Graz-Wahl bereits am 26. September 2021

Graz - Die Wahl des Grazer Gemeinderats wird nicht erst 2022 sondern schon im Herbst und zwar am 26. September stattfinden. Das hat das Büro von Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) am Montagnachmittag per Aussendung bekannt gegeben und somit einen Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigt. Die FPÖ reagierte entrüstest, die Grünen erfreut und die NEOS wollen eine Wahlkampfkosten-Obergrenze.

Wundenlecken in der SPÖ nach Parteitag

Graz/Innsbruck - In der SPÖ werden nach dem Wahlergebnis von nur 75 Prozent für Parteichefin Pamela Rendi-Wagner am Parteitag vom Wochenende die Wunden geleckt. Heftige Kritik übte der steirische Landesparteichef Anton Lang. Der Burgenländer Hans Peter Doskozil plädierte für Selbstreflexion, der Kärntner Peter Kaiser wollte den Parteitag vorerst nicht kommentieren, Michael Ludwig nicht darüber nachdenken, wer Rendi-Wagner nicht gewählt hat. Sie selbst bekräftigte, Parteichefin zu bleiben.

Strache entkam Feuer auf Urlaubs-Yacht vor Kroatien

Wien - Der ehemalige FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache ist am Sonntag laut eigenen Angaben einem schweren Feuer auf einer Boots-Tour vor Kroatien entkommen. Das Schiff sei bei der Heimfahrt vor Biograd in Brand geraten, alle Personen an Bord konnten rechtzeitig gerettet werden, bestätigte Strache via "Facebook" einen Bericht der "Kronen Zeitung". Strache darf aber das Land verlassen. Seinen U-Ausschuss-Termin am Donnerstag hat er jedoch abgesagt.

England will trotz steigender Zahlen am 19. Juli lockern

London - Die britische Regierung hat für England trotz massiv steigender Corona-Zahlen für Mitte Juli weitreichende Lockerungen in Aussicht gestellt. "Der 19. Juli bleibt unser Zieldatum", sagte der neue britische Gesundheitsminister Sajid Javid am Montag im Londoner Unterhaus. Derzeit sehe man keine Gründe dafür, die Lockerungen erneut zu verschieben, wie es Mitte Juni wegen der sich ausbreitenden Delta-Variante geschehen war.

Spanien und Portugal verschärfen Einreise-Regeln für Briten

Madrid/Lissabon - Zur Eindämmung der in Spanien und Portugal gefürchteten Delta-Variante des Coronavirus haben beide Länder ihre Einreise-Regeln für Briten verschärft. Die Regierungen in Madrid und Lissabon teilten am Montag unabhängig voneinander mit, wer auf dem Luft- oder Seeweg aus Großbritannien einreise, müsse entweder einen negativen PCR-Test oder vollständigen Impfschutz nachweisen.

Motivsuche nach Gewalttat in Würzburg dauert

Würzburg - Die Ermittler des bayerischen Landeskriminalamtes arbeiten mit Hochdruck daran, die Gewalttat aufzuklären, bei der am Freitag ein 24-jähriger Somalier in Würzburg drei Frauen tötete. Indizien deuten auf islamistische Hintergründe hin. Der Täter könnte aber auch psychisch krank sein und möglicherweise schuldunfähig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will den couragierten Bürgern, die sich dem Messerstecher entgegenstellten, die Bayerische Rettungsmedaille verleihen.

USA rufen Verbündete zu weiterem Kampf gegen den IS

Berlin/Wien - US-Außenminister Antony Blinken hat die Verbündeten aufgerufen, im Kampf gegen die Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) nicht nachzulassen. Zwar seien in den letzten Jahren erhebliche Erfolge erzielt worden, sagte er am Montag in Rom bei einem Treffen der Anti-IS-Koalition, der 83 Staaten und internationale Organisationen angehören. "Aber es gibt noch Arbeit, die erledigt werden muss." Österreich wurde bei dem Treffen von Außenminister Alexander Schallenberg vertreten.

Mutter und Oma wollten Kind entführen: Teilbedingte Haft

Eisenstadt - Eine 38-jährige Mutter ist am Montag am Landesgericht Eisenstadt zu einer teilbedingten Haftstrafe von zehn Monaten verurteilt worden, weil sie gemeinsam mit der 62-jährigen Oma vorgehabt haben soll, ihre eigene Tochter zu entführen. Die Oma soll außerdem einen Bekannten mit der Entführung beauftragt haben, um das sechsjährige Mädchen mit nach Lettland nehmen zu können. Sie erhielt eine teilbedingte Haftstrafe von 15 Monaten. Beide bekannten sich vor Gericht nicht schuldig.

