben, die am Freitagnachmittag in der Innenstadt drei Menschenleben gekostet hat. Demnach wurden drei Frauen in einem Kaufhaus getötet, wie Unterfrankens Polizeipräsident Gerhard Kallert mitteilte. Auch die meisten Verletzten sind weiblich.

Schrattenberg und Allentsteig gelten als Katastrophengebiete

Schrattenberg/Allentsteig - In Niederösterreich sind nach den Unwettern der vergangenen Tage zwei Orte zu Katastrophengebieten ausgerufen worden. Schrattenberg bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach und Allentsteig (Bezirk Zwettl) wurden nach Angaben vom Samstag von den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften so eingestuft. In beiden Regionen liefen am Samstag die Aufräumarbeiten auf Hochtouren. Die Angst vor weiteren Unwettern hatten Einwohner und Helfer gleichermaßen im Hinterkopf.

Vier Tote bei Absturz von Heißluftballon in New Mexico

Albuquerque (New Mexico) - Beim Absturz eines Heißluftballons im US-Staat New Mexico sind am Samstag vier Menschen ums Leben gekommen. Die Polizei in Albuquerque teilte mit, der Ballon habe eine Stromleitung gerammt. Eine weitere Person sei ins Krankenhaus gebracht worden und befinde sich in einem kritischen Zustand. Wegen des Zusammenpralls mit der Leitung sei es in der Umgebung zu Stromausfällen gekommen. Die Ursache des Absturzes werde untersucht.

Südafrika zunehmend im Griff der Delta-Variante

Johannesburg - In Südafrika steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen wieder deutlich an. Nach Angaben der Regierung befindet sich das Land mit mehr als 56 Millionen Einwohnern zunehmend im Griff der besonders ansteckenden Delta-Variante des Virus. Binnen 24 Stunden gab es nach offiziellen Angaben 18.762 Neuinfektionen - 11 777 davon allein im Ballungszentrum um die Hauptstadt Pretoria und Johannesburg. Dort befindet sich mittlerweile die Gesundheitsinfrastruktur an der Kapazitätsgrenze.

