ÖFB-Team nach 1:2 in Verlängerungs-Krimi gegen Italien out

London - Das österreichische Fußball-Nationalteam hat den großen Favoriten ins Wanken gebracht. Im EM-Achtelfinale gegen Italien war für die ÖFB-Auswahl am Samstag aber Endstation. Die Österreicher mussten sich den Italienern in London nach Verlängerung mit 1:2 (0:0) geschlagen geben. Die Tore fielen allesamt durch eingewechselte Akteure. Für Italien trafen Federico Chiesa (95.) und Matteo Pessina (105.). Sasa Kalajdzic (114.) ließ Österreich im Finish noch einmal hoffen.

Rendi-Wagner mit schwachem Ergebnis wieder gewählt

Wien - Der SPÖ-Bundesparteitag ist am Samstag der Regie entglitten. Nicht nur bescherten die Delegierten ihrer Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner mit 75,3 Prozent ein enttäuschendes Ergebnis, durch mangelnde Anwesenheitsdisziplin musste die Veranstaltung in der Wiener Messe sogar abgebrochen werden. Die Anträge zur Statutenreform konnten nicht abgestimmt werden, da nicht einmal mehr die Hälfte der Delegierten anwesend war. Sie verfallen nun.

Le Pen hofft auf Sieg bei französischer Regionalwahl

Paris - Nach einer historisch niedrigen Wahlbeteiligung bei der ersten Runde der Regionalwahlen blickt das politische Frankreich mit Sorge auf die zweite und entscheidende Abstimmung am Sonntag. Mit Spannung wird auch auf das Abschneiden der rechtspopulistischen Partei Rassemblement National (früher: Front National) von Marine Le Pen geschaut, die laut Umfragen die südliche Region Provence-Alpes-C�te-d'Azur für sich entscheiden könnte.

Fünftes Todesopfer nach Einsturz von Wohnhaus in Florida

Miami - Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida ist ein weiteres Todesopfer gefunden worden. Die Rettungskräfte hätten in den Trümmern am Samstag einen weiteren leblosen Körper entdeckt, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Abend (Ortszeit) an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Die Zahl der identifizierten Toten sei damit auf fünf gestiegen. 156 Menschen gelten weiter als vermisst.

Polizei geht gegen Pride Parade in Istanbul vor

Istanbul - Einem Demonstrationsverbot und massivem Polizeiaufgebot zum Trotz haben sich in Istanbul am Samstag Hunderte Menschen zur Pride Parade versammelt. Die Polizei setzte Tränengas gegen die Demonstranten ein, die durch das europäische Zentrum der Stadt liefen, wie eine Reporterin mitteilte. Berichten zufolge wurden auch Plastikgeschoße in die Menge gefeuert. Mehrere Menschen wurden laut Organisatoren festgenommen.

Mindestens eine Festnahme bei pro-kurdischer Demo in Wien

Wien - Während einer pro-kurdischen Kundgebung des Bündnisses Antifaschistische Solidarität ist es am Samstagnachmittag in Wien-Favoriten zu mindestens einer Festnahme gekommen. Obwohl die Lage während Kundgebung mehr als angespannt war, blieben gewalttätige Auseinandersetzungen mit Sympathisanten der rechtsradikalen "Grauen Wölfe" jedoch aus. Mehrere hundert Menschen nahmen an der Kundgebung teil.

Britischer Gesundheitsminister tritt nach Kussaffäre zurück

London - Nach Berichten über eine Affäre mit einer engen Mitarbeiterin ist der britische Gesundheitsminister Matt Hancock zurückgetreten. Wer die Corona-Regeln aufstelle, müsse sich erst recht daran halten, sagte der konservative Politiker in einem Video, das am Samstagabend veröffentlicht wurde. Der 42-Jährige hatte am Freitag zugegeben, Abstandsregeln verletzt zu haben. Einen Rücktritt lehnte er zunächst aber ab. Seitdem war der Druck ständig gewachsen.

Schrattenberg und Allentsteig gelten als Katastrophengebiete

Schrattenberg/Allentsteig - In Niederösterreich sind nach den Unwettern der vergangenen Tage zwei Orte zu Katastrophengebieten ausgerufen worden. Schrattenberg bei Poysdorf im Bezirk Mistelbach und Allentsteig (Bezirk Zwettl) wurden nach Angaben vom Samstag von den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften so eingestuft, die Aufräumarbeiten liefen am Samstag auf Hochtouren. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sagte den beiden Bürgermeistern telefonisch die volle Unterstützung der Bundesregierung zu.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

(Schluss) red