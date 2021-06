In Wien aufgefundene tote Frau wurde erstickt

Wien - Die junge Frau, die am Samstagmorgen tot auf einer Grünfläche zwischen Fahrbahnen in Wien-Donaustadt gefunden wurde, ist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Die Obduktion hat ergeben, dass sie erstickt wurde. Das gab Markus Dittrich, Sprecher der Landespolizeidirektion, Sonntagmittag bekannt. Die Identität der Frau gibt den Ermittlern weiter Rätsel auf. Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen.

Luxemburg-Premier nach EU-Gipfel positiv auf Corona getestet

Brüssel - Kurz nach dem EU-Gipfel ist Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bettel begab sich nach dem Test für zehn Tage in Quarantäne, wie seine Sprecherin am Sonntag sagte. Der 48-Jährige, der bisher nur einmal mit dem Impfstoff von Astrazeneca geimpft wurde, hatte am Donnerstag und Freitag noch am EU-Gipfel teilgenommen.

Mäßiges Interesse an französischer Regionalwahl

Paris - Bei den Regionalwahlen in Frankreich hat sich auch in der zweiten Runde am Sonntag eine geringe Beteiligung abgezeichnet. Nach dem historisch niedrigen Wert von 33,3 Prozent am vergangenen Sonntag blieben abermals viele Wähler der Abstimmung fern. Die Beteiligung lag am Sonntagnachmittag in einem Zwischenstand bei lediglich 27,9 Prozent, wie das Innenministerium berichtete. Das war nur gut ein Punkt mehr als vor einer Woche.

Noch Todesopfer nach Einsturz von Haus in Florida gefunden

Miami - Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida sind in den Trümmern weitere Todesopfer gefunden worden. Die Zahl der Toten sei damit auf neun gestiegen, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Sonntag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Vier der Toten seien bisher identifiziert worden.

Weiter hunderte Helfer nach Unwettern in NÖ im Einsatz

Allentsteig/Schrattenberg - Hektisches Treiben hat auch am Sonntag in Schrattenberg bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) und Allentsteig (Bezirk Zwettl) geherrscht. In Summe waren weiterhin hunderte Feuerwehrleute mit dem großen Aufräumen nach den schweren Unwettern der vergangenen Tage beschäftigt. "Es wird auf Hochtouren gearbeitet", sagte Claus Neubauer vom Bezirkskommando Mistelbach zur Lage in Schrattenberg. Der Ort im Weinviertel gilt wie Allentsteig als Katastrophengebiet.

SPÖ-NÖ-Chef Schnabl wünscht sich reiferen Parteitag

St. Pölten - Wenig zufrieden hat sich Niederösterreichs SPÖ-Chef LHStv. Franz Schnabl am Tag nach dem Bundesparteitag der Sozialdemokraten gezeigt. Die Delegierten hatten der Vorsitzenden Pamela Rendi-Wagner mit 75,3 Prozent ein enttäuschendes Resultat beschert. "Ich bedaure das Ergebnis, hätte mir eigentlich mehr Reife des Bundesparteitags gewünscht", sagte Schnabl, der Rendi-Wagner seine "einhundertprozentige Unterstützung" versprach.

Hunderte Helfer bei Räumarbeiten nach tschechischem Tornado

Prag - Nach dem verheerenden Tornado im Südosten Tschechiens haben die Aufräumarbeiten am Wochenende Hunderte Helfer und betroffene Bürger in Atem gehalten. Rund 1.200 Feuerwehrleute, 160 Soldaten und 200 Polizisten waren im Einsatz. Sie räumten Autos von den Straßen, die der Wirbelsturm umhergeschleudert hatte, beseitigten Schutt und Trümmer, stützten Wände ab und deckten notdürftig Dächer mit Plastikplanen ab.

Dokumente aus britischem Verteidigungsministerium vergessen

London - Geheime Unterlagen aus dem britischen Verteidigungsministerium hat ein Mitarbeiter an einer Bushaltestelle vergessen. Ein Passant entdeckte die völlig durchweichten Dokumente in der südostenglischen Grafschaft Kent und übergab sie der BBC, wie der Sender am Sonntag berichtete. Es handle sich um knapp 50 Seiten, darunter E-Mails und Präsentationen.

