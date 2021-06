Tote in Wien von Eltern als 13-jährige Tochter identifiziert

Wien - Bei der Toten, die Samstagmorgen auf einer Grünfläche zwischen Fahrbahnen in Wien-Donaustadt gefunden wurde, handelt es sich um ein erst 13 Jahre altes Mädchen. Ihre Eltern waren am Sonntag in eine Polizeiinspektion in Niederösterreich gekommen und hatten angegeben, dass es sich dabei um ihre Tochter handelt, sagte Polizeisprecher Markus Dittrich am Sonntagabend der APA. Zuvor war bei der Obduktion herausgekommen, dass die Jugendliche erstickt worden war.

Tausende Soldaten für große Militärübung im Schwarzen Meer

Kiew/Moskau - Wenige Tage nach einem Zwischenfall mit einem britischen Kriegsschiff im Schwarzen Meer beginnt dort am Montag ein internationales Manöver. An der Militärübung "Sea Breeze" (Meeresbrise), die von den USA und der Ukraine geführt wird, werden sich Tausende Soldaten sowie Dutzende Schiffe und Flugzeuge aus insgesamt 32 Ländern beteiligen. Das Manöver im Schwarzen Meer solle etwa zwei Wochen dauern, teilte das US-Militär mit.

Luxemburg-Premier nach EU-Gipfel positiv auf Corona getestet

Brüssel - Kurz nach dem EU-Gipfel ist Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Bettel habe sich für zehn Tage in Quarantäne begeben, sagte seine Sprecherin am Sonntag. Der erst einmal mit Astrazeneca geimpfte 48-Jährige hatte am Donnerstag und Freitag am EU-Gipfel teilgenommen, gemeinsam mit unter anderem Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP). Dieser wurde am gestrigen Samstag negativ getestet, hieß es aus dem Bundeskanzleramt auf APA-Anfrage.

Le Pen und Macron ohne Sieg bei französischer Regionalwahl

Paris - In der zweiten und entscheidenden Runde der Regionalwahlen in Frankreich ist die Partei der Rechtspopulistin Marine Le Pen leer ausgegangen. Ihr Rassemblement National (Nationale Sammlungsbewegung) verpasste nach Prognosen vom Sonntagabend in der südfranzösischen Region Provence-Alpes-C�te d'Azur die letzte noch verbleibende Chance auf einen Sieg. Ohne Erfolg blieben zehn Monate vor der Präsidentenwahl auch die Liberalen von Präsident Emmanuel Macron.

Noch Todesopfer nach Einsturz von Haus in Florida gefunden

Miami - Nach dem Teileinsturz eines zwölfstöckigen Wohnhauses im US-Bundesstaat Florida sind in den Trümmern weitere Todesopfer gefunden worden. Die Zahl der Toten sei damit auf neun gestiegen, sagte die Bürgermeisterin des Bezirks Miami-Dade, Daniella Levine Cava, am Sonntag an der Unglücksstelle in Surfside nahe Miami. Vier der Toten seien bisher identifiziert worden.

Kein Bekenntnis zu Streichungen Rendis am SPÖ-Parteitag

St. Pölten - Aus den Bundesländern will sich vorerst kein SPÖ-Vertreter zu den Streichungen für Pamela Rendi-Wagner beim gestrigen Parteitag bekennen. Die Parteichefin war mit nur 75 Prozent wiedergewählt worden, obwohl sie keinen Gegenkandidaten hatte. Der niederösterreichische Parteichef Franz Schnabl attestierte dem Parteitag am Sonntag mangelnde Reife, im Burgenland wehrte man sich gegen das Zuschieben des Schwarzen Peters.

Weiter hunderte Helfer nach Unwettern in NÖ im Einsatz

Allentsteig/Schrattenberg - Hektisches Treiben hat auch am Sonntag in Schrattenberg bei Poysdorf (Bezirk Mistelbach) und Allentsteig (Bezirk Zwettl) geherrscht. In Summe waren weiterhin hunderte Feuerwehrleute mit dem großen Aufräumen nach den schweren Unwettern der vergangenen Tage beschäftigt. "Es wird auf Hochtouren gearbeitet", sagte Claus Neubauer vom Bezirkskommando Mistelbach zur Lage in Schrattenberg. Der Ort im Weinviertel gilt wie Allentsteig als Katastrophengebiet.

Mehr als 170 Migranten vor Tunesien im Mittelmeer gerettet

Tunis - Die tunesische Marine hat nach offiziellen Angaben mehr als 170 Migranten im Mittelmeer gerettet. Bei drei Einsätzen vor der Südküste Tunesiens seien 178 Menschen gerettet und zwei Leichen geborgen worden, teilte das Verteidigungsministerium am Sonntag mit. Die Migranten aus Ägypten, Tunesien, Syrien, der Elfenbeinküste, Bangladesch, Nigeria, Mali und Äthiopien waren demnach in der Nacht zum Samstag in der libyschen Hafenstadt Suwara in See gestochen.

