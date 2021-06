Rendi-Wagner will als Parteichefin weitermachen

St. Pölten - SPÖ-Parteichefin Pamela Rendi-Wagner will trotz ihres Wahlergebnisses von nur 75 Prozent beim Parteitag am Samstag weiter Parteichefin bleiben und auch als Spitzenkandidatin in die nächste Nationalratswahl gehen. Sie könne den Auftrag von drei Viertel der Delegierten nicht einfach ignorieren, so Rendi-Wagner in der "ZiB2" am Sonntag. Zu den Streichungen beim Parteitag wollte sich vorerst niemand bekennen.

Nächstes Schuljahr startet mit Corona-"Sicherheitsphase"

Wien/Wiener Neustadt - Das nächste Schuljahr startet mit einer "Sicherheitsphase". Das hat Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) zum Auftakt der letzten Schulwoche am Montag bei einer Pressekonferenz angekündigt. Zum Auftakt im Herbst gibt es Tests für Schüler, Lehrer und Verwaltungspersonal, um infizierte Reiserückkehrer im Schulhaus auszuschließen. Ob auch nach dieser "Sicherheitsphase" regelmäßig getestet werden muss, hänge - genau wie die Regeln zum Maskentragen - von der Infektionslage ab.

Zahlreiche Einvernahmen im Umfeld der getöteten 13-Jährigen

Wien - Nachdem am Samstag in Wien-Donaustadt ein erst 13 Jahre altes Mädchen erstickt aufgefunden wurde, waren die Hintergründe der Bluttat am Montag noch unklar. Die Polizei hielt sich aus ermittlungstaktischen Gründen bedeckt. "Wir ermitteln auf Hochtouren. Es werden zahlreiche Einvernahmen im Umfeld des Mädchens durchgeführt", sagte Polizeisprecher Markus Dittrich der APA. Das junge Opfer war am Sonntag von den Eltern identifiziert worden.

US-Luftangriffe auf Ziele mit Iran verbündeter Milizen

Washington - Mit einem weiteren Militärschlag unter dem Befehl von Präsident Joe Biden haben die USA den Druck auf den Iran und dessen Verbündete erhöht. Das US-Militär flog in der irakisch-syrischen Grenzregion Luftangriffe auf mehrere Ziele, die von pro-iranischen Milizen genutzt worden seien, teilte Pentagon-Sprecher John Kirby am Sonntagabend (Ortszeit) in Washington mit.

EU könnte eigenes Investorengericht bekommen

Wien/Brüssel - Investitionsschutzregeln, wie sie im Rahmen der Handelsabkommen TTIP und CETA vorgesehen waren und für Aufregung gesorgt haben, sind heute für die EU angedacht. Das berichtet das Nachrichtenmagazin "profil" unter Berufung auf ihm vorliegende Dokumente. Die EU-Kommission denkt demnach konkret über die Einführung eines Investitionsschutzsystems innerhalb der EU nach. Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) unterstützt die Initiative.

Wifo: Beschäftigung im Mai erreichte wieder Vorkrisenniveau

Wien - Am heimischen Arbeitsmarkt geht es langsam wieder bergauf. Im Mai 2021 ist die Beschäftigung laut Wifo erstmals seit Beginn der Coronapandemie wieder über das Vorkrisenniveau geklettert. Besonders stark wuchsen die Beschäftigtenzahlen im Gesundheitswesen und im Bereich Information/Kommunikation. In stark von der Krise betroffenen Branchen wie Beherbergung und Gastronomie bleibt die Lage dagegen angespannt. Auch die Arbeitslosigkeit liegt nach wie vor über dem Niveau von 2019.

Hälfte der Bevölkerung will U-Ausschuss-Verlängerung

Wien - Der Ibiza-Untersuchungsausschuss hat nicht nur für die Opposition seine Arbeit noch lange nicht erledigt. Jeder bzw. jede Zweite ist für eine Verlängerung des Gremiums, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Gallup ergibt. 43 Prozent der Befragten glauben, dass die Bevölkerung das wahre Ausmaß der Verfehlungen nie erfahren werde. Jeder oder jede Vierte zeigte sich nicht überrascht über die bisherigen Ergebnisse, man sei dieses Verhalten von Politikern gewohnt.

"Eklatanter Verdacht" auf islamistisches Motiv in Würzburg

Würzburg - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann sieht einen "eklatanten Verdacht" auf einen islamistischen Hintergrund bei der Messerattacke von Würzburg. "Es spricht sehr viel angesichts dessen, was wir aufgefunden haben, dafür, dass es sich um eine islamistisch motivierte Tat handeln könnte", sagte der CSU-Politiker am Sonntag im "Bild live"-Talk "Die richtigen Fragen". Die in der Unterkunft des 24-jährigen Somaliers gefundenen Gegenstände werden von Islamwissenschaftern bewertet.

